Стармер не долучився до розмови Зеленського з лідерами Європи через напружений графік
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не приєднався до телефонної розмови Володимира Зеленського та Марка Карні з європейськими лідерами, пояснивши це напруженим робочим графіком. Британію на переговорах представляв радник з нацбезпеки Джонатан Пауелл.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це британському виданню The Telegraph розповіли в уряді.
Розмова напередодні зустрічі з Трампом
У суботу ввечері президент України провів телефонну розмову з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Польщі напередодні своєї зустрічі з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго в неділю.
Велику Британію на телефонній конференції представляв Джонатан Пауелл, радник Стармера з питань національної безпеки.
Чому не брав участі Стармер
Як заявили в британському уряді, Стармер не планував брати участі в зустрічі, і наголосили, що Пауелл регулярно бере участь у таких телефонних конференціях, представляючи Британію.
В уряді додали, що на телефонній конференції також були присутні інші європейські радники з питань національної безпеки.
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