8 201 65

США и Украина приблизились к завершению войны: заявления Зеленского и Трампа после переговоров

Трамп, Зеленский - пресс-конференция 29 декабря

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по мирному урегулированию войны и анонсировал продолжение обсуждения мирного плана с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ по итогам пресс-конференции лидеров двух стран.

Трамп: достигнут существенный прогресс в переговорах

По словам Трампа, встреча с Зеленским была продуктивной и охватила почти все ключевые вопросы.

"У нас была замечательная встреча. Мы многое обсудили. Мы значительно приблизились - возможно, очень близко. Мы достигли большого прогресса", - заявил Дональд Трамп.

Президент США сообщил, что во время переговоров стороны также контактировали с рядом европейских лидеров. По его словам, это было необходимо для координации позиций.

Он добавил, что стороны обсудили все детали потенциального соглашения и поблагодарил Зеленского за визит в резиденцию. Также Трамп заявил, что на переговорах остается решить только один или два вопроса, в частности вопрос Донбасса, который, по его мнению, может быть урегулирован.

Владимир Зеленский со своей стороны подтвердил существенный прогресс в переговорах. По его словам, 20 пунктов мирного плана уже согласованы полностью.

"20 пунктов мирного плана были согласованы на 100%", - заявил Президент Украины.

Зеленский также сообщил, что гарантии безопасности согласованы на 100%, а сам мирный план - почти полностью. Кроме того, он отметил, что во время переговоров обсуждалась возможность использования референдума как одного из элементов реализации плана.

Встреча президентов Украины и США

  • В воскресенье, 28 декабря, во Флориде началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
  • Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
  • Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский Владимир переговоры Трамп Дональд
Топ комментарии
+21
А США і Україна воювали?
29.12.2025 00:16 Ответить
+21
Трамп представляє інтереси пуйла на переговорах.
29.12.2025 00:19 Ответить
+16
Головна задача організувати референдум,а там на малювати можна що завгодно.
29.12.2025 00:17 Ответить
тампон знов почав працювати адвокатом у ху*ла
29.12.2025 00:13 Ответить
Гарна світлина - ЛІДОР дивиться на Рудого Діда , як вірний цуцик на свого господаря!
Відчувається гарна робота громадянина США Умєрова.
29.12.2025 07:35 Ответить
росія хоче бачити Україну успішною...росія буде допомагати у відновленні України ... нам треба стати на місце путіна ... референдум ... - оцю х@йню зараз несе "шановний" рижий представник "гаранта".
29.12.2025 00:13 Ответить
Судячи за все вони домовилися що АЕС залишається у РФ і вони будуть з барського плеча частково поставляти енергію в Україну.
29.12.2025 00:16 Ответить
Дав гівна.
29.12.2025 00:13 Ответить
Ви букви переставили у слові "дав". Напевне мали на увазі "два"?
29.12.2025 00:47 Ответить
Так.
29.12.2025 01:24 Ответить
Цікаво, що вони будуть робити якщо народ України на референдумі відкине цей план?!
29.12.2025 00:14 Ответить
Головна задача організувати референдум,а там на малювати можна що завгодно.
29.12.2025 00:17 Ответить
головная задача истреблять кацапов в маштабах как и делаеться
29.12.2025 07:36 Ответить
А що будуть робити коли народ відкине столітній договір з британією і угоду про надра. Ой його ж ніхто про такі дрібниці не питає. А як відкине план то буде новий бангладеш як і запланували глобалісти.
29.12.2025 00:22 Ответить
не с..ци, ботяра

