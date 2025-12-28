РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8132 посетителя онлайн
Новости Разговор Тампа с Путиним
4 206 34

Телефонный разговор Трампа с Путиным длился более часа: Ушаков рассказал подробности

Ушаков раскрыл подробности длительного разговора Трампа с Путиным

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и правителем РФ Владимиром Путиным длился 1 час 15 минут.

Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, заявления которого цитируют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали разговора 

По словам Ушакова, разговор носил "дружеский, доброжелательный и деловой характер". Звонок состоялся по инициативе американской стороны.

Он отметил, что Путин согласился с предложением Трампа "продолжить работу по урегулированию в рамках двух рабочих групп".

Ушаков также рассказал, что еще один разговор между Путиным и Трампом состоится после переговоров главы США с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме этого, по словам российского чиновника, во время разговора речь шла о том, что для окончательного прекращения боевых действий от Украины требуется "политическое решение", касающееся Донбасса.

Читайте также: Трехсторонняя встреча РФ, США и Украины пока не обсуждается, - Ушаков

Разговор Трампа с Путиным

  • Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также: Трамп провел телефонный разговор с Путиным перед встречей с Зеленским

Автор: 

путин владимир (32603) Трамп Дональд (7323) Ушаков Юрий (11)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
ЄДИНА ГАРАНТІЯ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ - ВЛАСНА ЯДЕРНА ЗБРОЯ ☢️☢️☢️
показать весь комментарий
28.12.2025 22:17 Ответить
+9
Достаточно бьіло готовиться к нападению, не назначать российских агентов и не красти.
показать весь комментарий
28.12.2025 22:25 Ответить
+8
показать весь комментарий
28.12.2025 22:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЄДИНА ГАРАНТІЯ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ - ВЛАСНА ЯДЕРНА ЗБРОЯ ☢️☢️☢️
показать весь комментарий
28.12.2025 22:17 Ответить
9 березня - Майдан за ВІДНОВЛЕННЯ ЯДЕРНОГО СТАТУСУ ☢️☢️☢️
показать весь комментарий
28.12.2025 22:56 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2025 22:18 Ответить
******-прутін, як ****** в совдепії, тільки гадить!!
Фільм пророчий, про московію сьогоднішню…!!!
https://www.youtube.com/watch?v=PJyORhcmZDg
показать весь комментарий
28.12.2025 22:54 Ответить
Трамп по наказу пктіна тягне час, а зєля, також по оманському договорняку, потроху здає Україну.
показать весь комментарий
28.12.2025 22:20 Ответить
Зеле достаточно было бы не закрыть границу в 22м году что бы сдать Украину с потрохами. Ничего абсолютно делать не нужно было ему, просто сиди чай пей и пирог жуй.
показать весь комментарий
28.12.2025 22:23 Ответить
Достаточно бьіло готовиться к нападению, не назначать российских агентов и не красти.
показать весь комментарий
28.12.2025 22:25 Ответить
І чому ви дозволили йому/їм це робити? Що заважало вам особисто вбити якогось казнокрада чи хабарника? Гаразд що саботажніки чи російські агентів можуть бути зашифровані якось, але ж звичайні крадії ви бачите щодня на вулицях, вони не ховаються.
показать весь комментарий
28.12.2025 22:43 Ответить
Вьі живете не в Украине, мьі еще до такого уровня реагирования на воров недоросли. У нас после всех скандалов, когда казалось бьі самому тупому должно уже дойти , до сих пор у Зеленского поддержка больше 50%. К сожалению очень инфантильное общество.
показать весь комментарий
28.12.2025 23:08 Ответить
Що він і зробив. Задача зєлі - згищити всіх, хто готовий захищати Украхну. Що він і успішно робить. Коли залинуть всі патріоти, задача зєлі буде виконана.
показать весь комментарий
28.12.2025 22:26 Ответить
Але і є мінуси в закритому кордоні, наприклад такий воїн як ти ніяк не може приїхати)))
показать весь комментарий
28.12.2025 22:33 Ответить
Я приїжджав у 22му і нікому потрібним там не був, навіть якщо б востановив українськи документи якісь. Й горазд зараз ти закрий всі потреби моєї родини тут а я поїду до України і спитаю чим зможу бути корисним з моїм здоров'ям і здібностями. Перекладачем мабуть зможу та й дроном я керував добряче в однієї комп'ютерної іграшки, нашинкував більше 20000 фрагів ще до того як на перший дрон гранату повісили, не знаю чи це варте чогось в звичайному дроні
показать весь комментарий
28.12.2025 22:58 Ответить
Тут необхідні штурмовики, щось мало сумніваюсь щоб ти пішов в піхоту. Друге взагалі сумніваюсь що кудись піде дальше дивані і трендьожі...
показать весь комментарий
28.12.2025 23:23 Ответить
Та скажи як є, просто бажання щось робити не було. Коментувати простіше, розказувати який буде поганий мир... з США воно просто, поки не побачиш з чим щодня тут люди *************.
показать весь комментарий
28.12.2025 23:27 Ответить
І третє чим дальше наші імігранти від України тим більш вони войовниче налаштовані, такий парадокс.
показать весь комментарий
28.12.2025 23:28 Ответить
Дави на Україну - після зустрічі з Зельою доповіси - путлєр
показать весь комментарий
28.12.2025 22:20 Ответить
Чи було ще таке потворне створіння в США як трамп президент ? він успішно перетворює світову країну оплот демократії в регіональну тоталітарну диктатуру рудого недоумка в якого понад усе збагачення .Він не розуміє що є світовий порядок і міжнародне право ,навіщо була ця зустріч ,щоб поговорити ні про що ?
показать весь комментарий
28.12.2025 22:24 Ответить
США були перетворені в тоталітарну країну у 2011му році , коли госдеп створив теракт на торгові центри
показать весь комментарий
28.12.2025 22:28 Ответить
тей же сценарій як у йухла з рязанським сахаром
показать весь комментарий
28.12.2025 22:29 Ответить
рудий діє зовсім як краснов, яке співпадіння
показать весь комментарий
28.12.2025 23:05 Ответить
В США ніколи не було демократії як такої, там корпоратократія, і там немає диктатури, функції Трампа обмежені, в тому і особливість та стабільність політичної системи, нікому з трьох гілок не дано абсолютної влади.

