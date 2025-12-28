Зеленский: Команды Украины и США на 90% выполнили работу над мирным планом

Президент Владимир Зеленский заявил, что 90% проекта документа о завершении войны уже согласовано.

Об этом украинский лидер сказал во время кратких заявлений для представителей СМИ перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши команды делали все, что от них зависело, на переговорах. Они прекрасно поработали, подготовили все документы. Я надеюсь, что все эти документы приведут нас к реальным результатам. И я согласен с президентом (Трампом. – Ред.) в том, что многие европейцы также на нашей стороне", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что украинская и американская команды очень много времени посвятили проекту мирного соглашения, гарантиям безопасности, а также пошаговому подходу реализации этих документов.

По его словам, около 90% работы уже выполнено обеими командами.

Встреча президентов Украины и США

В воскресенье, 28 декабря, во Флориде началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.

Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

