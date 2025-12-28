Зеленский сказал европейским лидерам, что Украина готова отвести войска, если РФ сделает то же самое, - FT
Во время телефонного разговора с европейскими лидерами в субботу, 27 декабря, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова отвести войска с линии фронта для создания демилитаризованной зоны, если Россия пойдет на такой же шаг.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника, сообщает Цензор.НЕТ.
В обмен на гарантии
Однако взамен Зеленский хочет добиться надежных гарантий безопасности, которые четко будут определять действия союзников в случае нарушения Россией договоренностей о мире.
"Он также хочет обеспечить устойчивое финансирование Вооруженных сил и поддержку противовоздушной обороны, включая европейское военное присутствие в Украине", - пишет издание.
По данным FT, Зеленский сказал европейским лидерам, что решения по территориям возможны только после референдума, проведенного в мирных и безопасных условиях.
ЗАЭС
Что касается ЗАЭС, Зеленский хочет, чтобы она была взята под международный контроль, а произведенная ею электроэнергия распределялась по обе стороны линии фронта, говорится в статье.
РФ может отклонить изменения в план
Зеленский также сообщил европейским лидерам, что не ожидает, что Россия откажется от своих требований или согласится на предложенный Украиной план, но хочет, чтобы США сосредоточили свое внимание на давлении на РФ.
Россия уже дала понять, что отвергнет любые изменения, которые будут внесены Украиной в первоначальный мирный план США, разработанный при существенном участии Москвы, добавляет FT.
Встреча Зеленского и Трампа
- Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
- СМИ сообщали, что во время сегодняшних переговоров во Флориде между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом ожидаются существенные разногласия в подходах к основным положениям мирного урегулирования.
Хоч раз таке було?
Щоб потім, коли наші відійдуть, різко зробити отріцатєльноє отвєдєніє.
"Дипломати" і пропагандони потім абаснуют.
Або ще тонший варіант: залишитись на місці під виглядом цивільних, і під виглядом цивільних же - наступати в "дємілітарізірованной зонє".
Це вже є, Машовець пише, що десятками контррозвідка на Донбасі русню ловить по хатах міцевих ждунів.
Ну і ми маємо досвід "нейтрального" ОБСЄ, яке потім сєпаров на своїх машинах катало.
Русня добре вміє в агентуру. Попрацюють з командирами, і з'являться "совмєстниє патрулі", під "голубимі каскамі" котрих буде все більше і більше козломордих.
От просто взяти і залишити укріпрайон.
У 2019-му цей мудень вже відводив війська.
Правда, я не впевнений, що його країною є Україна.
Ось так!
Дурник енд Ко, облапошив кілька десятків мільйонів найрозумніших українців. Цікаво!
ТетянкоТатьяно! У Вас проблеми з почуттям гумору.
Вже з дєрьмак відводив і розміновував.
Далі,тільки виведеш війська,моргнути не вспієш,Європа далеко,США за океаном територію займуть підари,вони тільки цього і чекають.Ще чому ти повинен розподіляти електроенергію між Україною і паРашою якщо хоч і контролюють ЗАЕС підари але юридично вона належить Україні.
Можливо треба працювати в руслі того щоб нас завалили озброєнням?
пісець
І то не завжди... Ось тому, ще древні греки знали, що воювати за свій дім треба якнайдалі від свого дому.