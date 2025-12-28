Трамп готовий винести гарантії безпеки для України на розгляд Конгресу, — CNN

Президент США заявив про готовність винести на розгляд Конгресу пакет гарантій безпеки для України в межах можливого мирного врегулювання війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі телеканалу CNN.

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За словами джерела видання, запропонований пакет описується як "платиновий стандарт" безпекових зобов’язань, які Вашингтон здатен надати Києву.

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Гарантії безпеки та позиція сторін

Американські чиновники зазначають, що Дональд Трамп переконаний у можливості змусити Москву прийняти запропоновані умови. Також, за їхніми словами, Росія нібито сигналізувала готовність не заперечувати проти вступу України до Європейського Союзу в межах потенційної мирної угоди.

Запропоновані гарантії мають на меті запобігти новій агресії з боку РФ. Вони передбачають механізми стримування, інструменти контролю за виконанням домовленостей і чітко визначені наслідки у разі їх порушення.

"Йдеться про найсильніший пакет гарантій, який Сполучені Штати можуть запропонувати Україні", — повідомив співрозмовник CNN.

Москва залишається непоступливою

Тим часом журналісти Sky News пишуть, що навіть попри "обережний оптимізм" окремих російських представників, стратегічна лінія Кремля не змінилася.

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Путін, за оцінками аналітиків, як і раніше, бачить вигідну для себе ситуацію: напруження між США та європейськими партнерами, можливість тиску на Україну та реалізацію власних амбіцій", - додає Sky News.

Раніше Зеленський під час розмови з європейськими лідерами заявив, що Україна готова відвести війська з лінії фронту для створення демілітаризованої зони, якщо Росія піде на такий же крок.

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