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Новини Мирний план Переговори із США Зустріч Зеленського з Трампом
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Трамп заявив про економічні вигоди для України від мирної угоди

Трамп про економічну вигоду від угоди про припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода про припинення війни, яка зараз опрацьовується за активної участі американської сторони, принесе великі економічні вигоди для самих українців.

Так він висловився на початку зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським в Мар-а-Лаго, пише Цензор.НЕТ.

"І для України це також принесе великі економічні вигоди, бо, знаєте, потрібно багато чого відбудувати", - наголосив Трамп.

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Трамп не ставить "жодних дедлайнів" щодо мирної угоди

Раніше Дональд Трамп заявив, що США не ставлять жодних дедлайнів щодо укладення мирної угоди між Україною та РФ. Про це він сказав після того, як зустрів президента України Зеленського.

"Але угода про безпеку буде – і це буде "сильна угода", – наголосив він.

Також читайте: Переговори про мир: що очікувати від зустрічі Зеленського з Трампом , - Sky News

На початку зустрічі лідери зробили короткі заяви для преси. Трамп наголосив, що очікує чудової зустрічі.

"Маємо підписати угоду",- сказав глава Білого дому.

Також читайте: Зеленський провів розмову зі Стармером перед зустріччю з Трампом

Зустріч президентів США та України

  • Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.
  • Перед зустріччю із Зеленським Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Пряму трансляцію зустрічі Зеленського з Трампом можна переглянути на сайті Цензор.НЕТ.

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) перемовини (3859) США (26917) Трамп Дональд (9070) війна в Україні (8738)
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Топ коментарі
+13
ахххххная выгода с кацапами будут делить НАШУ атомную станцию !!!
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28.12.2025 21:25 Відповісти
+12
"І для України це також принесе великі економічні вигоди" Цікаво, а мені хтось поверне загиблу близьку людину? І чи можна це виміряти майбутніми економічними вигодами? Далі - писати не буду, бо нецензурна лайка щодо його орієнтації......
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28.12.2025 21:20 Відповісти
+11
Після рідкоземельної опери,почалася нова увертюра.
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28.12.2025 21:24 Відповісти

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