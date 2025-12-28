РУС
Стармер не присоединился к разговору Зеленского с лидерами Европы из-за напряженного графика

Британию на беседе Зеленского с лидерами ЕС представлял советник Стармера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не присоединился к телефонному разговору Владимира Зеленского и Марка Карни с европейскими лидерами, объяснив это напряженным рабочим графиком. Великобританию на переговорах представлял советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом британскому изданию The Telegraph рассказали в правительстве.

Разговор накануне встречи с Трампом

 В субботу вечером президент Украины провел телефонный разговор с лидерами Франции, Германии, Италии и Польши накануне своей встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго в воскресенье.

Великобританию на телефонной конференции представлял Джонатан Пауэлл, советник Стармера по вопросам национальной безопасности.

Почему Стармер не участвовал

Как заявили в британском правительстве, Стармер не планировал участвовать во встрече, и подчеркнули, что Пауэлл регулярно участвует в таких телефонных конференциях, представляя Великобританию.

В правительстве добавили, что на телефонной конференции также присутствовали другие европейские советники по вопросам национальной безопасности.

+9
Стармер багато не втратив!
28.12.2025 15:38 Ответить
+9
а ще сказав:ну СКІЛЬКИ ще воно,**** красти буде?
28.12.2025 15:57 Ответить
+8
Просто йому набридло пустопорожнє базікання, навіть бульбафюрер з картою поцікавіше буде. Ось і не захотів витрачати час. На свою країну працює, считає це більш корисним
28.12.2025 15:47 Ответить
Стармер багато не втратив!
28.12.2025 15:38 Ответить
да какать он хотел на них
28.12.2025 16:05 Ответить
Напружене похмілля після Різдва? Ніж вчергове воду в ступі толокти,краще росольчику.
28.12.2025 15:41 Ответить
Ніхто не зайнятий настільки, щоб вам не подзвонити, не відповісти.
Це стосується не тільки родичів, друзів, колег ...
28.12.2025 15:45 Ответить
Просто йому набридло пустопорожнє базікання, навіть бульбафюрер з картою поцікавіше буде. Ось і не захотів витрачати час. На свою країну працює, считає це більш корисним
28.12.2025 15:47 Ответить
просто брітам потрібно щоб в Україні продовжувалась війна
28.12.2025 16:12 Ответить
а що є важливішого ніж війна в Європі ?!
28.12.2025 15:48 Ответить
Війна в Україні ,на котрій "зезрадники" оббирають і український народ , а що найгірше- захисників...Для "зезрадників" війна , "мати рідна"
28.12.2025 15:54 Ответить
а ми вже не Європа ?
28.12.2025 17:05 Ответить
Та прямо такий зайнятий, такий зайнятий...
28.12.2025 15:49 Ответить
Стармер впевнений, і не підставно, що з того руля .....
28.12.2025 15:56 Ответить
а ще сказав:ну СКІЛЬКИ ще воно,**** красти буде?
28.12.2025 15:57 Ответить
100%
Ну если не вслух
То про себя точно так и сказал...
28.12.2025 16:02 Ответить
О чьом можна балакати з казнокрадами , тут він правий.
28.12.2025 16:09 Ответить
я також напружений
28.12.2025 16:20 Ответить
Те дійство, котре називають переговорами по Україні дуже дурно смердить, і Стармер не хоче, щоб його ім'я і саму Великобританію а історичному плані пов'язували з цим дійством. Великобританії хватить тої ганьби, яку знають, як Мюнхенський договір 1938 року. і до цих пір дорікають.
28.12.2025 16:27 Ответить
Та **** тут такого: подумаєш, найбільша війна на європейському континенті за останні 80 років. Ще скажіть, графіки під це перелаштовувати? У стармера були справи важливіше
28.12.2025 16:40 Ответить
Від злодюги Зе і його банди , починають відклеюватися дуже
сильні політики і значущі особи в світі , такі як Стармер!!
Всі починають розуміти , що в нашій краіні влади немає ,
а є ОЗУ ( організоване злочинне угрупування ) !!
28.12.2025 17:03 Ответить
 
 