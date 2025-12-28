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Новини Мирні перемовини Трамп про війну в Україні
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Трамп заявив про "недостатні зусилля" ООН у питанні врегулювання війни в Україні

Трамп про ООН та війну в Україні

Американський лідер привітав припинення бойових дій між Таїландом і Камбоджею та наголосив, що США відіграли ключову роль у досягненні цього рішення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

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Він привітав "обох великих лідерів" Камбоджі та Таїланду з їхнім "блискучим досягненням цього швидкого й дуже справедливого рішення", а США, мовляв, "пишаються тим, що змогли допомогти". За словами Трампа, за останні 11 місяців він "врегулював або зупинив" вісім воєн і конфліктів.

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Трамп: ООН має краще дбати про мир

При цьому він окремо згадав війну між Росією та Україною, назвавши її "катастрофою", та заявив, що Організація Об’єднаних Націй надала "дуже мало допомоги" у вирішенні цього питання.

"З урахуванням усіх воєн і конфліктів, які я врегулював і зупинив за останні одинадцять місяців, восьми, можливо, Сполучені Штати стали справжніми Об'єднаними Націями. В ООН надали дуже мало допомоги або підтримки в будь-якому з них, включно з катастрофою, що зараз відбувається між Росією та Україною", — написав Трамп.

Американський глава додав, що Організація "має почати активно діяти та брати участь у забезпеченні миру у всьому світі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про Європу: Забагато говорять та нічого не роблять

Зустріч Зеленського з Трампом

  • Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
  • ЗМІ писали, що під час сьогоднішніх переговорів у Флориді між президентом України та США очікуються суттєві розбіжності в підходах до основних положень мирного врегулювання.

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Автор: 

ООН (3525) Таїланд (136) Трамп Дональд (9070) Камбоджа (10) війна в Україні (8738)
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Топ коментарі
+12
ООН - Кончена безкорисна організація,озабочених бездієвих амеб.
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28.12.2025 19:15 Відповісти
+12
Канєчно! ... Особливо коли представник США в ООН голосує спільно з диктаторськими державами проти України... та ще й не тільки толерує терористичну державу в ООН яка там без процедури вступу "просочилась", а ще й блокує все що заманеться в Раді Безпеки ООН...

США швидко перетворились на диктатуру Трампа. Навіть не уявляю що може зробити обеззброєне ілюзіями "світового поліцейського" НАТО щоб протистояти фашистській чумі... Ковід з китайських лабораторій Сі вбив мільйони. Кацапи ***** вбивають зараз. А в США старий олігофрен будує власну диктатуру і посилає всіх в чергу до поцілунку своєї дупи і марить окупацією Гренландії, Канади, Мексики, Венесуели...
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28.12.2025 19:34 Відповісти
+8
Ідіототрамп.

А які у "оон" механізми стримування агресора?

Ср@ти путін хотів на всі ухвали "оон". Тим більше, що це збіговисько високооплачуваних нероб жере кацапські хабарі.

Ти з "томагавками" не можеш ніц, стелеш перед головорізом червону доріжку, а чим може "ґутерріш", окрім як хилитися перед своїм господарем у кремлі?
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28.12.2025 19:21 Відповісти

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