Зеленський: Команди України та США на 90% виконали роботу над мирним планом
Президент Володимир Зеленський заявив, що 90% проєкту документа про завершення війни вже узгоджено.
Про це український лідер сказав під час коротких заяв для представників медіа перед початком переговорів з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наші команди робили все, що від них залежало, на перемовинах. Вони чудово попрацювали, готували всі документи. Я сподіваюся, що всі ці документи підведуть нас до реальних результатів. І я погоджуюся з президентом (Трампом, – ред.) у тому, що багато європейців також на нашому боці", - сказав глава держави.
Зеленський зауважив, що українська та американська команди дуже багато часу присвятили проєкту мирної угоди, гарантіям безпеки, а також покроковому підходу реалізації цих документів.
За його словами, близько 90% роботи вже виконано обома командами.
Зустріч президентів України та США
- У неділю, 28 грудня, у Флориді розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.
- Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.
- Перед зустріччю із Зеленським Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.
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