Багато може вирішитися до Нового року, чи будуть рішення - залежить від партнерів, - Зеленський

Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Все залежить від партнерів

"Ми все для цього робимо, але чи будуть рішення - залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на Росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї ж агресії. Лише за цей тиждень вони випустили понад 2100 ударних дронів, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів. Все проти наших людей, проти життя і всього, що забезпечує його нормальність, - передусім проти нашої енергетичної інфраструктури", - нагадав Зеленський.

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Відновлення енергетики

За його словами, буквально 24/7 працюють наші ремонтні бригади, енергетики, рятувальники ДСНС України, щоб захистити життя і відновити енергопостачання.

"Але так само важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, постачання ракет для ППО Україні й щоб ми всі фіналізували формати кроків, які завершать цю війну та гарантують безпеку. Саме про такі кроки сьогодні говоритимемо з партнерами. Дякую всім, хто допомагає", - резюмує глава держави.

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