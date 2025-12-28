Польский премьер поддержал украинского президента перед встречей с Трампом

Премьер-министр Польши Дональд Туск пожелал удачи Владимиру Зеленскому перед переговорами с Дональдом Трампом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети Х.

Трамп о выгодах для Украины

Перед началом переговоров, которые пройдут без представителей СМИ, Трамп заявил, что соглашение о прекращении войны, которое сейчас прорабатывается при активном участии американской стороны, принесет большие экономические выгоды для самих украинцев.

"И для Украины это также принесет большие экономические выгоды, потому что, знаете, нужно многое восстановить", - подчеркнул Трамп.

Также, по его словам, США не ставят никаких дедлайнов относительно заключения мирного соглашения между Украиной и РФ. Об этом он сказал после встречи с президентом Украины Зеленским.

Трамп ожидает подписания соглашения

А еще американский лидер подчеркнул, что ожидает замечательной встречи.

"Мы должны подписать соглашение", - сказал глава Белого дома.

Перед встречей с Зеленским Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. Глава Белого дома назвал свой разговор с главой РФ "хорошим и очень продуктивным".

Ранее СМИ сообщали, что во время сегодняшних переговоров во Флориде между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом ожидаются существенные разногласия в подходах к основным положениям мирного урегулирования.

