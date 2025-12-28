Польський прем’єр підтримав українського президента перед зустріччю з Трампом

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск побажав удачі Володимиру Зеленському перед перемовинами з Дональдом Трампом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі Х.

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Трамп про вигоди для України

Перед початком перемовин, що відбудуться без представників ЗМІ, Трамп заявив, що угода про припинення війни, яка зараз опрацьовується за активної участі американської сторони, принесе великі економічні вигоди для самих українців.

"І для України це також принесе великі економічні вигоди, бо, знаєте, потрібно багато чого відбудувати", - наголосив Трамп.

Також за його словами, США не ставлять жодних дедлайнів щодо укладення мирної угоди між Україною та РФ. Про це він сказав після того, як зустрів президента України Зеленського.

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Трамп очікує підписання угоди

А ще американський лідер наголосив, що очікує чудової зустрічі.

"Маємо підписати угоду",- сказав глава Білого дому.

Перед зустріччю з Зеленським Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним. Очільник Білого дому назвав свою розмову з очільником РФ "хорошою й дуже продуктивною".

Раніше ЗМІ повідомляли, що під час сьогоднішніх переговорів у Флориді між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом очікуються суттєві розбіжності в підходах до основних положень мирного врегулювання.

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