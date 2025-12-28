Зеленський сказав європейським лідерам, що Україна готова відвести війська, якщо РФ зробить те саме, - FT

Під час телефонної розмови з європейськими лідерами у суботу, 27 грудня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова відвести війська з лінії фронту для створення демілітаризованої зони, якщо Росія піде на такий же крок.

Про це пише Financial Times із посиланням на два джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

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В обмін на гарантії

Однак натомість Зеленський хоче домогтися надійних гарантій безпеки, які чітко визначатимуть дії союзників у разі порушення Росією домовленостей про мир.

"Він також хоче забезпечити стале фінансування Збройних сил та підтримку протиповітряної оборони, включно з європейською військовою присутністю в Україні", - пише видання.

За даними FT, Зеленський сказав європейським лідерам, що рішення щодо територій можливі тільки після референдуму, проведеного в мирних і безпечних умовах.

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ЗАЕС

Щодо ЗАЕС Зеленський хоче, щоб вона була взята під міжнародний контроль, а вироблена нею електроенергія розподілялася б по обидва боки лінії фронту, йдеться у статті.

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РФ може відхилити зміни до плану

Зеленський також повідомив європейським лідерам, що не очікує, що Росія відмовиться від своїх вимог чи погодиться на запропонований Україною план, але хоче, щоб США зосередили фокус своєї уваги на тиску на РФ.

Росія вже дала зрозуміти, що відкине будь-які зміни, які будуть внесені Україною до початкового мирного плану США, розробленого за істотної участі Москви, додає FT.

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.

ЗМІ повідомляли, що під час сьогоднішніх переговорів у Флориді між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом очікуються суттєві розбіжності в підходах до основних положень мирного врегулювання.

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