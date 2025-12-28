Стармер не долучився до розмови Зеленського з лідерами Європи через напружений графік

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не приєднався до телефонної розмови Володимира Зеленського та Марка Карні з європейськими лідерами, пояснивши це напруженим робочим графіком. Британію на переговорах представляв радник з нацбезпеки Джонатан Пауелл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це британському виданню The Telegraph розповіли в уряді.

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Розмова напередодні зустрічі з Трампом

У суботу ввечері президент України провів телефонну розмову з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Польщі напередодні своєї зустрічі з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго в неділю.

Велику Британію на телефонній конференції представляв Джонатан Пауелл, радник Стармера з питань національної безпеки.

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Чому не брав участі Стармер

Як заявили в британському уряді, Стармер не планував брати участі в зустрічі, і наголосили, що Пауелл регулярно бере участь у таких телефонних конференціях, представляючи Британію.

В уряді додали, що на телефонній конференції також були присутні інші європейські радники з питань національної безпеки.

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