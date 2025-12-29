США и Украина приблизились к завершению войны: заявления Зеленского и Трампа после переговоров
Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по мирному урегулированию войны и анонсировал продолжение обсуждения мирного плана с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ по итогам пресс-конференции лидеров двух стран.
Трамп: достигнут существенный прогресс в переговорах
По словам Трампа, встреча с Зеленским была продуктивной и охватила почти все ключевые вопросы.
"У нас была замечательная встреча. Мы многое обсудили. Мы значительно приблизились - возможно, очень близко. Мы достигли большого прогресса", - заявил Дональд Трамп.
Президент США сообщил, что во время переговоров стороны также контактировали с рядом европейских лидеров. По его словам, это было необходимо для координации позиций.
Он добавил, что стороны обсудили все детали потенциального соглашения и поблагодарил Зеленского за визит в резиденцию. Также Трамп заявил, что на переговорах остается решить только один или два вопроса, в частности вопрос Донбасса, который, по его мнению, может быть урегулирован.
Владимир Зеленский со своей стороны подтвердил существенный прогресс в переговорах. По его словам, 20 пунктов мирного плана уже согласованы полностью.
"20 пунктов мирного плана были согласованы на 100%", - заявил Президент Украины.
Зеленский также сообщил, что гарантии безопасности согласованы на 100%, а сам мирный план - почти полностью. Кроме того, он отметил, что во время переговоров обсуждалась возможность использования референдума как одного из элементов реализации плана.
Встреча президентов Украины и США
- В воскресенье, 28 декабря, во Флориде началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
- Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
- Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Відчувається гарна робота громадянина США Умєрова.
.
Можливо сьогодні бульйоном обливалися і кидалися картоплею фрі за столом.🤦♂️
Головне к@ц@п@м про це не кажіть!!!
Таке відчуття, що ці два дов🤬ойо🤬и не в курсі, що війна йде між Україною і рашкою.
Судячи з повідомлення Кремля про телефонну розмову путіна та Трампа, озвученого помічником путіна Юрієм Ушаковим, мало ознак зміни позиції Москви.
Ушаков закликав Київ прийняти «сміливе, відповідальне політичне рішення <…>, що стосується Донбасу, з урахуванням ситуації на фронтах».
Він не сказав, що за рішення. Але це свідчить про те, що Москва продовжує наполягати на тому, щоб Україна поступилася територією Донбасу, яка все ще перебуває під контролем України: землею, яку Росія не змогла захопити майже за чотири роки війни.
Коментарі Ушакова створюють враження, що з ключових питань Кремль і Білий дім у цілому дотримуються однієї точки зору. За його словами, лідери США та Росії вважають, що запропонований Україною та Європою варіант тимчасового припинення вогню «під приводом референдуму» призведе до затягування конфлікту.
.
Раніше говорив про вибори під час війни.
Тепер виходить, що через референдум під час війни, можна вирішити "пункт по Донбасу" мирного плану припинення бойових дій (завершення війни).
Все інше можна не читати.
А параша і Україна?
ото веселуха з ЗЄлєю буде
.
минском-1 и минском-2признанием суверенности и территориальной целостности Украины гарантамисвидетелями Будапештского меморандумав 91 году (а также немного позже всякими большими договорами о дружбе отдельными участниками) и возможным признанием чего-то там подобного в ближайшие двагода. и почему бы через пару лет не подписать еще что-то подобное, раз все пошло в серию все согласились и всем такое развлечение понравилось? (Япония с кацапами де-юре до сих пор в состоянии войны и как-то х*рней за госсчет не страдала)
Я щось пропустив? Між США і Україною війна? 😲
Що саме вони погодили - дізнаємось згодом з інших джерел; зокрема, з соцмереж кожного, та й їх почту. Зливи в ЗМІ "з оточення" також будуть.