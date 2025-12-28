РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9208 посетителей онлайн
Новости Мирный план США Переговоры с США
2 846 26

Трамп готов вынести гарантии безопасности для Украины на рассмотрение Конгресса, — CNN

Трамп хочет вынести гарантии безопасности для Украины на обсуждение в Конгрессе

Президент США заявил о готовности вынести на рассмотрение Конгресса пакет гарантий безопасности для Украины в рамках возможного мирного урегулирования войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале телеканала CNN.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам источника издания, предложенный пакет описывается как "платиновый стандарт" обязательств по безопасности, которые Вашингтон способен предоставить Киеву. 

Читайте: Зеленский прибыл в Майами, где состоится встреча с Трампом. ВИДЕО

Гарантии безопасности и позиция сторон

Американские чиновники отмечают, что Дональд Трамп убежден в возможности заставить Москву принять предложенные условия. Также, по их словам, Россия якобы сигнализировала готовность не возражать против вступления Украины в Европейский Союз в рамках потенциального мирного соглашения.

Предложенные гарантии имеют целью предотвратить новую агрессию со стороны РФ. Они предусматривают механизмы сдерживания, инструменты контроля за выполнением договоренностей и четко определенные последствия в случае их нарушения.

"Речь идет о самом сильном пакете гарантий, который Соединенные Штаты могут предложить Украине", - сообщил собеседник CNN.

Москва остается непреклонной

Между тем журналисты Sky News пишут, что даже несмотря на "осторожный оптимизм" отдельных российских представителей, стратегическая линия Кремля не изменилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встречу Зеленского и Трампа перенесли: она состоится раньше

"Путин, по оценкам аналитиков, по-прежнему видит выгодную для себя ситуацию: напряженность между США и европейскими партнерами, возможность давления на Украину и реализацию собственных амбиций", - добавляет Sky News.

  • Ранее Зеленский во время разговора с европейскими лидерами заявил, что Украина готова отвести войска с линии фронта для создания демилитаризованной зоны, если Россия пойдет на такой же шаг.

Читайте также: Гарантии безопасности для Украины будут одной из главных тем разговора с Трампом, - Зеленский

Автор: 

Конгресс США (1282) переговоры (5458) США (28786) война в Украине (7361)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Конгрес сша така ж проститутка як їх презек.
показать весь комментарий
28.12.2025 19:44 Ответить
+3
Пінкус казав нещодавно, що трампону конгресмени вставили пістон, бо він не тільки задрав весь світ, але і їх задрав з його качєлями з ******.
показать весь комментарий
28.12.2025 19:52 Ответить
+2
Пошел он на х......й
показать весь комментарий
28.12.2025 19:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пошел он на х......й
показать весь комментарий
28.12.2025 19:38 Ответить
Піде як тільки Грузія почне воювати до кордонів 2008 року.
показать весь комментарий
28.12.2025 20:16 Ответить
Конгрес сша така ж проститутка як їх презек.
показать весь комментарий
28.12.2025 19:44 Ответить
Кацап, хрюкни 🔪🐽
показать весь комментарий
28.12.2025 19:54 Ответить
ну да. года 4 назад за такие речи был бы жестоко забанен
показать весь комментарий
28.12.2025 20:11 Ответить
Готовий! Але не факт що внесе...
Але намагається підштовхнути на результат сьогодні!)))
показать весь комментарий
28.12.2025 19:44 Ответить
13 хв. залишилося - історичнив момент 2025: чи буде у трампа премія миру!
показать весь комментарий
28.12.2025 19:48 Ответить
Гріш ціна вашому "платиновому стандарту". Воювати ви не вмієте і боїтесь. Як ви можете щось гарантувати?
показать весь комментарий
28.12.2025 19:48 Ответить
До чого лиш ця руда потвора за рік лиш не була готова : від міра за 24 години до ...тамахавків(Лиш язиком((Але є підозра ,що таки язик якось все таки працював,але ...в далекому минулому ,і то в епшейнівській тусовці з дємакратам Кліртором))
показать весь комментарий
28.12.2025 19:49 Ответить
Неправда ваша. Этот язык и сейас активно работает, вылизывая анус пуйла...
показать весь комментарий
28.12.2025 19:53 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2025 19:56 Ответить
Та бачили вже цих "гарантів".
показать весь комментарий
28.12.2025 19:49 Ответить
Повна х@йня.
показать весь комментарий
28.12.2025 19:51 Ответить
Єдина гарантія - ядерна зброя України
показать весь комментарий
28.12.2025 19:52 Ответить
За ядерку в нас відповідає Женя Марушак😜
показать весь комментарий
28.12.2025 20:05 Ответить
За ядерку скоро буде Майдан.
показать весь комментарий
28.12.2025 20:07 Ответить
Не треба, дякуемо, до побачення
показать весь комментарий
28.12.2025 19:52 Ответить
Пінкус казав нещодавно, що трампону конгресмени вставили пістон, бо він не тільки задрав весь світ, але і їх задрав з його качєлями з ******.
показать весь комментарий
28.12.2025 19:52 Ответить
Якщо Україна вторгнеться до Росії або без провокації відкриє вогонь по території Росії, гарантії безпеки будуть вважатись недійсними.
росія майстер провокацій тому цей пункт варто викреслити або переробити бо це нагода кацапам напасти а американцям спригнути
показать весь комментарий
28.12.2025 19:58 Ответить
Цьому "дурку" вірить - себе не поважать...
показать весь комментарий
28.12.2025 20:03 Ответить
Це вже серйозно, плюс усунення блазня від влади і Україну ще можна врятувати
показать весь комментарий
28.12.2025 20:04 Ответить
Утром утверждение Конгресса, а вечером можно начать переговоры.
показать весь комментарий
28.12.2025 20:06 Ответить
Ось і причина, чому Трампу не вдається зустрітися відразу з Шашличним і ВВХ
показать весь комментарий
28.12.2025 20:19 Ответить
Та й що? Цим він визнає що президент сша фуфло, гарантії якого сприймаються як гумореска і мають такий же ефект та вплив.А ось конгрес типу щось інше, але вони вже обіцяли нам підтримку і не виконали її, навіщо їх взагалі тоді слухати, таке ж саме фуфло ? Хай ще раз попробують в'єтнамцям чи афганцям дати.Набрехали й кинули всіх і тут так же само зроблять.
показать весь комментарий
28.12.2025 20:24 Ответить
Країна , яка знімає санкції з країни терориста ( зняття санкцій з рос банків ) , яка планує економічну співпрацю з країною терористом , не може бути країною посередником, в перемовинах між країною терористом і Україною . І ніякі гарантії не будуть використані , це великий обман .
показать весь комментарий
28.12.2025 20:26 Ответить
Обіцяти не означає одружитися!
Обіцянки трампа можуть виявитись такими ж обісцянками, як і обісцянки зеленського!
показать весь комментарий
28.12.2025 20:29 Ответить
 
 