.
29.12.2025 01:59 Ответить
Референдум по цих питаннях не передбачений Конституцією України. Тоді виходить, що гаранта за ініціацію референдума потрібно судить по ст 111 Державна зрада?
29.12.2025 01:38 Ответить
НАРОД уКРАИНЫ НЕ СТАНЕТ НА КОЛЕНИ . а кацапив будут ненавидеть не одно поколения и это факт
29.12.2025 07:34 Ответить
це добра новина ...всі хто вважає зеленського 🤡 лідором ,можуть вертатися в Україну ,і жити працювати на окупованних теріторіях як своїх ,вони цього хтіли ,будь ласка, отримуйте ,вам там місця всім вистачить...
29.12.2025 00:14 Ответить
Та да. До Зєлєнського вони не могли навіть на квиток в Європу заробити, а тепер стали "європейцями на пособіях" завдяки обраному ними Зєлєнскому. Вони за нього ще раз через "Дію" проголосують. Він же "Бог біженців", партнер самого Трампа і "остання надія на халяву"...
29.12.2025 00:22 Ответить
та да ... ці су* и повиїжали ,ще і раді шо живуть за кордоном ,і як вони залишили свого лідора 🤡 на самоті ?...
29.12.2025 00:26 Ответить
куди пропонуєш повернутися тим хто так не вважає - до Ізраїлю , чи в Німеччині залишитися ?(( Сама головна проблема - де по товоєму окуповані території закінчаться - там де вони сьогодні , по Дніпру , чи твій варіант ? ((
29.12.2025 00:29 Ответить
я не можу сказати за всіх , але я хочу до дому ,а при зеленському в Україну не повернуся ...але як людина злопам'ятна ...бажаю шоб повернулися всі ті , хто за цього андонія з його кагалом голосував , та шоб їх примусово повернули до України ...
29.12.2025 00:33 Ответить
Вибач , але я сьогодні в Україні , нікуди з неї не планую виїздити і на ..уя мені тут твої примусово чи добровільно повернуті зеголосувальники , точно як і ті хто "хотів би , але " ? Тут пождунів вистачить , а то іще "зальотні з вирію " повернуться вчити як далі жити потрібно .......
29.12.2025 00:42 Ответить
я не вчителька , художник...а сама готувалась з 78р .до війни ,а вже трохи пізніши з 80р і дітей привчала ,шо мир в Україні не надовго , а потім онуків ...
29.12.2025 00:57 Ответить
А США і Україна воювали?
29.12.2025 00:16 Ответить
Трамп представляє інтереси пуйла на переговорах.
29.12.2025 00:19 Ответить
Свої власні інтереси він представляе
29.12.2025 01:00 Ответить
Напевне.🤔
Можливо сьогодні бульйоном обливалися і кидалися картоплею фрі за столом.🤦‍♂️
29.12.2025 00:19 Ответить
Тю. Чим би дівчатка не тішились аби не завагітніли...
29.12.2025 00:24 Ответить
США та Україна наблизилися до завершення війни.

Головне к@ц@п@м про це не кажіть!!!

Таке відчуття, що ці два дов🤬ойо🤬и не в курсі, що війна йде між Україною і рашкою.
29.12.2025 00:18 Ответить
чи потрібно щось пояснювати ?

29.12.2025 00:20 Ответить
Короче, начесав такого, що на голову не налазить. Адвокат х*йла
29.12.2025 00:21 Ответить
BBC
Судячи з повідомлення Кремля про телефонну розмову путіна та Трампа, озвученого помічником путіна Юрієм Ушаковим, мало ознак зміни позиції Москви.

Ушаков закликав Київ прийняти «сміливе, відповідальне політичне рішення <…>, що стосується Донбасу, з урахуванням ситуації на фронтах».

Він не сказав, що за рішення. Але це свідчить про те, що Москва продовжує наполягати на тому, щоб Україна поступилася територією Донбасу, яка все ще перебуває під контролем України: землею, яку Росія не змогла захопити майже за чотири роки війни.

Коментарі Ушакова створюють враження, що з ключових питань Кремль і Білий дім у цілому дотримуються однієї точки зору. За його словами, лідери США та Росії вважають, що запропонований Україною та Європою варіант тимчасового припинення вогню «під приводом референдуму» призведе до затягування конфлікту.
29.12.2025 00:21 Ответить
Що по відсотках, чи метрах? Чи вже на десяті відсотка і сантиметри перейшли?
29.12.2025 00:22 Ответить
На "попугаї" та "пол шішєчкі".
29.12.2025 00:25 Ответить
Папугаї?
29.12.2025 00:31 Ответить
Був колись такий совковий мультик де довжину удава міряли попугаями. Здається один удав дорівнював 28 попугаям...
29.12.2025 00:40 Ответить
А, ну совкові мультики, то для мене давнина)))
29.12.2025 00:55 Ответить
Ну поки був малим та дурним мультики дивився, а коли підріс то на совкове кіно вже була стійка алергія.
29.12.2025 01:17 Ответить
Це вже навіть не смішно.
29.12.2025 00:25 Ответить
Вот уж "нєт" - нам єщо ржать і ржать...
29.12.2025 00:26 Ответить
29.12.2025 00:46 Ответить
Дуже смішно, мабуть з Німеччини, як співвітчизники гинуть тисячами.
29.12.2025 01:42 Ответить
Зеленський відповів, що вірить у те, що зможе укласти мирну угоду з російським президентом володимиром путіним, яка поверне Україні її території, включно з Кримом.
29.12.2025 00:25 Ответить
а Ялта включена ?

.
29.12.2025 02:03 Ответить
Володя не забуває відповідальність зіпхати на громадян.

Раніше говорив про вибори під час війни.
Тепер виходить, що через референдум під час війни, можна вирішити "пункт по Донбасу" мирного плану припинення бойових дій (завершення війни).
29.12.2025 00:25 Ответить
«Путін наразі не погоджується на припинення вогню, - Трамп»
Все інше можна не читати.
29.12.2025 00:26 Ответить
>> США та Україна наблизилися до завершення війни...

А параша і Україна?
29.12.2025 00:27 Ответить
значить зєлічці та його шоблі, після підписання меморандуму, пообіцяли надати політичний притулок?
29.12.2025 00:28 Ответить
Схоже це і є єдиним *********** вочжу Зєлєнского до Флориди. Не можу зрозуміти оптимізму Зєлєеского у питанні надання йому особистих гарантій. Адже Трамп не має постіцної усталенох думки і дуже любить забирати чужі гроші. Окрім того Трампу залишилося давати обіцянки від імені США максимум - три роки, а можливо і два, якщо республіканці програють проміжні вибори.
29.12.2025 00:54 Ответить
після трампа президен ом США стане .... Байден !

