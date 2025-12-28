Стармер не присоединился к разговору Зеленского с лидерами Европы из-за напряженного графика

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не присоединился к телефонному разговору Владимира Зеленского и Марка Карни с европейскими лидерами, объяснив это напряженным рабочим графиком. Великобританию на переговорах представлял советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом британскому изданию The Telegraph рассказали в правительстве.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Разговор накануне встречи с Трампом

В субботу вечером президент Украины провел телефонный разговор с лидерами Франции, Германии, Италии и Польши накануне своей встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго в воскресенье.

Великобританию на телефонной конференции представлял Джонатан Пауэлл, советник Стармера по вопросам национальной безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стармер и Трамп обсудили пути достижения мира в Украине

Почему Стармер не участвовал

Как заявили в британском правительстве, Стармер не планировал участвовать во встрече, и подчеркнули, что Пауэлл регулярно участвует в таких телефонных конференциях, представляя Великобританию.

В правительстве добавили, что на телефонной конференции также присутствовали другие европейские советники по вопросам национальной безопасности.

Читайте также: Стармер и фон дер Ляйен обсудили мирный план по прекращению войны в Украине и замороженные активы РФ