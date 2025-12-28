Стармер не присоединился к разговору Зеленского с лидерами Европы из-за напряженного графика
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не присоединился к телефонному разговору Владимира Зеленского и Марка Карни с европейскими лидерами, объяснив это напряженным рабочим графиком. Великобританию на переговорах представлял советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом британскому изданию The Telegraph рассказали в правительстве.
Разговор накануне встречи с Трампом
В субботу вечером президент Украины провел телефонный разговор с лидерами Франции, Германии, Италии и Польши накануне своей встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго в воскресенье.
Великобританию на телефонной конференции представлял Джонатан Пауэлл, советник Стармера по вопросам национальной безопасности.
Почему Стармер не участвовал
Как заявили в британском правительстве, Стармер не планировал участвовать во встрече, и подчеркнули, что Пауэлл регулярно участвует в таких телефонных конференциях, представляя Великобританию.
В правительстве добавили, что на телефонной конференции также присутствовали другие европейские советники по вопросам национальной безопасности.
