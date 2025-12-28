РУС
Трамп заявил о "недостаточных усилиях" ООН в вопросе урегулирования войны в Украине

Трамп об ООН и войне в Украине

Американский лидер приветствовал прекращение боевых действий между Таиландом и Камбоджей и подчеркнул, что США сыграли ключевую роль в достижении этого решения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

Он поздравил "обоих великих лидеров" Камбоджи и Таиланда с их "блестящим достижением этого быстрого и очень справедливого решения", а США, мол, "горды тем, что смогли помочь". По словам Трампа, за последние 11 месяцев он "урегулировал или остановил" восемь войн и конфликтов.

Читайте: Переговоры о мире: чего ожидать от встречи Зеленского с Трампом , - Sky News

Трамп: ООН должна лучше заботиться о мире

При этом он отдельно упомянул войну между Россией и Украиной, назвав ее "катастрофой", и заявил, что Организация Объединенных Наций оказала "очень мало помощи" в решении этого вопроса.

"С учетом всех войн и конфликтов, которые я урегулировал и остановил за последние одиннадцать месяцев, восемь, возможно, Соединенные Штаты стали настоящими Объединенными Нациями. В ООН оказали очень мало помощи или поддержки в любом из них, включая катастрофу, которая сейчас происходит между Россией и Украиной", - написал Трамп.

Американский глава добавил, что Организация "должна начать активно действовать и участвовать в обеспечении мира во всем мире".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о Европе: Слишком много говорят и ничего не делают

Встреча Зеленского с Трампом

  • Напомним, ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
  • СМИ писали, что во время сегодняшних переговоров во Флориде между президентом Украины и США ожидаются существенные разногласия в подходах к основным положениям мирного урегулирования.

Читайте также: РФ якобы согласилась на временное прекращение огня для проведения референдума по территориям, - Axios

Автор: 

ООН (4302) Таиланд (185) Трамп Дональд (7323) Камбодж (4) война в Украине (7361)
Топ комментарии
+6
28.12.2025 19:34 Ответить
+4
ООН - Кончена безкорисна організація,озабочених бездієвих амеб.
28.12.2025 19:15 Ответить
+4
Ідіототрамп.

А які у "оон" механізми стримування агресора?

Ср@ти путін хотів на всі ухвали "оон". Тим більше, що це збіговисько високооплачуваних нероб жере кацапські хабарі.

Ти з "томагавками" не можеш ніц, стелеш перед головорізом червону доріжку, а чим може "ґутерріш", окрім як хилитися перед своїм господарем у кремлі?
28.12.2025 19:21 Ответить
Читаю Трамп - розумію ООН
Читаю ООН - розумію Трамп
28.12.2025 19:12 Ответить
28.12.2025 19:15 Ответить
Еволюція підараса від 24 годин до ООН
28.12.2025 19:18 Ответить
ООН взагалі повні імпотенти у всьому
28.12.2025 19:20 Ответить
28.12.2025 19:21 Ответить
Організація ,котра знаходиться де?)))Туди і світ гроші перереховує,а їм мало для ефективності,бачите)Рудий презерватив штопаний(
28.12.2025 19:22 Ответить
Жгі Донні, зажігай!!!!
28.12.2025 19:23 Ответить
У всьому винні: ООН та нобелівська!
У нашої гундосої зе!гніди, у всьому винні буржуї та українці.
А оте кончене чмо надулі обманулі кінулі.
Так, ****, і живемо.....
28.12.2025 19:24 Ответить
Як там на українській "стрелочник"
28.12.2025 19:25 Ответить
Нарцисизм еволюціонує.Старчеська деменція більше.
28.12.2025 19:28 Ответить
Право вето ї у РФ, ось тобі теорема Ферма і біном Ньютона, рудий ти ублюдок.
28.12.2025 19:29 Ответить
***** цю ООН з руки годує. Гутериш йому до ширінки вклоняється.
трампидло хотіло за 24 години примусити нас капітулювати, не на тих натрапив.
28.12.2025 19:29 Ответить
Звісно, недостатні зусилля. точніше, ООН взагалі не докладає ніяких зусиль для припинення цієї війни. а повинне докладати. ООН для чого створена? щоб підтримувати світовий порядок на базі Статуту ООН. а тому якщо є стаття 51 Статуту ООН про колективну оборону від агресора, то члени ООН повинні виділити військові контингенти для формування колективної військової коаліції проти агресора. якщо дипломатичні методи не допомагають припинити кацапську агресію, то тоді потрібно змусити агресора припинити загарбницьку війну. Але це ООН безхребетне як і наша зелена влада.
28.12.2025 19:31 Ответить
Схоже, що 24 трампівські години закінчилась. Зараз кращий з людей перекладе свою нікчемність на інших безкорисних
28.12.2025 19:31 Ответить
що США відіграли ключову роль у досягненні цього рішення.

