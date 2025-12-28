РУС
739 6

Зеленский провел разговор со Стармером перед встречей с Трампом

Зеленский, Стармер

В воскресенье, 28 декабря, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Киром Стармером перед своей встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Детали разговора 

"Обсудили подготовку к встрече с президентом Трампом, а также все наши контакты с европейскими партнерами", - рассказал Зеленский.

Кроме этого, глава государства проинформировал британского премьера о ситуации на фронте и последствиях российских ударов.

  • Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер не присоединился к телефонному разговору Владимира Зеленского и Марка Карни с европейскими лидерами, объяснив это напряженным рабочим графиком. Великобританию на переговорах представлял советник по нацбезопасности Джонатан Пауэлл.

Смотрите также: Зеленский прибыл в Майами, где состоится встреча с Трампом. ВИДЕО

Встреча Зеленского и Трампа

  • Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
  • СМИ сообщали, что во время сегодняшних переговоров во Флориде между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом ожидаются существенные разногласия в подходах к основным положениям мирного урегулирования.

Читайте также: Зеленский и Трамп проведут совместный телефонный разговор с лидерами Европы

Зеленский Владимир (23164) Трамп Дональд (7323) Стармер Кир (314)
Як дитинку всі заспокоюють, повчають, дають настанови.
28.12.2025 18:59 Ответить
Кои Зєля балакає з Трампом, то все зрозуміло - "родствєнная душа". А от про що він може говорити зі Стармером?
28.12.2025 19:00 Ответить
А з Юзіком? Це ж друг дитинства, як не як💩
28.12.2025 19:02 Ответить
Юзік вимкнув телефон або телефон коротнув після запливу через Тису....
28.12.2025 19:13 Ответить
Скоріше після занурення Юзіка в Тису, по закону Архімеда, річка вийшла з берегів і змила сотові вишки зв"язку.
28.12.2025 19:45 Ответить
 
 