Трамп заявил об экономических выгодах для Украины от мирного соглашения
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении войны, которое сейчас прорабатывается при активном участии американской стороны, принесет большие экономические выгоды для самих украинцев.
Так он высказался в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго, пишет Цензор.НЕТ.
"И для Украины это также принесет большие экономические выгоды, потому что, знаете, нужно многое восстановить", - подчеркнул Трамп.
Трамп не ставит "никаких дедлайнов" относительно мирного соглашения
Ранее Дональд Трамп заявил, что США не ставят никаких дедлайнов относительно заключения мирного соглашения между Украиной и РФ. Об этом он сказал после встречи с президентом Украины Зеленским.
"Но соглашение о безопасности будет – и это будет "сильное соглашение", – подчеркнул он.
В начале встречи лидеры сделали краткие заявления для прессы. Трамп подчеркнул, что ожидает прекрасной встречи.
"Мы должны подписать соглашение", – сказал глава Белого дома.
Встреча президентов США и Украины
- Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
- Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Прямую трансляцию встречи Зеленского с Трампом можно посмотреть на сайте Цензор.НЕТ.
