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Новини Розмова Трампа та Путіна
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Телефонна розмова Трампа з Путіним тривала понад годину: Ушаков розповів деталі

Ушаков розкрив подробиці тривалої розмови Трампа з Путіним

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та правителем РФ Володимиром Путіним тривала 1 годину 15 хвилин.

Про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, заяви якого цитують російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови 

За словами Ушакова, розмова мала "дружній, доброзичливий і діловий характер". Дзвінок відбувся за ініціативою американської сторони.

Він зазначив, що Путін погодився з пропозицією Трампа "продовжити роботу з врегулювання в рамках двох робочих груп".

Ушаков також розповів, що ще одна розмова між Путіним та Трампом відбудеться після переговорів очільника США з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім цього, за словами російського посадовця, під час розмови йшлося про те, що для остаточного припинення бойових дій від України потрібне "політичне рішення", яке стосується Донбасу.

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Розмова Трампа з Путіним

  • Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: Трамп провів телефонну розмову з Путіним перед зустріччю із Зеленським

Автор: 

путін володимир (25580) Трамп Дональд (9070) Ушаков Юрій (37)
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Топ коментарі
+18
Достаточно бьіло готовиться к нападению, не назначать российских агентов и не красти.
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28.12.2025 22:25 Відповісти
+13
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28.12.2025 22:18 Відповісти
+10
Що він і зробив. Задача зєлі - згищити всіх, хто готовий захищати Украхну. Що він і успішно робить. Коли залинуть всі патріоти, задача зєлі буде виконана.
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28.12.2025 22:26 Відповісти

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