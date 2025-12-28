Зеленский провел разговор со Стармером перед встречей с Трампом
В воскресенье, 28 декабря, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Киром Стармером перед своей встречей с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом украинский лидер сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Детали разговора
"Обсудили подготовку к встрече с президентом Трампом, а также все наши контакты с европейскими партнерами", - рассказал Зеленский.
Кроме этого, глава государства проинформировал британского премьера о ситуации на фронте и последствиях российских ударов.
- Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер не присоединился к телефонному разговору Владимира Зеленского и Марка Карни с европейскими лидерами, объяснив это напряженным рабочим графиком. Великобританию на переговорах представлял советник по нацбезопасности Джонатан Пауэлл.
Встреча Зеленского и Трампа
- Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
- СМИ сообщали, что во время сегодняшних переговоров во Флориде между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом ожидаются существенные разногласия в подходах к основным положениям мирного урегулирования.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Besya #602532
показать весь комментарий28.12.2025 18:59 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Oresta Bartka
показать весь комментарий28.12.2025 19:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
zakvova
показать весь комментарий28.12.2025 19:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий28.12.2025 19:13 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleg Iskra #524012
показать весь комментарий28.12.2025 19:45 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль