Встреча Зеленского и Трампа началась во Флориде. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В воскресенье, 28 декабря, во Флориде началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию встречи лидеров.

Президент Владимир Зеленский прибыл в частную резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Американский лидер лично встретил его у входа в резиденцию.

В начале встречи лидеры сделали краткие заявления для печати.

Трамп подчеркнул, что ожидает замечательной встречи.

"Должны подписать соглашение", - сказал глава Белого дома.

Встреча президентов США и Украины

Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.

Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Читайте также: Трамп провел телефонный разговор с Путиным перед встречей с Зеленским