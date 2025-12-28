РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7613 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 975 41

Многое может решиться до Нового года, будут ли решения - зависит от партнеров, - Зеленский

Зеленский о переговорах

Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Все зависит от партнеров

"Мы все для этого делаем, но будут ли решения - зависит от партнеров. От тех, кто помогает Украине, и от тех, кто давит на Россию, чтобы россияне ощущали последствия своей же агрессии. Только за эту неделю они выпустили более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты различных типов. Все против наших людей, против жизни и всего, что обеспечивает ее нормальность, - прежде всего против нашей энергетической инфраструктуры", - напомнил Зеленский.

Читайте также: Зеленский и Трамп будут иметь существенные разногласия по мирному плану во время встречи во Флориде, - Reuters

Восстановление энергетики

По его словам, буквально 24/7 работают наши ремонтные бригады, энергетики, спасатели ГСЧС Украины, чтобы защитить жизнь и восстановить энергоснабжение.

"Но так же важно, чтобы работали санкции против России, все формы политического давления за агрессию, поставки ракет для ПВО Украины и чтобы мы все финализировали форматы шагов, которые завершат эту войну и гарантируют безопасность. Именно о таких шагах сегодня будем говорить с партнерами. Спасибо всем, кто помогает", - резюмирует глава государства.

Читайте: Путин - человек войны, сегодняшняя атака является прямым ответом РФ на мирные инициативы, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (23164) переговоры (5458)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Та він вже давно обісраний з ніг до голови! Просто не знає, що обсихати треба мовчки, бо в рот залетить!
показать весь комментарий
28.12.2025 14:30 Ответить
+6
невже застрелиться?
показать весь комментарий
28.12.2025 14:21 Ответить
+6
Обсериться!
показать весь комментарий
28.12.2025 14:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
невже застрелиться?
показать весь комментарий
28.12.2025 14:21 Ответить
Обсериться!
показать весь комментарий
28.12.2025 14:22 Ответить
Та він вже давно обісраний з ніг до голови! Просто не знає, що обсихати треба мовчки, бо в рот залетить!
показать весь комментарий
28.12.2025 14:30 Ответить
***** ти взагалі розкриваєш свій рот? Ти думаєш що ми себе краще почуваєм від почутих тисячний раз обіцянок???
показать весь комментарий
28.12.2025 15:32 Ответить
Не з нашим щастям!
показать весь комментарий
28.12.2025 14:23 Ответить
не, ждет чтобы поддержали его план пабеды
показать весь комментарий
28.12.2025 14:26 Ответить
Да всі партнери давно вже все вирішують без нього, трампонутий з ху...лонутим та сі, европецы один з одним, а що з ним можна обговорювати, якщо у нього немає ні своєї думки, ні бажання що те вирішувати
показать весь комментарий
28.12.2025 15:37 Ответить
Не влучить...
показать весь комментарий
28.12.2025 14:32 Ответить
Не застрелиться.
І не сподівайтеся.
Це чмо ще багато принесе проблем для України і українців.
Поки до Вови не приїдуть (на мотоциклі) хлопці з Мадриду, то діла не буде!
Доведено Портновим.
показать весь комментарий
28.12.2025 15:49 Ответить
Нажаль для роботи в найактивніші дипломатичні дні залучені не дипломати а профани і дрібні рєшали
показать весь комментарий
28.12.2025 14:23 Ответить
Рєшали - то дрібні шахраї?
показать весь комментарий
28.12.2025 15:07 Ответить
Може вирішитися, може не вирішитися! Але як: позитивно чи негативно?
показать весь комментарий
28.12.2025 14:26 Ответить
Голупь миру, чи капітулянт? Де план Перемоги, Незламності і Потужності? Зеля, на яких фронтах воює твій гівняк, разом з Юзіком?
показать весь комментарий
28.12.2025 14:27 Ответить
От Зегевары ничего не зависит, "это все знают"(с).
показать весь комментарий
28.12.2025 14:27 Ответить
Поки кацапи випускають ракети і дрони по Україні ,ти,3,14здюк випускаєш з України юзиків
показать весь комментарий
28.12.2025 14:28 Ответить
Бо він один з них!
показать весь комментарий
28.12.2025 14:31 Ответить
В общем опять партнёры виноваты. Все от них зависит. Что зависит от нас хз. И он с такой позицией по переговорам летает. Может партнёры пусть и страной управляют, а ты где-то потеряешься в районе бермудского треугольника. Там как раз от Флориды рукой подать.
показать весь комментарий
28.12.2025 14:30 Ответить
Все для затягування війни. За міндіча і юзіка .
показать весь комментарий
28.12.2025 14:30 Ответить
Так, z-еля, але ті "партнери", вирішать все без тебе, й за Україну!
А ти як і завжди залишишся - членограєм!
Україна каже рішуче НІ, про-російським угодам!
показать весь комментарий
28.12.2025 14:32 Ответить
Знаєте - певною мірою можу погодитись із зеленським.
Багато чого може вирішитись до Нового 2027 року (не 2026).
До того часу найімовірніше, що - москальське *****, трампон і клоун зєля - не доживуть.
Бувають різні ''нещасні випадки''...
А для України ці ''нещасні випадки'' можуть відіграти позитивну роль.
показать весь комментарий
28.12.2025 14:37 Ответить
"Все залежить від партнерів" - це і називається суб'єктність, не переплутайте.
показать весь комментарий
28.12.2025 14:37 Ответить
Хитрожопий Вова знову виліз на світ.
показать весь комментарий
28.12.2025 14:38 Ответить
"...залежить від партнерів",-тобто йбана нікчемна зєлупа ні за що не відповідає, не має ні перед ким ніяких обов'язків, винні у всьому будуть партнери.
показать весь комментарий
28.12.2025 14:38 Ответить
Партнери так швидко не можуть. Їм треба зустрітися, поговорити, вигадати чергові папірці, узгодити і підписати їх, зустрітися ще раз, внести поправки, зробити презентацію, скликати прес-конференцію, провести саміт на найвищому рівні, зробити спільну заяву. І ось лише тоді можна буде говорити про якісь рішення. Не раніше.
показать весь комментарий
28.12.2025 14:44 Ответить
Та йди ...., чмо безтолкове!
показать весь комментарий
28.12.2025 14:46 Ответить
Ва всьом вінавати партнери і Порошенко. Зе тут ні до чого.
показать весь комментарий
28.12.2025 14:48 Ответить
12й рік день бабака
показать весь комментарий
28.12.2025 14:50 Ответить
Паринери готові допомагати тим,хто працює і обороняється,а не краде й бреше.
показать весь комментарий
28.12.2025 14:50 Ответить
Володя впливає лише на стан загазованості повітря в тому приміщенні, де він перебуває.
Це єдине, на що дійсно впливає цей нікчема в останні роки!
показать весь комментарий
28.12.2025 14:50 Ответить
Идиоты, нет бы готовится к шашлыкам...

