Многое может решиться до Нового года, будут ли решения - зависит от партнеров, - Зеленский
Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Все зависит от партнеров
"Мы все для этого делаем, но будут ли решения - зависит от партнеров. От тех, кто помогает Украине, и от тех, кто давит на Россию, чтобы россияне ощущали последствия своей же агрессии. Только за эту неделю они выпустили более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты различных типов. Все против наших людей, против жизни и всего, что обеспечивает ее нормальность, - прежде всего против нашей энергетической инфраструктуры", - напомнил Зеленский.
Восстановление энергетики
По его словам, буквально 24/7 работают наши ремонтные бригады, энергетики, спасатели ГСЧС Украины, чтобы защитить жизнь и восстановить энергоснабжение.
"Но так же важно, чтобы работали санкции против России, все формы политического давления за агрессию, поставки ракет для ПВО Украины и чтобы мы все финализировали форматы шагов, которые завершат эту войну и гарантируют безопасность. Именно о таких шагах сегодня будем говорить с партнерами. Спасибо всем, кто помогает", - резюмирует глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І не сподівайтеся.
Це чмо ще багато принесе проблем для України і українців.
Поки до Вови не приїдуть (на мотоциклі) хлопці з Мадриду, то діла не буде!
Доведено Портновим.
А ти як і завжди залишишся - членограєм!
Україна каже рішуче НІ, про-російським угодам!
Багато чого може вирішитись до Нового 2027 року (не 2026).
До того часу найімовірніше, що - москальське *****, трампон і клоун зєля - не доживуть.
Бувають різні ''нещасні випадки''...
А для України ці ''нещасні випадки'' можуть відіграти позитивну роль.
Це єдине, на що дійсно впливає цей нікчема в останні роки!
Польща почала розбудову багаторівневої системи протидії дронам на східному кордоні.
Польща планує за два роки завершити створення системи укріплень для протидії безпілотникам уздовж східного кордону.
Те що переговори були "успішними" зрозуміло з того,що кацапи отримали перемир'я навколо ЗАЕС і терміново підключають перший блок до свох електромереж.