ото веселуха з ЗЄлєю буде

.
29.12.2025 02:05 Ответить
Відвід військ з Донбасу після оголошення його "демілітаризованою, вільною економічною зоною", над якою буде стоятикацапський аквафреш, і де за порядком буде спостерігати росгвардія. І підтвердження суверенності України на нових реаліях. Ось так "кручу-верчу" території віддаються кацапам під прапорами переможця Зеленского, який "виграв і зупинив війну".
29.12.2025 00:42 Ответить
Навряд чи це станеться. Але ж тоді треба воювати, купа охоронців охороняють дупи крадіїв, вони під кожним деревом - джип і біля нього або в ньому кілька здоровезних озброєних биків. Ця фарисейська влада вирішила, що це важливіше війни. Не мобілізує мільйони офіцерів після кафедр, сотні тисяч заброньованих силовиків, 178 тис. молодих відставників... Тільки хворих людей хапати і тягнути.
29.12.2025 01:44 Ответить
какая разница между минском-1 и минском-2 признанием суверенности и территориальной целостности Украины гарантами свидетелями Будапештского меморандума в 91 году (а также немного позже всякими большими договорами о дружбе отдельными участниками) и возможным признанием чего-то там подобного в ближайшие два года. и почему бы через пару лет не подписать еще что-то подобное, раз все пошло в серию все согласились и всем такое развлечение понравилось? (Япония с кацапами де-юре до сих пор в состоянии войны и как-то х*рней за госсчет не страдала)
29.12.2025 03:23 Ответить
Зеленский не погодиться здати Донбас, а Росія не піде на мир без всього Донбасу, все решат імітація бурної діяльності і бла бла про домовились домовлятися.
29.12.2025 00:44 Ответить
Навіть здавши Донбас рашистам миру НЕ БУДЕ. рашисти зберуть сили й атакуючи знову а привід - "разпятий мальчік, запєнєная бабушка" та мало їх можна знайти..... тільки повний імбіціл повірить у мир з рашиськими нелюдями.
29.12.2025 01:41 Ответить
Хйло на то и хйло что причины ему не нужны. раньше, народ был таки поприличнее.
29.12.2025 03:25 Ответить
Andy Asmodeus sorry, I don't understand pigdog language.
29.12.2025 05:39 Ответить
Я щось пропустив? Між США і Україною війна? 😲
29.12.2025 00:44 Ответить
Забийте.Поки москалі не перестануть стріляти нічого не буде.Все це ігри на публіку агентів кремля.Багатоходовочки.Куча заяв,а в результаті пшик.Чекаємо поки мимо пропливе труп рашки.❤️🇺🇦❤️
29.12.2025 00:47 Ответить
от бачите як все порішали , для зеленського головне було вбити як можно більше українців, а молодь відпустити , скоро від кремля цей чорт отримає медальку ,за техніку тримання за горло Україну ,хочете дихати ,не ворухайтеся ...ця зелена 🤡 про* лядь ,уввійде в всесвітьню сторію ,як зробити державу з 45 мілліонами рабами ,їхніми руками ,і нах вам був треба, цей годобородько чорт ,з новим обличчам ?...
29.12.2025 01:06 Ответить
я вам більше скажу ,всі хто за кордоном ,і будуть голосувати за 🤡 через дію, чи ше шось ,автоматично будуть фіксуватися .для повернення в Україну ,бо він буде ваш президент ,самі себе зробите ще раз ...не дякуйте ...
29.12.2025 01:11 Ответить
А я думаю, навпаки. Он навіть на форумах найпотужніші вояки закордоном, вони хочуть. щоб бійня тривала довше, щоб отримувати соціалку. І більшість офіцери-втікачі, щоб ще й зловтішатись.
29.12.2025 01:41 Ответить
потужний знову вирішив всіх наібати! Я навідь здогадуюсь як вони підтасують в ДІЯ голоси референдуму.
29.12.2025 04:55 Ответить
Думаю, вони вже ''провели'' референдум. Результати на столі. Населення знову підтримало гравця на піаніно.
29.12.2025 06:52 Ответить
"Прогрес" - домовились домовлятися в черговий раз.
29.12.2025 05:36 Ответить
Один піздеж двох клоунів.
Що саме вони погодили - дізнаємось згодом з інших джерел; зокрема, з соцмереж кожного, та й їх почту. Зливи в ЗМІ "з оточення" також будуть.
29.12.2025 06:59 Ответить
Можливо, можливо,.. однак Путін продовжує... Закрадується думка що т. Трамп, граючи на стороні т. Пу "совершает/продолжает совершать отвлекающий маневр" для "завершения СВО"...
29.12.2025 08:37 Ответить
 
 