5 011 49

Стейки и шоколадный торт имени Трампа: чем Зеленского угощали на обеде в Мар-а-Лаго

Украинская делегация на трапезе у Трампа 28 декабря

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Флориду 28 декабря украинская делегация посетила резиденцию бывшего президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты узнали, чем угощает украинцев глава Белого дома. 

Шоколадный торт в честь Трампа

По информации СМИ, делегацию накормили куриным бульоном, а основным блюдом стали стейки с картофелем фри. На десерт подавали фирменный шоколадный торт, названный в честь Трампа.

Журналистам разрешили заснять только начало трапезы, после чего встреча перешла в закрытый режим.

Встреча в резиденции Трампа

Зеленский отметил, что впервые находится в Мар-а-Лаго, а Трамп подчеркнул, что этот зал "очень способствует сделкам". Встреча имеет целью обсудить дальнейшие шаги сотрудничества между Украиной и США, а также вопросы международной поддержки Украины.

Президент США уже заявил, что соглашение о прекращении войны, которое сейчас прорабатывается при активном участии американской стороны, принесет большие экономические выгоды для самих украинцев. Также Дональд Трамп подчеркнул, что США не ставят никаких дедлайнов по заключению мирного соглашения между Украиной и РФ.

Зеленский Владимир переговоры Трамп Дональд война в Украине
28.12.2025 23:11 Ответить
+10
+9
Я предлагаю прямо на майдане и ракету собрать. Чего тянуть.
