Трамп заявил о "недостаточных усилиях" ООН в вопросе урегулирования войны в Украине

Американский лидер приветствовал прекращение боевых действий между Таиландом и Камбоджей и подчеркнул, что США сыграли ключевую роль в достижении этого решения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

Он поздравил "обоих великих лидеров" Камбоджи и Таиланда с их "блестящим достижением этого быстрого и очень справедливого решения", а США, мол, "горды тем, что смогли помочь". По словам Трампа, за последние 11 месяцев он "урегулировал или остановил" восемь войн и конфликтов.

Трамп: ООН должна лучше заботиться о мире

При этом он отдельно упомянул войну между Россией и Украиной, назвав ее "катастрофой", и заявил, что Организация Объединенных Наций оказала "очень мало помощи" в решении этого вопроса.

"С учетом всех войн и конфликтов, которые я урегулировал и остановил за последние одиннадцать месяцев, восемь, возможно, Соединенные Штаты стали настоящими Объединенными Нациями. В ООН оказали очень мало помощи или поддержки в любом из них, включая катастрофу, которая сейчас происходит между Россией и Украиной", - написал Трамп.

Американский глава добавил, что Организация "должна начать активно действовать и участвовать в обеспечении мира во всем мире".

Встреча Зеленского с Трампом

Напомним, ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

СМИ писали, что во время сегодняшних переговоров во Флориде между президентом Украины и США ожидаются существенные разногласия в подходах к основным положениям мирного урегулирования.

