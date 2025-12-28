Зеленский сказал европейским лидерам, что Украина готова отвести войска, если РФ сделает то же самое, - FT

Во время телефонного разговора с европейскими лидерами в субботу, 27 декабря, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова отвести войска с линии фронта для создания демилитаризованной зоны, если Россия пойдет на такой же шаг.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В обмен на гарантии

Однако взамен Зеленский хочет добиться надежных гарантий безопасности, которые четко будут определять действия союзников в случае нарушения Россией договоренностей о мире.

"Он также хочет обеспечить устойчивое финансирование Вооруженных сил и поддержку противовоздушной обороны, включая европейское военное присутствие в Украине", - пишет издание.

По данным FT, Зеленский сказал европейским лидерам, что решения по территориям возможны только после референдума, проведенного в мирных и безопасных условиях.

Читайте также: Зеленский и Трамп будут иметь существенные разногласия по мирному плану во время встречи во Флориде, - Reuters

ЗАЭС

Что касается ЗАЭС, Зеленский хочет, чтобы она была взята под международный контроль, а произведенная ею электроэнергия распределялась по обе стороны линии фронта, говорится в статье.

Читайте также: Многое может решиться до Нового года, будут ли решения - зависит от партнеров, - Зеленский

РФ может отклонить изменения в план

Зеленский также сообщил европейским лидерам, что не ожидает, что Россия откажется от своих требований или согласится на предложенный Украиной план, но хочет, чтобы США сосредоточили свое внимание на давлении на РФ.

Россия уже дала понять, что отвергнет любые изменения, которые будут внесены Украиной в первоначальный мирный план США, разработанный при существенном участии Москвы, добавляет FT.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

СМИ сообщали, что во время сегодняшних переговоров во Флориде между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом ожидаются существенные разногласия в подходах к основным положениям мирного урегулирования.

Читайте также: РФ якобы согласилась на временное прекращение огня для проведения референдума по территориям, - Axios