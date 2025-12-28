Переговори про мир: що очікувати від зустрічі Зеленського з Трампом , - Sky News

Поїздка президента Володимира Зеленського до Дональда Трампа знову привернула увагу світових медіа, адже від цієї зустрічі очікують сигналів щодо можливих кроків у напрямку миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Sky News.

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Британські журналісти оцінюють перспективи запропонованих мирних напрацювань та реакцію Кремля, яка поки що залишається стриманою.

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Москва залишається непоступливою

Аналітики зазначають, що Зеленський продовжує наголошувати: мирний план майже готовий і може стати основою для політичного врегулювання. Водночас Трамп не поспішає давати однозначні сигнали підтримки.

Головною проблемою залишається незмінна позиція Росії, яка фактично руйнує будь-які можливі прориви. Sky News наголошує, що навіть попри "обережний оптимізм" окремих російських представників, стратегічна лінія Кремля не змінилася.

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Путін, за оцінками аналітиків, як і раніше, бачить вигідну для себе ситуацію: напруження між США та європейськими партнерами, можливість тиску на Україну та реалізацію власних амбіцій.

При цьому в матеріалі наголошується, що Зеленському та його союзникам вдалося уникнути небезпечних компромісів. Раніше американська сторона пропонувала 28-пунктний документ, який сприймався Києвом як вигідний Росії. Натомість нині формується оновлений 20-пунктний формат, що враховує українські позиції.

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Переговорний процес триває, але гарантій немає

Український президент говорить про конструктивні перемовини з представниками Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Зараз готується особиста зустріч із Трампом, яка може стати важливим етапом у переговорах.





Втім, експерти попереджають: без зміни позиції Москви говорити про реальні зрушення складно. Російський режим, за оцінками журналістів, не демонструє готовності до компромісів.

"Будь-який прорив руйнується через відмову Росії. Це вічна реальність, яка підриває мирні зусилля", — зазначає Sky News.

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Поки що сторони зберігають дипломатичну активність, але майбутні результати напряму залежатимуть від політичної волі Кремля. Саме тому експерти не очікують швидких рішень найближчими днями.

Раніше Зеленський під час розмови з європейськими лідерами заявив, що Україна готова відвести війська з лінії фронту для створення демілітаризованої зони, якщо Росія піде на такий же крок.

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