2 273 60

Трамп заявил об экономических выгодах для Украины от мирного соглашения

Трамп об экономической выгоде от соглашения о прекращении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении войны, которое сейчас прорабатывается при активном участии американской стороны, принесет большие экономические выгоды для самих украинцев.

Так он высказался в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго, пишет Цензор.НЕТ.

"И для Украины это также принесет большие экономические выгоды, потому что, знаете, нужно многое восстановить", - подчеркнул Трамп.

Трамп не ставит "никаких дедлайнов" относительно мирного соглашения

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не ставят никаких дедлайнов относительно заключения мирного соглашения между Украиной и РФ. Об этом он сказал после встречи с президентом Украины Зеленским.

"Но соглашение о безопасности будет – и это будет "сильное соглашение", – подчеркнул он.

Читайте также: Переговоры о мире: чего ожидать от встречи Зеленского с Трампом , - Sky News

В начале встречи лидеры сделали краткие заявления для прессы. Трамп подчеркнул, что ожидает прекрасной встречи.

"Мы должны подписать соглашение", – сказал глава Белого дома.

Читайте также: Зеленский провел беседу со Стармером перед встречей с Трампом

Встреча президентов США и Украины

  • Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
  • Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский Владимир (23164) переговоры (5458) США (28786) Трамп Дональд (7323) война в Украине (7361)
Топ комментарии
+11
Після рідкоземельної опери,почалася нова увертюра.
28.12.2025 21:24
+11
ахххххная выгода с кацапами будут делить НАШУ атомную станцию !!!
28.12.2025 21:25
+9
"І для України це також принесе великі економічні вигоди" Цікаво, а мені хтось поверне загиблу близьку людину? І чи можна це виміряти майбутніми економічними вигодами? Далі - писати не буду, бо нецензурна лайка щодо його орієнтації......
28.12.2025 21:20
ГОТУЙТЕСЬ ВИХОДИТИ НА МАЙДАН ЗА ЯДЕРНИЙ СТАТУС☢️☢️☢️
28.12.2025 21:17
А ви зі Швейцарії приїдете до Києва? Чи приймете участь онлайн?
показать весь комментарий
Я в Україні, і з 2014 року не виїзджав. Бійся, свиня 🔪🐷
показать весь комментарий
Artcore

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 28.10.2025
28.12.2025 21:23
І що? Маніпуляція демагогією тебе не врятує. Будеш висіти на стовпі.
показать весь комментарий
Веди нормально дискусію, якщо вже почав ! Чому так гостро реагуєш, хворий ??
показать весь комментарий
9 березня - Майдан за ЯДЕРНИЙ СТАТУС УКРАЇНИ ☢️☢️☢️
показать весь комментарий
У кого требовать будешь?
показать весь комментарий
А в чому маніпуляція? Ти точно 2014 року народження? Бо логіка як у п'ятирічного.