Це найбільша проблема України всі роки незалежності, те що Президенти перетягують всю владу на себе, через силовиків і корупцію.
показать весь комментарий
28.12.2025 23:27 Ответить
Один нарцис ,другий довбойоб,третій круте обох на ...
показать весь комментарий
28.12.2025 22:25 Ответить
Кремлівський бидляк дуже тісно тримає Трампа за фаберже і
шантажує його плівками Єпштейна , які він ( ху@ло) свого часу
викупив в свій кейс проти рудого хвалька !!
показать весь комментарий
28.12.2025 22:26 Ответить
...і не лише Епштейна.
показать весь комментарий
28.12.2025 22:33 Ответить
Звідки ти знаєш, чи є ті плівки? І якщо є, то звідки знаєш, що на них?
Хіба що і ти також на них є)))
Уууу, як цікаво і пікантно виходить, правда???)))
показать весь комментарий
28.12.2025 22:36 Ответить
Повністю зрозуміло кому 16+. Не могли вирішити хто перший покладе слухавку.
показать весь комментарий
28.12.2025 22:34 Ответить
А Зеленський бігав принижувався. Для Трампа він ворог і в нього завдання перемогти Зеленського помститися йому за уявні і справжні приниження.
показать весь комментарий
28.12.2025 22:37 Ответить
Мене вже нудить від ціх перемовників, все це нагадує дитячі ігри, але з кровавим смаком.
Розумію, що політика брудна справа, але мені, як всім українцям від цього не легше.
пуйло - міжнародний злочинець, хіба можно його робити стороною перемовин? Трамп рушить світовий порядок, вставши на сторону агресора. Про гаранта взагалі нічого сказати без матюків.
показать весь комментарий
28.12.2025 22:44 Ответить
операция под названием водевиль, а не переговоры
показать весь комментарий
28.12.2025 23:03 Ответить
Нормас. Захід на наступне коло зроблене. 😁

Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову...

Трампу добре. ЗЄ потужно їздить. ***** просто бомбить Україну.
Всі при справі і всім насрати на Україну.
Хоча ні. Єдиний, кому не насрати- *****.
показать весь комментарий
28.12.2025 22:56 Ответить
гаага ждет обеих
а потом Суд Божий
показать весь комментарий
28.12.2025 23:02 Ответить
Зараз європейці будуть до Трампа знову бігати его його тішити благаннями їх не кидати.
показать весь комментарий
28.12.2025 23:28 Ответить
 
 