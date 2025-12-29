Стейки и шоколадный торт имени Трампа: чем Зеленского угощали на обеде в Мар-а-Лаго

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Флориду 28 декабря украинская делегация посетила резиденцию бывшего президента США Дональда Трампа.

журналисты узнали, чем угощает украинцев глава Белого дома.

Шоколадный торт в честь Трампа

По информации СМИ, делегацию накормили куриным бульоном, а основным блюдом стали стейки с картофелем фри. На десерт подавали фирменный шоколадный торт, названный в честь Трампа.

Журналистам разрешили заснять только начало трапезы, после чего встреча перешла в закрытый режим.

Встреча в резиденции Трампа

Зеленский отметил, что впервые находится в Мар-а-Лаго, а Трамп подчеркнул, что этот зал "очень способствует сделкам". Встреча имеет целью обсудить дальнейшие шаги сотрудничества между Украиной и США, а также вопросы международной поддержки Украины.

Президент США уже заявил, что соглашение о прекращении войны, которое сейчас прорабатывается при активном участии американской стороны, принесет большие экономические выгоды для самих украинцев. Также Дональд Трамп подчеркнул, что США не ставят никаких дедлайнов по заключению мирного соглашения между Украиной и РФ.

Перед встречей с Зеленским Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. Глава Белого дома назвал свой разговор с главой РФ "хорошим и очень продуктивным".

