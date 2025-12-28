Зеленський провів розмову зі Стармером перед зустріччю з Трампом

У неділю, 28 рудня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером перед своєю зустріччю з президентом США Дональдом Трампом.

Про це український лідер повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови

"Обговорили підготовку до зустрічі з президентом Трампом, а також усі наші контакти з європейськими партнерами",- розповів Зеленський.

Крім цього, глава держави поінформував британського прем'єра про ситуацію на фронті та наслідки російських ударів.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не приєднався до телефонної розмови Володимира Зеленського та Марка Карні з європейськими лідерами, пояснивши це напруженим робочим графіком. Британію на переговорах представляв радник з нацбезпеки Джонатан Пауелл.

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Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.

ЗМІ повідомляли, що під час сьогоднішніх переговорів у Флориді між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом очікуються суттєві розбіжності в підходах до основних положень мирного врегулювання.

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