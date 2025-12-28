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Новини Мирний план США Зустріч Зеленського з Трампом
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Зеленський: Команди України та США на 90% виконали роботу над мирним планом

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що 90% проєкту документа про завершення війни вже узгоджено.

Про це український лідер сказав під час коротких заяв для представників медіа перед початком переговорів з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Наші команди робили все, що від них залежало, на перемовинах. Вони чудово попрацювали, готували всі документи. Я сподіваюся, що всі ці документи підведуть нас до реальних результатів. І я погоджуюся з президентом (Трампом, – ред.) у тому, що багато європейців також на нашому боці", - сказав глава держави. 

Зеленський зауважив, що українська та американська команди дуже багато часу присвятили проєкту мирної угоди, гарантіям безпеки, а також покроковому підходу реалізації цих документів.

За його словами, близько 90% роботи вже виконано обома командами.

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Зустріч президентів України та США

  • У неділю, 28 грудня, у Флориді розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.
  • Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.
  • Перед зустріччю із Зеленським Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) США (26917) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+5
Та нє. Просто ти пересічний дебіл, який з реальністю не дружить.
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28.12.2025 21:38 Відповісти
+4
Посилюй, посилюй. 😁 Тільки уколи не пропусти.

Можеш ще у вікно покричати та у ванну педнути заради посилення України.
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28.12.2025 21:42 Відповісти
+4
А перенести не можна? В мене на цей день запланована рада джедаїв на Корусанті.
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28.12.2025 21:48 Відповісти

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