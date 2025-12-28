Зеленський і Трамп проводять зустріч у Флориді. ВІДЕО (оновлено)
У неділю, 28 грудня, у Флориді розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пряму трансляцію зустрічі лідерів.
Президент Володимир Зеленський прибув до приватної резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго у штаті Флорида. Американський лідер особисто зустрів його біля входу до резиденції.
На початку зустрічі лідери зробили короткі заяви для преси.
Трамп наголосив, що очікує чудової зустрічі.
"Маємо підписати угоду",- сказав глава Білого дому.
Після коротких заяв для ЗМІ президенти продовжили зустріч у розширеному складі.
До складу української делегації, яку очолює Володимир Зеленський, увійшли:
- Ольга Стефанішина — посол України в США;
- Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ України;
- Рустем Умєров — секретар РНБО;
- Андрій Гнатов — голова Генштабу ЗСУ;
- Олександр Бевз — радник Офісу президента;
- Олексій Соболев — міністр економіки, довкілля та сільського господарства.
З американської сторони на чолі з президентом Дональдом Трампом у перемовинах, за інформацією "Суспільного", беруть участь:
- Марко Рубіо — держсекретар США;
- Стівен Віткофф — спецпосланник Дональда Трампа;
- Піт Гегсет — міністр оборони;
- Ден Кейн — генерал, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США;
- Стівен Міллер — заступник голови апарату Білого дому та радник президента з внутрішньої безпеки;
- Сьюзі Вайлс — голова апарату Білого дому;
- Джаред Кушнер — зять Дональда Трампа;
- Джош Грюнбаум — комісар Федеральної служби із закупівель.
Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс на переговорах відсутній.
Оновлення
Зустріч української та американської делегацій у США за участі президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського завершилася. Переговори у закритому форматі тривали понад дві години.
Після зустрічі Трамп і Зеленський провели дзвінок з європейськими лідерами.
Згодом лідери розпочали спільну пресконференцію.
Зустріч президентів США та України
- Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.
- Перед зустріччю із Зеленським Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.
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