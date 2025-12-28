Трамп готовий винести гарантії безпеки для України на розгляд Конгресу, — CNN
Президент США заявив про готовність винести на розгляд Конгресу пакет гарантій безпеки для України в межах можливого мирного врегулювання війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі телеканалу CNN.
За словами джерела видання, запропонований пакет описується як "платиновий стандарт" безпекових зобов’язань, які Вашингтон здатен надати Києву.
Гарантії безпеки та позиція сторін
Американські чиновники зазначають, що Дональд Трамп переконаний у можливості змусити Москву прийняти запропоновані умови. Також, за їхніми словами, Росія нібито сигналізувала готовність не заперечувати проти вступу України до Європейського Союзу в межах потенційної мирної угоди.
Запропоновані гарантії мають на меті запобігти новій агресії з боку РФ. Вони передбачають механізми стримування, інструменти контролю за виконанням домовленостей і чітко визначені наслідки у разі їх порушення.
"Йдеться про найсильніший пакет гарантій, який Сполучені Штати можуть запропонувати Україні", — повідомив співрозмовник CNN.
Москва залишається непоступливою
Тим часом журналісти Sky News пишуть, що навіть попри "обережний оптимізм" окремих російських представників, стратегічна лінія Кремля не змінилася.
Путін, за оцінками аналітиків, як і раніше, бачить вигідну для себе ситуацію: напруження між США та європейськими партнерами, можливість тиску на Україну та реалізацію власних амбіцій", - додає Sky News.
- Раніше Зеленський під час розмови з європейськими лідерами заявив, що Україна готова відвести війська з лінії фронту для створення демілітаризованої зони, якщо Росія піде на такий же крок.
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