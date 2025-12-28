Трамп заявив про "недостатні зусилля" ООН у питанні врегулювання війни в Україні
Американський лідер привітав припинення бойових дій між Таїландом і Камбоджею та наголосив, що США відіграли ключову роль у досягненні цього рішення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.
Він привітав "обох великих лідерів" Камбоджі та Таїланду з їхнім "блискучим досягненням цього швидкого й дуже справедливого рішення", а США, мовляв, "пишаються тим, що змогли допомогти". За словами Трампа, за останні 11 місяців він "врегулював або зупинив" вісім воєн і конфліктів.
Трамп: ООН має краще дбати про мир
При цьому він окремо згадав війну між Росією та Україною, назвавши її "катастрофою", та заявив, що Організація Об’єднаних Націй надала "дуже мало допомоги" у вирішенні цього питання.
"З урахуванням усіх воєн і конфліктів, які я врегулював і зупинив за останні одинадцять місяців, восьми, можливо, Сполучені Штати стали справжніми Об'єднаними Націями. В ООН надали дуже мало допомоги або підтримки в будь-якому з них, включно з катастрофою, що зараз відбувається між Росією та Україною", — написав Трамп.
Американський глава додав, що Організація "має почати активно діяти та брати участь у забезпеченні миру у всьому світі.
Зустріч Зеленського з Трампом
- Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
- ЗМІ писали, що під час сьогоднішніх переговорів у Флориді між президентом України та США очікуються суттєві розбіжності в підходах до основних положень мирного врегулювання.
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США швидко перетворились на диктатуру Трампа. Навіть не уявляю що може зробити обеззброєне ілюзіями "світового поліцейського" НАТО щоб протистояти фашистській чумі... Ковід з китайських лабораторій Сі вбив мільйони. Кацапи ***** вбивають зараз. А в США старий олігофрен будує власну диктатуру і посилає всіх в чергу до поцілунку своєї дупи і марить окупацією Гренландії, Канади, Мексики, Венесуели...
А які у "оон" механізми стримування агресора?
Ср@ти путін хотів на всі ухвали "оон". Тим більше, що це збіговисько високооплачуваних нероб жере кацапські хабарі.
Ти з "томагавками" не можеш ніц, стелеш перед головорізом червону доріжку, а чим може "ґутерріш", окрім як хилитися перед своїм господарем у кремлі?