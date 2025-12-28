РУС
Зеленский сказал европейским лидерам, что Украина готова отвести войска, если РФ сделает то же самое, - FT

Зеленський

Во время телефонного разговора с европейскими лидерами в субботу, 27 декабря, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова отвести войска с линии фронта для создания демилитаризованной зоны, если Россия пойдет на такой же шаг.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника, сообщает Цензор.НЕТ.

В обмен на гарантии

Однако взамен Зеленский хочет добиться надежных гарантий безопасности, которые четко будут определять действия союзников в случае нарушения Россией договоренностей о мире.

"Он также хочет обеспечить устойчивое финансирование Вооруженных сил и поддержку противовоздушной обороны, включая европейское военное присутствие в Украине", - пишет издание.

По данным FT, Зеленский сказал европейским лидерам, что решения по территориям возможны только после референдума, проведенного в мирных и безопасных условиях.

Читайте также: Зеленский и Трамп будут иметь существенные разногласия по мирному плану во время встречи во Флориде, - Reuters

ЗАЭС

Что касается ЗАЭС, Зеленский хочет, чтобы она была взята под международный контроль, а произведенная ею электроэнергия распределялась по обе стороны линии фронта, говорится в статье.

Читайте также: Многое может решиться до Нового года, будут ли решения - зависит от партнеров, - Зеленский

РФ может отклонить изменения в план

Зеленский также сообщил европейским лидерам, что не ожидает, что Россия откажется от своих требований или согласится на предложенный Украиной план, но хочет, чтобы США сосредоточили свое внимание на давлении на РФ.

Россия уже дала понять, что отвергнет любые изменения, которые будут внесены Украиной в первоначальный мирный план США, разработанный при существенном участии Москвы, добавляет FT.

Встреча Зеленского и Трампа 

  • Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
  • СМИ сообщали, что во время сегодняшних переговоров во Флориде между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом ожидаются существенные разногласия в подходах к основным положениям мирного урегулирования.

Читайте также: РФ якобы согласилась на временное прекращение огня для проведения референдума по территориям, - Axios

+35
Так як ти відводив в Золотому?
28.12.2025 17:21 Ответить
+28
Його опудала вже ніхто серйозно не сприймає, воно ні за що не відповідає абсолютно в Україні.
28.12.2025 17:20 Ответить
+28
Це зрадник. Під трибунал Оманського агента Буратіно. І це говорить Гарант конституції. Як Україна може віддати росії свою землю та українців на окупованих територіях на каткатування та знищення?!
28.12.2025 17:24 Ответить
Його опудала вже ніхто серйозно не сприймає, воно ні за що не відповідає абсолютно в Україні.
28.12.2025 17:20 Ответить
Кацапи до кордону
28.12.2025 17:21 Ответить
Так як ти відводив в Золотому?
28.12.2025 17:21 Ответить
Ето друґоє!
28.12.2025 17:24 Ответить
"Якщо РФ відведе війська"
Хоч раз таке було?
28.12.2025 17:21 Ответить
Ну, вони самі прямо говорили, що у 22 році був "жест доброй волі". Драпали дуже далеко. Тому вони можуть назвати це так само.
28.12.2025 17:32 Ответить
Так це їх звичайна тактика, на початку війни бігти до ху...лограда, а потім в м'ясні штурми. І чим більше м'яса покладуть, тим величь полководця видна
28.12.2025 17:39 Ответить
Тут питання на що вони ще здатні. Я вважаю, що гроші у раїсі закінчуються, тому зараз іде торгівля, вони тиснуть як можуть, що витиснуть - те їхнє. Якщо не дотиснуть на односторонній відхід, то теж відійдуть.
28.12.2025 17:46 Ответить
Так саме на цьому і "грають" - бо кацапня на це не погодиться... Але це вже будуть проблеми "найвеличнішого миротворця світу"... Я так думаю - саме в Німеччині та Великобританії "Блазню" вказали на ЦЮ умову перемир"я, як основну...
28.12.2025 18:20 Ответить
Ну так любими способами продовжити війну- гроші ж треба освоїти.
28.12.2025 18:32 Ответить
А я б на місці русні погодився.
Щоб потім, коли наші відійдуть, різко зробити отріцатєльноє отвєдєніє.
"Дипломати" і пропагандони потім абаснуют.
Або ще тонший варіант: залишитись на місці під виглядом цивільних, і під виглядом цивільних же - наступати в "дємілітарізірованной зонє".
Це вже є, Машовець пише, що десятками контррозвідка на Донбасі русню ловить по хатах міцевих ждунів.
28.12.2025 18:36 Ответить
Там "безпрограшна" ситуація - якщо правильно її розіграть... Справа в тому, що як тільки почнеться відведення - розпочнеться введення миротворчого контингенту... "Голубі каски" стануть "шлагбаумом... І "отріцатєльное атведение" стане набагато важчим...
28.12.2025 18:48 Ответить
І хто готовий встати миротворцем перед руснявою армією?
Ну і ми маємо досвід "нейтрального" ОБСЄ, яке потім сєпаров на своїх машинах катало.
Русня добре вміє в агентуру. Попрацюють з командирами, і з'являться "совмєстниє патрулі", під "голубимі каскамі" котрих буде все більше і більше козломордих.
28.12.2025 18:51 Ответить
А ти віриш в саму можливість того, що кацапи погодяться на сам факт відведення? Це ж для них - "патерять лицо"... А для них "понти" - найголовніше...
28.12.2025 18:58 Ответить
А навіщо це )(уйлу, якщо ми і так постійно відводимо, як в Гуляйполі чи в Грабовському, а вони заходять (просочуються).
28.12.2025 17:22 Ответить
Це зрадник. Під трибунал Оманського агента Буратіно. І це говорить Гарант конституції. Як Україна може віддати росії свою землю та українців на окупованих територіях на каткатування та знищення?!
28.12.2025 17:24 Ответить
А шо робити з 73 % що його обрали?
28.12.2025 17:57 Ответить
28.12.2025 18:00 Ответить
28.12.2025 18:03 Ответить
Ага. "Стариє пєсні о главном".

