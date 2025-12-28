УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9225 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Зеленського і Трампа
2 366 24

Стармер не долучився до розмови Зеленського з лідерами Європи через напружений графік

Британію на розмові Зеленського з лідерами ЄС представляв радник Стармера

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не приєднався до телефонної розмови Володимира Зеленського та Марка Карні з європейськими лідерами, пояснивши це напруженим робочим графіком. Британію на переговорах представляв радник з нацбезпеки Джонатан Пауелл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це британському виданню The Telegraph розповіли в уряді.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розмова напередодні зустрічі з Трампом

 У суботу ввечері президент України провів телефонну розмову з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Польщі напередодні своєї зустрічі з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго в неділю.

Велику Британію на телефонній конференції представляв Джонатан Пауелл, радник Стармера з питань національної безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стармер і Трамп обговорили шляхи досягнення миру в Україні

Чому не брав участі Стармер

Як заявили в британському уряді, Стармер не планував брати участі в зустрічі, і наголосили, що Пауелл регулярно бере участь у таких телефонних конференціях, представляючи Британію.

В уряді додали, що на телефонній конференції також були присутні інші європейські радники з питань національної безпеки.

Також читайте: Стармер і фон дер Ляєн обговорили мирний план з припинення війни в Україні та заморожені активи РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) перемовини (3859) Стармер Кір (390)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
а ще сказав:ну СКІЛЬКИ ще воно,**** красти буде?
показати весь коментар
28.12.2025 15:57 Відповісти
+10
Стармер багато не втратив!
показати весь коментар
28.12.2025 15:38 Відповісти
+10
Війна в Україні ,на котрій "зезрадники" оббирають і український народ , а що найгірше- захисників...Для "зезрадників" війна , "мати рідна"
показати весь коментар
28.12.2025 15:54 Відповісти

Завантаження...

 
 