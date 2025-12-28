Трамп заявил об экономических выгодах для Украины от мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении войны, которое сейчас прорабатывается при активном участии американской стороны, принесет большие экономические выгоды для самих украинцев.

Так он высказался в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго

"И для Украины это также принесет большие экономические выгоды, потому что, знаете, нужно многое восстановить", - подчеркнул Трамп.

Трамп не ставит "никаких дедлайнов" относительно мирного соглашения

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не ставят никаких дедлайнов относительно заключения мирного соглашения между Украиной и РФ. Об этом он сказал после встречи с президентом Украины Зеленским.

"Но соглашение о безопасности будет – и это будет "сильное соглашение", – подчеркнул он.

В начале встречи лидеры сделали краткие заявления для прессы. Трамп подчеркнул, что ожидает прекрасной встречи.

"Мы должны подписать соглашение", – сказал глава Белого дома.

Встреча президентов США и Украины

Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.

Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

