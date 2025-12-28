РУС
Новости Встреча Зеленского с Трампом
Встреча Зеленского и Трампа началась во Флориде. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В воскресенье, 28 декабря, во Флориде началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию встречи лидеров.

Президент Владимир Зеленский прибыл в частную резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Американский лидер лично встретил его у входа в резиденцию.

В начале встречи лидеры сделали краткие заявления для печати.

Трамп подчеркнул, что ожидает замечательной встречи.

"Должны подписать соглашение", - сказал глава Белого дома.

Встреча президентов США и Украины 

  • Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
  • Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Читайте также: Трамп провел телефонный разговор с Путиным перед встречей с Зеленским

Зеленский Владимир (23164) США (28786) Трамп Дональд (7323)
Топ комментарии
+9
Щось у лідора вигляд пом'ятий
28.12.2025 20:34 Ответить
+9
Це яке терпіння треба, щоб вислухати старого, напівдементного, купленого моск@.. ю бабуїна і не в'....и в його мерзенне сурло!
28.12.2025 20:37 Ответить
+9
Про підтримку нашої держави гарно сказав, а лизати сраку другу міндічів-чернишових було зовсім не обовʼязково!
28.12.2025 20:41 Ответить
Зеленський:

Я сподіваюся, що Трамп принесе мир якомога швидше.
28.12.2025 20:32 Ответить
Трамп: Україна отримає величезну користь від цього. Благо.
28.12.2025 20:34 Ответить
Трамп:

Ми на фінальному етапі. Це або зупиниться або буде дуже довго тривати.
28.12.2025 20:38 Ответить
Здодагадайтесь шо вибере гарант корупції.
28.12.2025 20:57 Ответить
шо не съем то понадкусываю!
28.12.2025 21:01 Ответить
Трамп-
краснов може принести тільки руський мир в Україну. Трампон - агент Кремля, який навіть негативного слова в бік Путіна боїться вимовити. Педофіл з кримінальним вироком.
28.12.2025 20:39 Ответить
🇺🇦Сотні американців з прапорами України вишикувалися на мосту до Мар-а-Лаго для підтримки нашої держави та Зеленського - саме туди президент України прибуде на перемовини з Трампом

кацапи фас ....
28.12.2025 20:33 Ответить
Про підтримку нашої держави гарно сказав, а лизати сраку другу міндічів-чернишових було зовсім не обовʼязково!
28.12.2025 20:41 Ответить
А воно написало "кацапи фас ",думає, що саме розумне 😃
28.12.2025 20:46 Ответить
Кацап дав своїм наказ
28.12.2025 20:52 Ответить
Так це стиль такий у зелєбнутих називати кацапами всіх, хто не сприймає їхню злочинну діяльність!
28.12.2025 20:54 Ответить
Дай Бог нашому теляті вовка з"їсти
показать весь комментарий
28.12.2025 20:33 Ответить
Ви мали на увазі «нашому»?
28.12.2025 21:01 Ответить
Йому
28.12.2025 21:05 Ответить
Щось у лідора вигляд пом'ятий
28.12.2025 20:34 Ответить
Ти свого ***** дивався чи бульбафюрера?
28.12.2025 20:38 Ответить
Це зєля, він і ***** і булюбофюрер, як і хотіли в 2019 році!
28.12.2025 20:52 Ответить
У мене преидент Порошенко а не зелений гундос за якого ти голосував
28.12.2025 20:53 Ответить
бо то не лидор, поменяйте первую букву на п
28.12.2025 20:54 Ответить
Маразматик ляпнув, що х&йло хоче миру! Можна далі не слухати!
28.12.2025 20:36 Ответить
ну сщас другой лидор выступит с планом пабеды
28.12.2025 20:55 Ответить
Це яке терпіння треба, щоб вислухати старого, напівдементного, купленого моск@.. ю бабуїна і не в'....и в його мерзенне сурло!
28.12.2025 20:37 Ответить
Україна має отримати ядерну зброю.
28.12.2025 20:40 Ответить
Да, во Флориде сейчас классно почему то вспоминается фильм, В джазе только девушки, а кто там будет кем, то мы посмотрим...
28.12.2025 20:40 Ответить
В Україні скрізь піzдєц, а зєлєнскій маладєц! Це так зЕбіли думають!
28.12.2025 20:43 Ответить
Нічого доброго нам чекати не слід,коли за справи ведуть кровавий маніяк,старий барига та брехливий клоун...
28.12.2025 20:47 Ответить
Гарант знову у всьому чорному.
Переграє, як завжди. Ходяча "жалоба".
Дарма вгоняє себе у депресняк, він від детоксу не врятує.
28.12.2025 20:50 Ответить
"Маємо підписати угоду.." А що,і ***** приїхало? Про що рудий уї@ан торочить?
28.12.2025 20:53 Ответить
Товкти воду в ступі. Це все на що здатний ішак, і це в його особистих інтересах.
28.12.2025 21:06 Ответить
Якби Трамп з кицями зустрічався, я б подивився. 😁 Він писав, що прутень у нього, як гриб.

А дивитися зустріч з нашим злодійкуватим довбойобом, місце якому давно у тюрмі або на каштані...
28.12.2025 21:07 Ответить
ядерний?
28.12.2025 21:15 Ответить
 
 