Телефонный разговор Трампа с Путиным длился более часа: Ушаков рассказал подробности

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и правителем РФ Владимиром Путиным длился 1 час 15 минут.

Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, заявления которого цитируют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали разговора

По словам Ушакова, разговор носил "дружеский, доброжелательный и деловой характер". Звонок состоялся по инициативе американской стороны.

Он отметил, что Путин согласился с предложением Трампа "продолжить работу по урегулированию в рамках двух рабочих групп".

Ушаков также рассказал, что еще один разговор между Путиным и Трампом состоится после переговоров главы США с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме этого, по словам российского чиновника, во время разговора речь шла о том, что для окончательного прекращения боевых действий от Украины требуется "политическое решение", касающееся Донбасса.

Разговор Трампа с Путиным

Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

