Трамп заявив про економічні вигоди для України від мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода про припинення війни, яка зараз опрацьовується за активної участі американської сторони, принесе великі економічні вигоди для самих українців.

Так він висловився на початку зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським в Мар-а-Лаго, пише Цензор.НЕТ.

"І для України це також принесе великі економічні вигоди, бо, знаєте, потрібно багато чого відбудувати", - наголосив Трамп.

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Трамп не ставить "жодних дедлайнів" щодо мирної угоди

Раніше Дональд Трамп заявив, що США не ставлять жодних дедлайнів щодо укладення мирної угоди між Україною та РФ. Про це він сказав після того, як зустрів президента України Зеленського.

"Але угода про безпеку буде – і це буде "сильна угода", – наголосив він.

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На початку зустрічі лідери зробили короткі заяви для преси. Трамп наголосив, що очікує чудової зустрічі.

"Маємо підписати угоду",- сказав глава Білого дому.

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Зустріч президентів США та України

Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.

Перед зустріччю із Зеленським Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Пряму трансляцію зустрічі Зеленського з Трампом можна переглянути на сайті Цензор.НЕТ.