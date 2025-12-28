РУС
Новости Мирное соглашение
1 665 19

Трамп заявил, что не ставит "никаких дедлайнов" относительно мирного соглашения

Трамп, Зеленский

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не ставят никаких дедлайнов по заключению мирного соглашения между Украиной и РФ.

Об этом он сказал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам президента США, у него сейчас нет дедлайнов.

"Но соглашение о безопасности будет – и это будет "сильное соглашение", – подчеркнул он.

"Для Украины это (мирный план) также несет большие экономические выгоды. Им предстоит многое восстанавливать, и это может принести большие доходы. И у них есть большой потенциал для этого", – заявил Трамп.

Дополняется... 

Автор: 

США (28786) Трамп Дональд (7323)
Топ комментарии
+6
Мрія путіна -- нескінченні "перемовини" без зупинки вогню...

З Японією кацапи не домовилися з часів WWII.
28.12.2025 20:54 Ответить
+5
28.12.2025 20:55 Ответить
+2
час точне на грає на Путіна і Донні. В донні вибори восени а кампанія уже почнеться весною, а в Путіна РЕАЛЬНО економіка здихає причому дуже сильно здихає
28.12.2025 20:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Час грає на пу, зе і до!
28.12.2025 20:53 Ответить
насправді ні, час грає проти всіх, але не всі це розуміють!
28.12.2025 20:57 Ответить
28.12.2025 20:58 Ответить
28.12.2025 20:54 Ответить
28.12.2025 20:55 Ответить
Їм належить багато що відновлювати, і це може принести великі доходи.

"великі доходи", але для обранних... Міндіч навіть повернеться заради цього?)
28.12.2025 20:55 Ответить
***,прорив)))
28.12.2025 20:57 Ответить
КОРОЧЕ - забийте. Або ми капітулюємо....або трамп скаже "я 4 роки старався але Україна не хоче миру"
28.12.2025 20:57 Ответить
Він перед зустріччю з Зе переговорив з Пу.Путін сказав Трампу-Ти що рижа мавпа,хочеш щоб я показав відео з твоїми походеньками в Москві в 90-их.Я тобі дам,мирну угоду,ти глянь,він Нобелівку захотів...
28.12.2025 20:58 Ответить
Згадав анекдот:
Багатодітного батька, журналістка питає:
- Ви так сильно любите дітей?
- Не дуже, але сам процес!
Для Трампа головне не мир, а сам процес.
28.12.2025 20:58 Ответить
А коли те саме питання задали людожеру, той відповів:
- Дуже! Особливо, з овочами!
28.12.2025 21:02 Ответить
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
28.12.2025 21:00 Ответить
Черговий порожній заїзд!
28.12.2025 21:00 Ответить
тампон як завжди обісрався, коли сказав що ху*ло хоче миру
28.12.2025 21:01 Ответить
Добрий вечір. Зеленський презедент.нема алтернативи .щоб не він украіне вже б небуло
28.12.2025 21:06 Ответить
Чого гадати, треба чекати коли вийдуть на брифінг.
28.12.2025 21:08 Ответить
Що значить «жодних дедлайнів»? Мир без Нобеля - «гроші» на вітер!
28.12.2025 21:13 Ответить
На заявления Трампа не стоит обращать внимания, сегодня он заявляет одно, завтра заявит совершенно другое, а послезавтра скажет что вообще ничего не заявлял..
28.12.2025 21:13 Ответить
Весь цей спектакль був розіграний для того, щоб допомогти Путлеру і не дати Конгресу ввести санкції проти Росії. Трамп свою роль відіграв на відмінно, а європейці і наш найпотужніший знову просіли. Замість до Краснова їздити, краще б займався питаннями оборони і припинив красти.
28.12.2025 21:15 Ответить
 
 