Трамп заявив, що не ставить "жодних дедлайнів" щодо мирної угоди

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США не ставлять жодних дедлайнів щодо укладення мирної угоди між Україною та РФ.

Про це він сказав після того, як зустрів президента України Володимира Зеленського в Мар-а-Лаго, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дедлайнів немає

За словами президента США, у нього зараз немає дедлайнів.

"Але угода про безпеку буде – і це буде "сильна угода", – наголосив він.

"Ми перебуваємо на заключній стадії переговорів. Або це закінчиться, або продовжиться ще довго. Мільйони людей будуть убиті, і ніхто цього не хоче", - заявив президент США.

"Для України це (мирний план, - ред.) також несе великі економічні вигоди. Їм належить багато що відновлювати, і це може принести великі доходи. І вони мають великий потенціал для цього", - заявив Трамп.

Трамп наголосив на пріоритеті завершення війни та відзначив зусилля української сторони у підготовці домовленостей. Він підкреслив, що головний дедлайн для нього - "закінчити війну", оскільки, за його словами, загинуло дуже багато людей.

Щодо безпекової угоди, Трамп пообіцяв, що домовленість буде "міцною", а європейські держави братимуть активну участь у захисті України та реалізації угоди.

Читайте також: Трамп заявив про "недостатні зусилля" ООН у питанні врегулювання війни в Україні

Зустріч президентів України та США

У неділю, 28 грудня, у Флориді розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.

Перед зустріччю із Зеленським Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Дивіться також: Зустріч Зеленського та Трампа розпочалася у Флориді. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