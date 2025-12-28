Телефонна розмова Трампа з Путіним тривала понад годину: Ушаков розповів деталі

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та правителем РФ Володимиром Путіним тривала 1 годину 15 хвилин.

Про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, заяви якого цитують російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови

За словами Ушакова, розмова мала "дружній, доброзичливий і діловий характер". Дзвінок відбувся за ініціативою американської сторони.

Він зазначив, що Путін погодився з пропозицією Трампа "продовжити роботу з врегулювання в рамках двох робочих груп".

Ушаков також розповів, що ще одна розмова між Путіним та Трампом відбудеться після переговорів очільника США з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім цього, за словами російського посадовця, під час розмови йшлося про те, що для остаточного припинення бойових дій від України потрібне "політичне рішення", яке стосується Донбасу.

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Розмова Трампа з Путіним

Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

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