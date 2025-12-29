США и Украина приблизились к завершению войны: заявления Зеленского и Трампа после переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по мирному урегулированию войны и анонсировал продолжение обсуждения мирного плана с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ по итогам пресс-конференции лидеров двух стран.

Трамп: достигнут существенный прогресс в переговорах

По словам Трампа, встреча с Зеленским была продуктивной и охватила почти все ключевые вопросы.

"У нас была замечательная встреча. Мы многое обсудили. Мы значительно приблизились - возможно, очень близко. Мы достигли большого прогресса", - заявил Дональд Трамп.

Президент США сообщил, что во время переговоров стороны также контактировали с рядом европейских лидеров. По его словам, это было необходимо для координации позиций.

Он добавил, что стороны обсудили все детали потенциального соглашения и поблагодарил Зеленского за визит в резиденцию. Также Трамп заявил, что на переговорах остается решить только один или два вопроса, в частности вопрос Донбасса, который, по его мнению, может быть урегулирован.

Владимир Зеленский со своей стороны подтвердил существенный прогресс в переговорах. По его словам, 20 пунктов мирного плана уже согласованы полностью.

"20 пунктов мирного плана были согласованы на 100%", - заявил Президент Украины.

Зеленский также сообщил, что гарантии безопасности согласованы на 100%, а сам мирный план - почти полностью. Кроме того, он отметил, что во время переговоров обсуждалась возможность использования референдума как одного из элементов реализации плана.

Встреча президентов Украины и США

В воскресенье, 28 декабря, во Флориде началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.

Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

