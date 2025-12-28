Многое может решиться до Нового года, будут ли решения - зависит от партнеров, - Зеленский

Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года.

Все зависит от партнеров

"Мы все для этого делаем, но будут ли решения - зависит от партнеров. От тех, кто помогает Украине, и от тех, кто давит на Россию, чтобы россияне ощущали последствия своей же агрессии. Только за эту неделю они выпустили более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты различных типов. Все против наших людей, против жизни и всего, что обеспечивает ее нормальность, - прежде всего против нашей энергетической инфраструктуры", - напомнил Зеленский.

Восстановление энергетики

По его словам, буквально 24/7 работают наши ремонтные бригады, энергетики, спасатели ГСЧС Украины, чтобы защитить жизнь и восстановить энергоснабжение.

"Но так же важно, чтобы работали санкции против России, все формы политического давления за агрессию, поставки ракет для ПВО Украины и чтобы мы все финализировали форматы шагов, которые завершат эту войну и гарантируют безопасность. Именно о таких шагах сегодня будем говорить с партнерами. Спасибо всем, кто помогает", - резюмирует глава государства.

