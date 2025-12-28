РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9375 посетителей онлайн
Новости Мирный план США Встреча Зеленского с Трампом
911 30

Зеленский: Команды Украины и США на 90% выполнили работу над мирным планом

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что 90% проекта документа о завершении войны уже согласовано.

Об этом украинский лидер сказал во время кратких заявлений для представителей СМИ перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Наши команды делали все, что от них зависело, на переговорах. Они прекрасно поработали, подготовили все документы. Я надеюсь, что все эти документы приведут нас к реальным результатам. И я согласен с президентом (Трампом. – Ред.) в том, что многие европейцы также на нашей стороне", – сказал глава государства. 

Зеленский отметил, что украинская и американская команды очень много времени посвятили проекту мирного соглашения, гарантиям безопасности, а также пошаговому подходу реализации этих документов.

По его словам, около 90% работы уже выполнено обеими командами.

Читайте также: Трамп заявил, что не ставит "никаких дедлайнов" по мирному соглашению

Встреча президентов Украины и США

  • В воскресенье, 28 декабря, во Флориде началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
  • Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
  • Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Читайте также: Трамп заявил об экономических выгодах для Украины от мирного соглашения

Автор: 

Зеленский Владимир (23164) США (28786) Трамп Дональд (7323)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
і де воно, плять ,в таких справах навчилося "процентовки" ,чи то "кошториси" писати..../?90% в політиці означає "куйня зелена"
показать весь комментарий
28.12.2025 21:35 Ответить
+1
Та нє. Просто ти пересічний дебіл, який з реальністю не дружить.
показать весь комментарий
28.12.2025 21:38 Ответить
+1
Ніде. ЗЄ зазвичай просто *******, що *******ся.

Згадай про обіцянку ЗЄ 4К баксів вчителям. Тупо ж з стелі цифра або з носа виколупав.
показать весь комментарий
28.12.2025 21:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
9 Березня - Майдан за ЯДЕРНИЙ СТАТУС УКРАЇНИ ☢️☢️☢️
показать весь комментарий
28.12.2025 21:33 Ответить
Тілтки погодь з санітарами. Бо залишать без солодкого.
показать весь комментарий
28.12.2025 21:34 Ответить
Кацап вже боїться... Це добре
показать весь комментарий
28.12.2025 21:35 Ответить
Та нє. Просто ти пересічний дебіл, який з реальністю не дружить.
показать весь комментарий
28.12.2025 21:38 Ответить
Ти кацап, що боїться посилення України. Вас тут таких повно. Бійся 🔪🐷
показать весь комментарий
28.12.2025 21:39 Ответить
Посилюй, посилюй. 😁 Тільки уколи не пропусти.

Можеш ще у вікно покричати та у ванну педнути заради посилення України.
показать весь комментарий
28.12.2025 21:42 Ответить
Кацапе, майдан за ядерний статус невідворотній.
показать весь комментарий
28.12.2025 21:48 Ответить
Ага. 😁 Свистульку дати?
показать весь комментарий
28.12.2025 21:51 Ответить
Кадиров тобі дасть, кацапе 😆
показать весь комментарий
28.12.2025 21:53 Ответить
Artcore,а потім всі держави відмовляться від України,ми підписали безядерний статус,так зо не мели дурниці.
показать весь комментарий
28.12.2025 21:44 Ответить
Нас вже всі зрадили і геноцидять. Вже.
показать весь комментарий
28.12.2025 21:47 Ответить
А перенести не можна? В мене на цей день запланована рада джедаїв на Корусанті.
показать весь комментарий
28.12.2025 21:48 Ответить
9 березня - знаєш чий д.н.?
показать весь комментарий
28.12.2025 21:49 Ответить
Якщо ти про Шевченка, то яке він відношення до ЯЗ має, що на цю дату організовуєш?)))
показать весь комментарий
28.12.2025 21:52 Ответить
І вражою злою кров'ю Волю окропіте
показать весь комментарий
28.12.2025 21:54 Ответить
Він у себе в палаті організовує.
Не заважай. 😁
показать весь комментарий
28.12.2025 22:01 Ответить
Кацапу лячно від української яз 🔪🐷
показать весь комментарий
28.12.2025 22:03 Ответить
Ні. Я відверто радий, що у тебе буде своя ЯЗ.
Не зупиняйся. Пиши ще. Так переможеш. 😁
показать весь комментарий
28.12.2025 22:04 Ответить
Хоч би рпз йому хтось за брехню у пику з ноги зацідив...
показать весь комментарий
28.12.2025 21:33 Ответить
Це в нього звичка писати позитив де його навіть немає з часів стендап кар'єри. Тільки війна це не шоу.
показать весь комментарий
28.12.2025 21:44 Ответить
і де воно, плять ,в таких справах навчилося "процентовки" ,чи то "кошториси" писати..../?90% в політиці означає "куйня зелена"
показать весь комментарий
28.12.2025 21:35 Ответить
Ніде. ЗЄ зазвичай просто *******, що *******ся.

Згадай про обіцянку ЗЄ 4К баксів вчителям. Тупо ж з стелі цифра або з носа виколупав.
показать весь комментарий
28.12.2025 21:41 Ответить
не с3,14здить.здохне .брехня для афериста- повітря
показать весь комментарий
28.12.2025 21:44 Ответить
Гарна міна при поганій грі в стендапера. Для Трампа Зеленський ворог і вся Україна це Зеленський.

Трамп він грає з Зеленським у Пітера Гріффіна і Півня. У мультсеріалі Family Guy ці 2 персонажі завжди періодично товкли один одному пики. Було б смішно на це дивитися якби Трамп не сприймав здачу України як перемогу над Зеленським, який його на думку Трампа підставив під імпічмент. І ніякі міліарди ніякі страждання українців Трампа не переконають ні в чому.
показать весь комментарий
28.12.2025 21:41 Ответить
значит не готовы
показать весь комментарий
28.12.2025 21:45 Ответить
Ну хоча б додав один процент до попередніх 90%, які були озвучені до цієї зустрічі!
показать весь комментарий
28.12.2025 21:46 Ответить
Диявол в деталях, гном мохнорилий. Кого ти надуришь, ти ж тупий.
показать весь комментарий
28.12.2025 21:47 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2025 21:49 Ответить
на кого це розраховано!? а ті 10% не дають реалізуватись 90% да? поясни якого міндіч, шугармен, юзік за кордоном опиняються!? коли в нас військовий стан!? чи ти не знав? чи ти не чув? як ти тому ж трампу це плануєш пояснювати якщо він питання задаватиме?
показать весь комментарий
28.12.2025 21:53 Ответить
Трамп тебе послав вже, а з тобою і Україну фактично.
показать весь комментарий
28.12.2025 22:02 Ответить
 
 