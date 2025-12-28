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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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Зеленський і Трамп проводять зустріч у Флориді. ВІДЕО (оновлено)

У неділю, 28 грудня, у Флориді розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пряму трансляцію зустрічі лідерів.

Президент Володимир Зеленський прибув до приватної резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго у штаті Флорида.  Американський лідер особисто зустрів його біля входу до резиденції.

На початку зустрічі лідери зробили короткі заяви для преси.

Трамп наголосив, що очікує чудової зустрічі.

"Маємо підписати угоду",- сказав глава Білого дому. 

Після коротких заяв для ЗМІ президенти продовжили зустріч  у розширеному складі.

До складу української делегації, яку очолює Володимир Зеленський, увійшли:

  • Ольга Стефанішина — посол України в США;
  • Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ України;
  • Рустем Умєров — секретар РНБО;
  • Андрій Гнатов — голова Генштабу ЗСУ;
  • Олександр Бевз — радник Офісу президента;
  • Олексій Соболев — міністр економіки, довкілля та сільського господарства.

З американської сторони на чолі з президентом Дональдом Трампом у перемовинах, за інформацією "Суспільного", беруть участь:

  • Марко Рубіо — держсекретар США;
  • Стівен Віткофф — спецпосланник Дональда Трампа;
  • Піт Гегсет — міністр оборони;
  • Ден Кейн — генерал, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США;
  • Стівен Міллер — заступник голови апарату Білого дому та радник президента з внутрішньої безпеки;
  • Сьюзі Вайлс — голова апарату Білого дому;
  • Джаред Кушнер — зять Дональда Трампа;
  • Джош Грюнбаум — комісар Федеральної служби із закупівель.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс на переговорах відсутній.

Оновлення

Зустріч української та американської делегацій у США за участі президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського завершилася. Переговори у закритому форматі тривали понад дві години.

Після зустрічі Трамп і Зеленський провели дзвінок з європейськими лідерами.

Згодом лідери розпочали спільну пресконференцію. 

Зустріч президентів США та України 

  • Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.
  • Перед зустріччю із Зеленським Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Читайте також: Трамп провів телефонну розмову з Путіним перед зустріччю із Зеленським

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) США (26917) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+16
Це яке терпіння треба, щоб вислухати старого, напівдементного, купленого моск@.. ю бабуїна і не в'....и в його мерзенне сурло!
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28.12.2025 20:37 Відповісти
+13
Про підтримку нашої держави гарно сказав, а лизати сраку другу міндічів-чернишових було зовсім не обовʼязково!
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28.12.2025 20:41 Відповісти
+11
🇺🇦Сотні американців з прапорами України вишикувалися на мосту до Мар-а-Лаго для підтримки нашої держави та Зеленського - саме туди президент України прибуде на перемовини з Трампом

кацапи фас ....
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28.12.2025 20:33 Відповісти

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