Зеленский провел разговор со Стармером перед встречей с Трампом

В воскресенье, 28 декабря, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Киром Стармером перед своей встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсети Х.

Детали разговора

"Обсудили подготовку к встрече с президентом Трампом, а также все наши контакты с европейскими партнерами", - рассказал Зеленский.

Кроме этого, глава государства проинформировал британского премьера о ситуации на фронте и последствиях российских ударов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер не присоединился к телефонному разговору Владимира Зеленского и Марка Карни с европейскими лидерами, объяснив это напряженным рабочим графиком. Великобританию на переговорах представлял советник по нацбезопасности Джонатан Пауэлл.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

СМИ сообщали, что во время сегодняшних переговоров во Флориде между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом ожидаются существенные разногласия в подходах к основным положениям мирного урегулирования.

