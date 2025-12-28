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Переговори про мир: що очікувати від зустрічі Зеленського з Трампом , - Sky News

Переговори Зеленського з Трампом

Поїздка президента Володимира Зеленського до Дональда Трампа знову привернула увагу світових медіа, адже від цієї зустрічі очікують сигналів щодо можливих кроків у напрямку миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Sky News.

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Британські журналісти оцінюють перспективи запропонованих мирних напрацювань та реакцію Кремля, яка поки що залишається стриманою.

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Москва залишається непоступливою

Аналітики зазначають, що Зеленський продовжує наголошувати: мирний план майже готовий і може стати основою для політичного врегулювання. Водночас Трамп не поспішає давати однозначні сигнали підтримки.

Головною проблемою залишається незмінна позиція Росії, яка фактично руйнує будь-які можливі прориви. Sky News наголошує, що навіть попри "обережний оптимізм" окремих російських представників, стратегічна лінія Кремля не змінилася.

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Путін, за оцінками аналітиків, як і раніше, бачить вигідну для себе ситуацію: напруження між США та європейськими партнерами, можливість тиску на Україну та реалізацію власних амбіцій.

При цьому в матеріалі наголошується, що Зеленському та його союзникам вдалося уникнути небезпечних компромісів. Раніше американська сторона пропонувала 28-пунктний документ, який сприймався Києвом як вигідний Росії. Натомість нині формується оновлений 20-пунктний формат, що враховує українські позиції.

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Переговорний процес триває, але гарантій немає

Український президент говорить про конструктивні перемовини з представниками Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Зараз готується особиста зустріч із Трампом, яка може стати важливим етапом у переговорах.

Втім, експерти попереджають: без зміни позиції Москви говорити про реальні зрушення складно. Російський режим, за оцінками журналістів, не демонструє готовності до компромісів.

"Будь-який прорив руйнується через відмову Росії. Це вічна реальність, яка підриває мирні зусилля", — зазначає Sky News.

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Поки що сторони зберігають дипломатичну активність, але майбутні результати напряму залежатимуть від політичної волі Кремля. Саме тому експерти не очікують швидких рішень найближчими днями.

  • Раніше Зеленський під час розмови з європейськими лідерами заявив, що Україна готова відвести війська з лінії фронту для створення демілітаризованої зони, якщо Росія піде на такий же крок.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) перемовини (3859) США (26917) Трамп Дональд (9070) війна в Україні (8738)
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Топ коментарі
+8
Шашличний буде говорити передвиборчі популістичні речі, а потім тихенько погодиться на пропозицію Трампа.
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28.12.2025 18:46 Відповісти
+3
Відводити та розводити - то мохнорилий гном може, та падла вже таке робила, без усяких церемоній та рехверендумів. Трамп пропонує тількі торг українськими територіями, нічого іншого. Один Путін діє за планом на фоне трепотні.
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28.12.2025 18:47 Відповісти
+3
Лохи опять думают,что идёт забота про их интересы.
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28.12.2025 18:49 Відповісти

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