От просто взяти і залишити укріпрайон.

У 2019-му цей мудень вже відводив війська.
28.12.2025 17:26 Ответить
Так, але його попередник тричі здійснив розведення військ - у вересні 2014-го, у лютому 2015-го та у жовтні 2016-го
28.12.2025 18:21 Ответить
Хто може серйозно сприймати слова тупого паяца, який нехтує Конституцією своєї країни?
Правда, я не впевнений, що його країною є Україна.
28.12.2025 17:27 Ответить
Скажімо трохи інакше: я не впевнений, що він своє майбутнє пов'язує з Україною.
28.12.2025 17:40 Ответить
Зеленський не тупий. Якщо це виглядає як качка, літає як качка, кричать як качка то мабуть це все таки качка. Він зрадник який косить під дурника щоб його швидко не розкрили та не відправили під трибунал. Це працює, "жабка" повільно вариться а коли українці таки все зрозуміють буде вже пізго. Готується на жаль Геноцид остаточний. Дай Боже помилитися але на кону стоїть виживання Українського народу.
28.12.2025 17:41 Ответить
100% !!! Дебільний дурник не може бути долларовим міліардером, неможе! Володіти та керувати цілою імерією медіаконцернами теж дурник не може, апріорі не може. Грає роль придуркуватого приЗЄдента, а насправді цинічний меркантильний цілеспрямований прагматик. Дограє роль приЗєдента, доб'є Україну і здристне в Краї Обітувані. Чи має він якісь хоч якісь мінімальні зачатки емпатії, людяності? Ні!!! Бо щоб мав, то виділив би зі своїх мільярдних статків хоч щось на ЗСУ. Там йому немає кому донатити, бо нікого немає на фронті з цього зєрмакоміндячого шобла, а до українців відноситься так, як про це звучало на плівках міндіча від нього ж , - Я в рот *бал етіх украінцев! -
Ось так!
28.12.2025 18:01 Ответить
..Зеленський доб'є Україну як той велосипед "Україна" з серіалу "Слуга народа". Такі деталі не випадкові. Все це давно вироблений план по знищенню самого непокірного і свободолюбивого народу на планеті і заселення території Українського народу іншими.
28.12.2025 18:20 Ответить
та нічим він там не керував! яка ***** медіаімпєрія, про шо ти? він для кацапів і для Бєні відмивав бабло на кіно- і тєлє-виробництві, маючи за це свій жирний процент! шоб замутіть таку схему - дурника цілком достатньо! він ***** двох слів не може звʼязати без суфлера!
28.12.2025 18:48 Ответить
Даже, якщо погодитися з вашими доводами, виникає питання, - А як вийшло так, що дурник, котрий не може зв'язати двох слів без суфлера обкрутив 42 млн. населення України (-13 млн. таких, як я , що увійшли в 25% порохоботів) - .
Дурник енд Ко, облапошив кілька десятків мільйонів найрозумніших українців. Цікаво!
28.12.2025 18:56 Ответить
Не нехтує, а використовує по-повній!
28.12.2025 17:43 Ответить
Після так званого "розведення" військ в Золотому, бойовики так званої ЛНР зразу зайняли першокласні бетоновані фортифікації побудовоні ЗС України.
28.12.2025 17:29 Ответить
А чи не повториться "геніальне" ріщення хрипатого, як в тому Золотому. Є величезні побоювання.
28.12.2025 17:31 Ответить
100% повториться. Задачі сво швиденько виконаються. І пісня наполеона тоді буде така "я ні в чому не винний, це параша вкотре порушила домовленості", або щось на кшталт цього.
28.12.2025 18:22 Ответить
"...Щодо ЗАЕС Зеленський хоче, щоб вона була взята під міжнародний контроль, а вироблена нею електроенергія розподілялася б по обидва боки лінії фронту... " - і це пропонує Президент України чи Голобородько?
28.12.2025 17:30 Ответить
Це пропонує посередній актор, який не зміг впоратися з ролями ні Голобородько, ні Президента України.)
28.12.2025 17:41 Ответить
ВІН ІДІОТ
