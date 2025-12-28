Встреча Зеленского и Трампа началась во Флориде. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В воскресенье, 28 декабря, во Флориде началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию встречи лидеров.
Президент Владимир Зеленский прибыл в частную резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Американский лидер лично встретил его у входа в резиденцию.
В начале встречи лидеры сделали краткие заявления для печати.
Трамп подчеркнул, что ожидает замечательной встречи.
"Должны подписать соглашение", - сказал глава Белого дома.
Встреча президентов США и Украины
- Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
- Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Топ комментарии
andriy niki1
28.12.2025 20:34
Olena Teslenko
28.12.2025 20:37
Погрібний Олександр
28.12.2025 20:41
Я сподіваюся, що Трамп принесе мир якомога швидше.
Ми на фінальному етапі. Це або зупиниться або буде дуже довго тривати.
краснов може принести тільки руський мир в Україну. Трампон - агент Кремля, який навіть негативного слова в бік Путіна боїться вимовити. Педофіл з кримінальним вироком.
кацапи фас ....
Переграє, як завжди. Ходяча "жалоба".
Дарма вгоняє себе у депресняк, він від детоксу не врятує.
А дивитися зустріч з нашим злодійкуватим довбойобом, місце якому давно у тюрмі або на каштані...
===
ядерний?