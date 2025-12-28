Переговоры о мире: чего ожидать от встречи Зеленского с Трампом, - Sky News

Поездка президента Владимира Зеленского к Дональду Трампу вновь привлекла внимание мировых СМИ, ведь от этой встречи ожидают сигналов о возможных шагах в направлении мира.

Британские журналисты оценивают перспективы предложенных мирных наработок и реакцию Кремля, которая пока остается сдержанной.

Москва остается непреклонной

Аналитики отмечают, что Зеленский продолжает подчеркивать: мирный план почти готов и может стать основой для политического урегулирования. В то же время Трамп не спешит давать однозначные сигналы поддержки.

Главной проблемой остается неизменная позиция России, которая фактически разрушает любые возможные прорывы. Sky News отмечает, что даже несмотря на "осторожный оптимизм" отдельных российских представителей, стратегическая линия Кремля не изменилась.

Путин, по оценкам аналитиков, по-прежнему видит выгодную для себя ситуацию: напряженность между США и европейскими партнерами, возможность давления на Украину и реализацию собственных амбиций.

При этом в материале отмечается, что Зеленскому и его союзникам удалось избежать опасных компромиссов. Ранее американская сторона предлагала 28-пунктный документ, который воспринимался Киевом как выгодный России. Вместо этого сейчас формируется обновленный 20-пунктный формат, учитывающий украинские позиции.

Переговорный процесс продолжается, но гарантий нет

Украинский президент говорит о конструктивных переговорах с представителями Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Сейчас готовится личная встреча с Трампом, которая может стать важным этапом в переговорах.





Впрочем, эксперты предупреждают: без изменения позиции Москвы говорить о реальных сдвигах сложно. Российский режим, по оценкам журналистов, не демонстрирует готовности к компромиссам.

"Любой прорыв разрушается из-за отказа России. Это вечная реальность, которая подрывает мирные усилия", — отмечает Sky News.

Пока стороны сохраняют дипломатическую активность, но будущие результаты будут напрямую зависеть от политической воли Кремля. Именно поэтому эксперты не ожидают быстрых решений в ближайшие дни.

Ранее Зеленский во время разговора с европейскими лидерами заявил, что Украина готова отвести войска с линии фронта для создания демилитаризованной зоны, если Россия пойдет на такой же шаг.