28.12.2025 17:41 Ответить
Не він один. Тут 73% засвітилися.
28.12.2025 18:14 Ответить
А які є варіанти на столі?
28.12.2025 18:33 Ответить
майнити крипту....
28.12.2025 18:38 Ответить
28.12.2025 17:31 Ответить
Подавляющее большинство жителей Донецкой области (86.4%) в 2019 проголосовали за Зеленского В.А., так что их протест против решения Президента (только что, на тот момент, ими избранного) как-то не совсем понятен.
28.12.2025 18:03 Ответить
При чому тут люди. Вони голосували за програму. А виявилося що це був просто развод лохів. Нічого спільного його програма з його діями немає. Він же не казав що зробить з України чвк і почне на виснаження з рашкою воювати поки гроші дають. І поработить чоловіче населення і знищить свободу слова. Там не було такого в програмі.
28.12.2025 18:58 Ответить
і ввести Нату
28.12.2025 17:35 Ответить
Кацапи ******* 100%
28.12.2025 17:39 Ответить
Свинособака не бреше тільки в одному випадку - коли мертва...
28.12.2025 18:16 Ответить
Зараз дебільні 73% від 40%, що прийшли на вибори, мають бути особливо раді!)))
28.12.2025 17:41 Ответить
Olga A #374484 Їх тепер і не знайдеш. Останнім часом, моя сусідка дивується, хто міг його вибрати. Я точно знаю, що саме вона голосувала за нього. Тепер швиденько перевзулась.
28.12.2025 18:11 Ответить
невже нема кого поряд шоб йому пику начистити та розуму додати?
28.12.2025 17:42 Ответить
Хіба що нитки ДНК пінцетом повискубувати....може і допоможе )
28.12.2025 17:58 Ответить
Таваріщь! Прікратітє аньтісімітізьм!
28.12.2025 18:17 Ответить
Перепрошую, якщо образила особисто і вас.!)
28.12.2025 18:27 Ответить
Мила Тетянко Татьяно! У Вас проблеми з почуттям гумору.
28.12.2025 18:33 Ответить
...а я подумала, що у вас.Тому й вибачилася.)
28.12.2025 18:48 Ответить
Переливання з пустого у порожнє
28.12.2025 17:43 Ответить
Прикольно він нас перед фактом своїх рішень ставить
28.12.2025 17:44 Ответить
Це ж було вже.
Вже з дєрьмак відводив і розміновував.
28.12.2025 17:48 Ответить
28.12.2025 17:49 Ответить
Вода у Крим+,коридор у Крим+,електрика у Крим+,Азовське море внутрішнє для московії+,весь Донбас+! Що там далі по Оману?!
28.12.2025 17:51 Ответить
коридори закінчуються стінкою, а тунелі виводять на світ!
28.12.2025 17:54 Ответить
Віддати полк "Азов" ( тоді це був ще полк) і коридор до Придністров'я. Виконав майже все, крім коридору до Придністров'я.
28.12.2025 18:07 Ответить
Це план мінімум. Їх реальний план це ультиматум висунутий США та НАТО в грудні 2021 року. Європу і Україну проігнорували ніби вони не існують бо для них підготували інший план а саме: "с 1 февраля 2022 вступил в силу национальный стандарт ГОСТ Р 42.7.01-2021 «Гражданская оборона. Захоронение срочное трупов в военное и мирное время. Общие требования», ..Этот ГОСТ детализирует порядок захоронения в братских могилах, чтобы обеспечить санитарную безопасность и санитарные нормы при большом числе умерших, будь то в мирное время (эпидемии) или военное. "
28.12.2025 18:37 Ответить
Полк віддав, але командирів лишив. Тепер вони найгероїчніші. 😁
28.12.2025 18:42 Ответить
Зеленський провів окрему розмову зі Стармером перед зустріччю з Трампом
28.12.2025 17:57 Ответить
Придурок перед зустріччю з придурком поговорив з розумним. І те, що він ніфіга не зрозумів, роялі не грає.
28.12.2025 18:19 Ответить
сказавши А скажи Б . хто заповнить пустоту ?
28.12.2025 18:00 Ответить
ошибка, уже такое проходили
28.12.2025 18:00 Ответить
Батьківщина требує героїв,а пи...да народжує дураків.Часом канабісу воно не об'їлося? ПаРаша контролює ЗАЕС,навіщо вона з ким то ділитись буде?
