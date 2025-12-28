Зеленський і Трамп проводять зустріч у Флориді. ВІДЕО (оновлено)

У неділю, 28 грудня, у Флориді розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пряму трансляцію зустрічі лідерів.

Президент Володимир Зеленський прибув до приватної резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго у штаті Флорида. Американський лідер особисто зустрів його біля входу до резиденції.

На початку зустрічі лідери зробили короткі заяви для преси.

Трамп наголосив, що очікує чудової зустрічі.

"Маємо підписати угоду",- сказав глава Білого дому.

Після коротких заяв для ЗМІ президенти продовжили зустріч у розширеному складі.

До складу української делегації, яку очолює Володимир Зеленський, увійшли:

Ольга Стефанішина — посол України в США;

Сергій Кислиця — перший заступник міністра закордонних справ України;

Рустем Умєров — секретар РНБО;

Андрій Гнатов — голова Генштабу ЗСУ;

Олександр Бевз — радник Офісу президента;

Олексій Соболев — міністр економіки, довкілля та сільського господарства.

З американської сторони на чолі з президентом Дональдом Трампом у перемовинах, за інформацією "Суспільного", беруть участь:

Марко Рубіо — держсекретар США;

Стівен Віткофф — спецпосланник Дональда Трампа;

Піт Гегсет — міністр оборони;

Ден Кейн — генерал, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США;

Стівен Міллер — заступник голови апарату Білого дому та радник президента з внутрішньої безпеки;

Сьюзі Вайлс — голова апарату Білого дому;

Джаред Кушнер — зять Дональда Трампа;

Джош Грюнбаум — комісар Федеральної служби із закупівель.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс на переговорах відсутній.

Оновлення

Зустріч української та американської делегацій у США за участі президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського завершилася. Переговори у закритому форматі тривали понад дві години.

Після зустрічі Трамп і Зеленський провели дзвінок з європейськими лідерами.

Згодом лідери розпочали спільну пресконференцію.

Зустріч президентів США та України

Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.

Перед зустріччю із Зеленським Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

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