Трамп готов вынести гарантии безопасности для Украины на рассмотрение Конгресса, — CNN

Президент США заявил о готовности вынести на рассмотрение Конгресса пакет гарантий безопасности для Украины в рамках возможного мирного урегулирования войны.

По словам источника издания, предложенный пакет описывается как "платиновый стандарт" обязательств по безопасности, которые Вашингтон способен предоставить Киеву.

Гарантии безопасности и позиция сторон

Американские чиновники отмечают, что Дональд Трамп убежден в возможности заставить Москву принять предложенные условия. Также, по их словам, Россия якобы сигнализировала готовность не возражать против вступления Украины в Европейский Союз в рамках потенциального мирного соглашения.

Предложенные гарантии имеют целью предотвратить новую агрессию со стороны РФ. Они предусматривают механизмы сдерживания, инструменты контроля за выполнением договоренностей и четко определенные последствия в случае их нарушения.

"Речь идет о самом сильном пакете гарантий, который Соединенные Штаты могут предложить Украине", - сообщил собеседник CNN.

Москва остается непреклонной

Между тем журналисты Sky News пишут, что даже несмотря на "осторожный оптимизм" отдельных российских представителей, стратегическая линия Кремля не изменилась.

"Путин, по оценкам аналитиков, по-прежнему видит выгодную для себя ситуацию: напряженность между США и европейскими партнерами, возможность давления на Украину и реализацию собственных амбиций", - добавляет Sky News.

Ранее Зеленский во время разговора с европейскими лидерами заявил, что Украина готова отвести войска с линии фронта для создания демилитаризованной зоны, если Россия пойдет на такой же шаг.