Далі,тільки виведеш війська,моргнути не вспієш,Європа далеко,США за океаном територію займуть підари,вони тільки цього і чекають.Ще чому ти повинен розподіляти електроенергію між Україною і паРашою якщо хоч і контролюють ЗАЕС підари але юридично вона належить Україні.
Можливо треба працювати в руслі того щоб нас завалили озброєнням?
28.12.2025 18:03 Ответить
а вироблена нею електроенергія розподілялася б по обидва боки лінії фронту ???
пісець
28.12.2025 18:03 Ответить
Добре,Україна виводить війська з Донбасу, а кацапи звідки, з БНР чи з курщини? 😡😡😡😡
28.12.2025 18:03 Ответить
На хіба Україна має відводити війська на своїй території ?
28.12.2025 18:56 Ответить
Ще один епізод який тягне на пожиттевий срок, і це вже в котре, зегнида оманська буде здавати наші землі ворогу поки його не винесуть вперед ногами, якщо цього не зробити воно буде і далі виводити війська до Дніпра як мінімум, скільки можна розміновувати відводити в здавати, зегнида то є державний зрадник і має бути покараний за держ.зраду.
28.12.2025 18:05 Ответить
Та хто ще звертає увагу на цього безтолкового олуха.
28.12.2025 18:07 Ответить
******* дискусії: Генерали та експерти наголошують, що в умовах війни, як в Україні, ДМЗ може бути небезпечною, оскільки може бути використана агресором для швидкого захоплення територій.
28.12.2025 18:10 Ответить
диванна піздота завила про зраду! а може ви *****, піднімете свої сраки з диванів і підете захищати Донбас? ****! кількість піздорiв що вільно сере на цьому форумі "патріотів" просто зашкалює! збіг?
28.12.2025 18:13 Ответить
А недиванний Vad UA волає про звитягу-перемогу й ніколи не сере на цьому форумі.
28.12.2025 18:23 Ответить
В цьому питанні Україна не оригінальна. Так було споконвік і всюди. Бажання воювати виникає тільки тоді, коли окупанти спалили твою хату, згвалтували дружину і убили твоїх дітей.
І то не завжди... Ось тому, ще древні греки знали, що воювати за свій дім треба якнайдалі від свого дому.
28.12.2025 18:26 Ответить
Та ні хто не завив, а ще раз підтвердив те що завжди казав, черговий тому доказ, навіть одна заява про таке вже тягне на держ.зраду, а тобі жополизу гундосному раджу почитати конституцію, хоть розумію що вам насрати не неї твій роботодавець зегнида давно на неї хер поклав і не одноразово.
28.12.2025 18:56 Ответить
https://youtu.be/d8gxt7Ky_9Y 40-кілометрова демілітаризована зона: чим це небезпечно для України!
28.12.2025 18:17 Ответить
Кому ви 73% віддали булаву? Воно вже відводило наші війська з 2019 року і руйнувало мінні поля та фортифікації. Чим це закінчилось?
28.12.2025 18:24 Ответить
Як казав тимчасово живий класік -" а чіто ми будєм дєлать єслі расія нє нападьот"?
28.12.2025 18:31 Ответить
До умови, що рашка має відійти від лінії фронту на ту ж саму відстань, що і ЗСУ, треба додати ще одну умову: демілітаризовану буферну зону займають американці, англійці чи німці (або всі разом), щоб будь-яка спроба москалів відновити наступ означала б початок 3-ї світової.
28.12.2025 18:36 Ответить
Та він вже погодив відвід військ з донечини сдачу заес тільки дурня клеіть та робить вигляд що щось з народом говорить йому краіна побоку гроші та властна безбека а на інше начхати підпише все якщо цому це запропонують
28.12.2025 18:37 Ответить
Ненавиджу це падло хрипате ,так само , як і кацапів .
28.12.2025 18:40 Ответить
Якщо кідари відведуть війська, наш шлях тільки вперед if нашый землы, а вони нехай выдходять до свого кордону плюс демілітарізована зона за рахунок їх теріторії.
28.12.2025 18:48 Ответить
 
 