Польща почала розбудову багаторівневої системи протидії дронам на східному кордоні.
Польща планує за два роки завершити створення системи укріплень для протидії безпілотникам уздовж східного кордону.
показать весь комментарий
28.12.2025 15:05 Ответить
Ну да! То партнери війну розпочали і не дають закінчити, атакуючи Україну кожної ночі. Тому і закінчення війни залежить від рішень партнерів. Так, Зєлєнскій?
показать весь комментарий
28.12.2025 15:10 Ответить
Дивлячись на дуже задоволену пацючу морду, то схоже, що амністію за свої злочинні дії з оборудками долларів із ФРС США вимолив у трампа. А ось що чекає Україну, це питання.
Те що переговори були "успішними" зрозуміло з того,що кацапи отримали перемир'я навколо ЗАЕС і терміново підключають перший блок до свох електромереж.
показать весь комментарий
28.12.2025 15:12 Ответить
До Нового якого Року?
показать весь комментарий
28.12.2025 15:13 Ответить
ти не ля ля ,а підмийся ,поголись,попрасуй краватку і йди на зустріч до Трампа
показать весь комментарий
28.12.2025 15:16 Ответить
Візьмемо Юзіка. Він вже все вирішив - накрав і сєбався з України💩
показать весь комментарий
28.12.2025 15:23 Ответить
Саме собою, від тебе тільки юзік залежав і той збіг
показать весь комментарий
28.12.2025 15:27 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2025 15:31 Ответить
 
 