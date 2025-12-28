Трамп заявил, что не ставит "никаких дедлайнов" относительно мирного соглашения

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не ставят никаких дедлайнов по заключению мирного соглашения между Украиной и РФ.

Об этом он сказал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам президента США, у него сейчас нет дедлайнов.

"Но соглашение о безопасности будет – и это будет "сильное соглашение", – подчеркнул он.

"Для Украины это (мирный план) также несет большие экономические выгоды. Им предстоит многое восстанавливать, и это может принести большие доходы. И у них есть большой потенциал для этого", – заявил Трамп.

Дополняется...