p.s. Модератори цензора, а ви хіба не баните чуваків зі щвейцарських ip за погрози розправи?
28.12.2025 21:40
Очко собі забань, москальська свиня 😆
показать весь комментарий
швейцарія не україна
показать весь комментарий
Московит не людина.
показать весь комментарий
" Трамп заявив про економічні вигоди для України від..." ...капітуляції України.
показать весь комментарий
Я давно готовий, начитався тебе і твого друга (забув нік), і повірив, що це єдиний варіант.
От купив надувну ракету, готовий з нею мітингувати, як з повітряною кулькою мітингувати)))
28.12.2025 21:40
Краще ар-ку придбай і на фулл авто її перероби, daniel defence раджу, ну або sig sauer якщо гроші є.
показать весь комментарий
А не пішов би ти в дупу! "Ядерний статус" створюється в тиші підземних заводів, в конструкторських бюро і наукових лабораторіях, а не на Майданах. Крім того застосування ядерки по сусідах це "самовбивство в розстрочку". Ну от вийдуть люди на Майдан і махнуть "чарівними пенісами" - "хочемо ядерку, бо ми того варті!" і ядерка з'явиться як у казках про Гаррі Поттера? Ну ти і фантазер-провокатор. Дебіли не натішаться...
28.12.2025 21:43
Ще один бот-меншовартісник. Ядерка це зброя стримування. Бійся 🔪🐷
показать весь комментарий
Тебя лиса не кусала последнее время?
показать весь комментарий
Лиса твого татка під курськом доїдає, какцапе 🤣
показать весь комментарий
Україна із США воює?
показать весь комментарий
До якої секти належать кушнір і берл лазар знаєш?
показать весь комментарий
"І для України це також принесе великі економічні вигоди" Цікаво, а мені хтось поверне загиблу близьку людину? І чи можна це виміряти майбутніми економічними вигодами? Далі - писати не буду, бо нецензурна лайка щодо його орієнтації......
28.12.2025 21:20
Продовження війни поверне?
показать весь комментарий
Каітуляція приведе до ще більших жертв. В минулому столітті вже це проходили.......
показать весь комментарий
Минуле століття залишилося в минулому, зараз зовсім інший час.
показать весь комментарий
Розкажіть це родичам тих, чиї тіла перепоховали в Ізюмі. Чи інших містах.... Це я про цивільних.....
показать весь комментарий
Ні, це ви поясніть родичам військових, військовим чи потенційним жертвам дронів і ракет, що вони можуть втратити близьку людину, чи загинути.
Бо такі як ви не хочуть миру, адже їм вбили в голову, що це буде гірше за продовження війни
28.12.2025 21:50 Ответить
Я родич декілька загиблих та зниклих безвісти військових. Поясни мені , що вони задарма віддали життя - адже треба було просто зійтися посередині..... Я хочу миру, але не ціною капітуляції України. А хочу капітуляції рашки під тиском світової спільноти........
показать весь комментарий
Співчуваю, але подумайте, скільки життів буде врятовано в разі миру.
показать весь комментарий
User User #593789 це бот російський.
показать весь комментарий
На підвалі у орків? Чи у таборах сибиру?
показать весь комментарий
А як ти опинишся на підвалі в орків, чи в таборі у сибіру, якщо буде мир? Не розкажеш?
показать весь комментарий
Скыльки мирних угод вже було? Через деякий час - новий ривок. В нас вже був Мінськ-1, Мінськ-2, розведення, розмінування.... Чим все закінчилося?
показать весь комментарий
То не треба шукати миру??????????????
показать весь комментарий
Мир може бути тільки у вигляді "принуждения РФ к миру" під тиском санкцій з виплатою репарацій. Все йнше - х...ня..... Час на перепочинок для РФ.....
показать весь комментарий
Ясно...
показать весь комментарий
А українці в окупації. Скільки вже згвалтували, закатували та знищили? Десятки, сотні тисяч? А що буде з тими які ще живуть в окупації якщо Україна їх відданість на поталу російським фашистам? Фашисти будуть знать гвалтуй, катуй і вбивай українців як мясо. За це не буде покараний ніхто, сама Україна згодна на таке в особі Гаранта.
показать весь комментарий
От ти це все пишеш і спокійно сидиш в ситій, мирній Німеччині.
Не хочеш врятувати кількох українців з окупації особисто?
показать весь комментарий
З кожним раундом перемовин цих економічних вигод стає все більше і більше!
Про всяк випадок, сарказм!
28.12.2025 21:21
Якщо ці зустрічі завершаться хоча б тим, що Трамп буде тиснути на путіна, щоб той припинив вогонь і вводитиме додаткові санкції, даватиме зброю нам і томагавки, то для нас це вже величезний плюс. Бо поки путін наступає і має ресурси, він зупинятися не стане.
показать весь комментарий
Трамп НЕ тисне на пуйла, він тисне на Україну. Він хоче стати великим миротворцем ціною переписування кордонів України.
показать весь комментарий
Велике Будівництво Країна Мрій вже бачила
показать весь комментарий
Після рідкоземельної опери,почалася нова увертюра.
28.12.2025 21:24
ахххххная выгода с кацапами будут делить НАШУ атомную станцию !!!
28.12.2025 21:25
Боже, ти це ***** кажи і мед у вуха йому лий щоб він спокуси вся. Ми і так знаком що коли мир то набагато більше економічних вигод ніж коли війна
28.12.2025 21:26
Трамп подсовывает пряник Зеленскому, как мышке сыр
28.12.2025 21:26
Чомусь часто пригадується українська поетична спадщина ( і в цьому випадку також) .
"Не слухай синку цього п#дораса..."👈
28.12.2025 21:27
З кожним разом умови для України все більше погіршуються, а для Росії нема жодного покарання від США, Ось і мета трамповської вистави. Трамп допамагає своєму шефу Путіну безкарно захопити якнайбільше українскої території. А Зеленського тупо шантажують. Будьте готові, що через пару мвсяців Зеленський вже сам заявить, що ситуація трагічна і треба іти на капітуляцію по всіх вимогах Трампа-Путіна. Зеленского вже тримають на гачку корупційного компромата, як і його ненаситну команду типу Юзека чи Єрмака.
28.12.2025 21:29
Ляльки Буратіно Оманський та Краснов з одного цирку.
показать весь комментарий
Типу корупція Зекоманди не допомагає Ху..лу захопити територію і ще більше погіршити умови.
показать весь комментарий
Нью Васюки та Остап Бандер. Лох не Мамонт не вимре.
28.12.2025 21:30
Всі повинні зрозуміти, що для Трампа, так звана мирна угода, це - економічний проєкт, як зрубати побільше грошей!
Про репарації, про кримінальну відповідальність "пуйла і Ко" мова не йде!
Ось такі вони, демократія і гарантії від США....
28.12.2025 21:36
Що, вигідніша ніж угода про рідкоземельні метали?
28.12.2025 21:37
НУ ДА НУ ДА......дайте вгадаю КАПІТУЛЯЦІЯ НАМ ВИГІДНА ДА ДОННІ???

Нам втирають дічь сотий раз підряд
28.12.2025 21:37
Трамп заявив про економічні вигоди для України від мирної угоди . на котрій цей аферист збирається непогано нагріти руки.разом з куйлом...
28.12.2025 21:38
Венесуела?
28.12.2025 21:40
Барига він і на посаді президента США Барига!
28.12.2025 21:45
Дзеркальця та бусікі!!! Від сердця відриваю!!! А ви мені Манхеттен.
28.12.2025 21:48
Що знов чергова біг діл!?
28.12.2025 21:54