Псина, не скромничай, тобі не личе.

Псина, не скромничай, тобі не личе.
28.12.2025 19:32 Ответить
Скиньте на рудого бетонну плиту хто небудь.
28.12.2025 19:33 Ответить
гранітну...
28.12.2025 19:42 Ответить
Канєчно! ... Особливо коли представник США в ООН голосує спільно з диктаторськими державами проти України... та ще й не тільки толерує терористичну державу в ООН яка там без процедури вступу "просочилась", а ще й блокує все що заманеться в Раді Безпеки ООН...

США швидко перетворились на диктатуру Трампа. Навіть не уявляю що може зробити обеззброєне ілюзіями "світового поліцейського" НАТО щоб протистояти фашистській чумі... Ковід з китайських лабораторій Сі вбив мільйони. Кацапи ***** вбивають зараз. А в США старий олігофрен будує власну диктатуру і посилає всіх в чергу до поцілунку своєї дупи і марить окупацією Гренландії, Канади, Мексики, Венесуели...
28.12.2025 19:34 Ответить
100%
28.12.2025 20:06 Ответить
Десь клоун стає президентом, а десь президент стає клоуном. Це щоб була всесвітня рівновага.)
28.12.2025 19:34 Ответить
ООН, згідно зі своїм Статутом, має головну роль у підтримці миру та безпеки, що включає припинення агресії, але її ефективність обмежена правом вето постійних членів Ради Безпеки (РБ), зокрема РФ, що блокує жорсткі рішення, але ООН може надавати гуманітарну допомогу, моніторити ситуацію, засуджувати агресора та сприяти переговорам, хоча реальні важелі примусу обмежені. Таким чином, роль ООН є важливою гуманітарною та дипломатичною, але вона не може примусити агресора зупинити війну через інституційні обмеження, а може лише створювати міжнародний тиск та надавати підтримку Україні.. Все ! Це як суддя у суді, виніс вирок - і все. Все інше за силовими структурами- поліцією і тп тд....Трамп заявив про "недостатні зусилля" ООН у питанні врегулювання війни в Україні ? А що він сам зробив як президент самоі могутньоі краіни світу і який дійсно має в руках усі важелі для вирішення будь яких світових проблем? А по суті нічого..... Тільки бла-бла-бла..... ВІн вже за той рік що при владі спокійнісенько вже міг би закінчити цю війну або хоча наблизити іі до кінця..... Достатньо ввести найжорстокіші єкономічні санкціі проти росіі і тих краін хто з нею торгує - щоб підірвати іі єкономічно військовий потенціал., лишити іі тим самим грошей на продовження війни. Надати Украіні велику кільксть різноманітноі зброі, у тому числі і далекобійноі, дати нам ракети Томагавк і Тауруси щоб могли бити по тилах рашки розгромлюючі іі військові бази і заводи нафто-газопереробноі галузі...... Чи навіть перекрити Датські протоки на Балтиці , і Босфор з Дарданеллами на Чорному морі для всіх танкерів з російською нафтою.... Все ж можливо зробити... А ми що бачимо вже цілий рік? Тільки танці з бубнами навколо декорацій з назвою ,,Мирні перемовини", і безкінченне Бла-бла-бла .... Рейган свого часу абсолютно мовчки взяв і розвалив цю ,,недоімперію" . тільки один раз назвавши іі ,,Імперією зла"..... Просто взяв і зробив....
28.12.2025 19:44 Ответить
завершити 8 воєн за 11 місяців може лише політичний геній, всюдисуща присутність якого на планеті Земля є найбільшим щастям для всього людства! Але людство не вдячне і не бере на себе зобов'язання розв'язати в 2026 році ще більше воєн, щоб не згас унікальний миротворчий геній!
28.12.2025 19:47 Ответить
Піздюк.
28.12.2025 19:54 Ответить
...угу і пу сказав тр, що зах.миротворці в Україні будуть його "законною" ціллю і що усунення першопричин сво понад усе і що капітуляцію України пу згоден прийняти мгновенно, навіть пу згоден приймати капітуляцію крок за кроком але беззаперечно.
28.12.2025 19:57 Ответить
При трампові НАТО перетворюється в ООН!
28.12.2025 20:24 Ответить
 
 