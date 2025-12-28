Трамп заявил о "недостаточных усилиях" ООН в вопросе урегулирования войны в Украине
Американский лидер приветствовал прекращение боевых действий между Таиландом и Камбоджей и подчеркнул, что США сыграли ключевую роль в достижении этого решения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.
Он поздравил "обоих великих лидеров" Камбоджи и Таиланда с их "блестящим достижением этого быстрого и очень справедливого решения", а США, мол, "горды тем, что смогли помочь". По словам Трампа, за последние 11 месяцев он "урегулировал или остановил" восемь войн и конфликтов.
Трамп: ООН должна лучше заботиться о мире
При этом он отдельно упомянул войну между Россией и Украиной, назвав ее "катастрофой", и заявил, что Организация Объединенных Наций оказала "очень мало помощи" в решении этого вопроса.
"С учетом всех войн и конфликтов, которые я урегулировал и остановил за последние одиннадцать месяцев, восемь, возможно, Соединенные Штаты стали настоящими Объединенными Нациями. В ООН оказали очень мало помощи или поддержки в любом из них, включая катастрофу, которая сейчас происходит между Россией и Украиной", - написал Трамп.
Американский глава добавил, что Организация "должна начать активно действовать и участвовать в обеспечении мира во всем мире".
Встреча Зеленского с Трампом
Читаю ООН - розумію Трамп
А які у "оон" механізми стримування агресора?
Ср@ти путін хотів на всі ухвали "оон". Тим більше, що це збіговисько високооплачуваних нероб жере кацапські хабарі.
Ти з "томагавками" не можеш ніц, стелеш перед головорізом червону доріжку, а чим може "ґутерріш", окрім як хилитися перед своїм господарем у кремлі?
У нашої гундосої зе!гніди, у всьому винні буржуї та українці.
А оте кончене чмо надулі обманулі кінулі.
Так, ****, і живемо.....
трампидло хотіло за 24 години примусити нас капітулювати, не на тих натрапив.
Псина, не скромничай, тобі не личе.
США швидко перетворились на диктатуру Трампа. Навіть не уявляю що може зробити обеззброєне ілюзіями "світового поліцейського" НАТО щоб протистояти фашистській чумі... Ковід з китайських лабораторій Сі вбив мільйони. Кацапи ***** вбивають зараз. А в США старий олігофрен будує власну диктатуру і посилає всіх в чергу до поцілунку своєї дупи і марить окупацією Гренландії, Канади, Мексики, Венесуели...