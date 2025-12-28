Зеленский: Команды Украины и США на 90% выполнили работу над мирным планом
Президент Владимир Зеленский заявил, что 90% проекта документа о завершении войны уже согласовано.
Об этом украинский лидер сказал во время кратких заявлений для представителей СМИ перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наши команды делали все, что от них зависело, на переговорах. Они прекрасно поработали, подготовили все документы. Я надеюсь, что все эти документы приведут нас к реальным результатам. И я согласен с президентом (Трампом. – Ред.) в том, что многие европейцы также на нашей стороне", – сказал глава государства.
Зеленский отметил, что украинская и американская команды очень много времени посвятили проекту мирного соглашения, гарантиям безопасности, а также пошаговому подходу реализации этих документов.
По его словам, около 90% работы уже выполнено обеими командами.
Встреча президентов Украины и США
- В воскресенье, 28 декабря, во Флориде началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
- Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
- Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Можеш ще у вікно покричати та у ванну педнути заради посилення України.
Не заважай. 😁
Не зупиняйся. Пиши ще. Так переможеш. 😁
Згадай про обіцянку ЗЄ 4К баксів вчителям. Тупо ж з стелі цифра або з носа виколупав.
Трамп він грає з Зеленським у Пітера Гріффіна і Півня. У мультсеріалі Family Guy ці 2 персонажі завжди періодично товкли один одному пики. Було б смішно на це дивитися якби Трамп не сприймав здачу України як перемогу над Зеленським, який його на думку Трампа підставив під імпічмент. І ніякі міліарди ніякі страждання українців Трампа не переконають ні в чому.