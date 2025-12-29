РУС
Президент США упомянул Путина во время выступления перед СМИ: "Хочет завершения войны"

Американский президент Дональд Трамп во время общения с прессой заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТпо итогам пресс-конференции Трампа и Зеленского в США. 

В то же время Трамп подчеркнул, что если дипломатия не сработает, может произойти дальнейшая эскалация.

Дональд Трамп заявил, что во время последнего общения увидел "очень интересного Путина" и склонен верить в его намерения завершить войну.

"Сегодня я увидел очень интересного Путина. Я ему верю. Он хочет это закончить", — заявил Трамп.

Президент США также отметил, что в случае провала переговоров стороны могут снова вернуться к силовому сценарию.

"Если ничего не получится, придется воевать и умирать", — добавил он.

Заявления об АЭС и восстановлении Украины

Трамп отдельно остановился на теме сотрудничества России с Украиной в энергетической сфере. По его словам, Москва якобы хочет участвовать в проектах, связанных с атомной энергетикой.

Американский президент заявил, что Россия работает с Украиной над запуском крупнейшей в мире атомной электростанции. По его словам, на объекте задействованы тысячи работников. Он также утверждает, что РФ якобы готова присоединиться к восстановлению Украины.

По словам Трампа, в Кремле рассматривают возможность поставок в Украину дешевой электроэнергии.

путин владимир (32603) Трамп Дональд (7323) война в Украине (7361)
Топ комментарии
+8
Питання одне, нахєр зеля їздив до шістки пуйла Трампа, для чого був весь цей цирк?
Хіба що для отримання особистої безпеки в разі його наказу про вивід ЗСУ з Донбасу?
показать весь комментарий
29.12.2025 01:16
+8
Агент Краснов відпрацьовує на 200% перед хазяїном.
показать весь комментарий
29.12.2025 01:19
+7
ВОНИ ВСІ ДУМАЮТЬ ЩО НАСТІЛЬКИ ТУПІ!!!! ДА ДА ДА ДА ДА!!!

Вони тупо вважають що ми проковтнемо любу лажу бо "втомились і схаваємо" ДУЖЕ ВТОМИЛИСЬ!!!! Але ці виродки готують уже битву за Дніпро Одесу і Харків ніщо інше
показать весь комментарий
29.12.2025 01:55
Питання одне, нахєр зеля їздив до шістки пуйла Трампа, для чого був весь цей цирк?
Хіба що для отримання особистої безпеки в разі його наказу про вивід ЗСУ з Донбасу?
показать весь комментарий
29.12.2025 01:16
Вони зустрічались щоб затягнути час з допомогою, щоб надломити опір українців наприклад.
показать весь комментарий
29.12.2025 01:20
Визит Зеленского в США это всё формальности. Никакого договора подписано сейчас не будет. Еще целый год минимум будет идти война. Украине главное чтобы Европа продолжала а если возможно и увеличила поддержку нашей страны и увеличила давление на кремль. Следующий год будет решающим. Год Красной Огненной Лошади...
показать весь комментарий
29.12.2025 01:23
Для чого це публікувати? Що виділяє голова прутіна чи його підопічний краснов не має ніякого значення. Прутіна можливо тільки знищити інакше він знищить всі нас.
показать весь комментарий
29.12.2025 01:16
Агент Краснов відпрацьовує на 200% перед хазяїном.
показать весь комментарий
29.12.2025 01:19
Безсормний та цінічний брехун Дональд Трамп. Бреше й майже ніхто не може "поставити на місце" його. Це просто якесь лайно.....
П. С. Якщо х7йло "бажає миру" то наступні перемовини мають бути у Києві, Трмапу немає чого боятись ..... ну не буде ж запускати ракети той хто "бажає миру".....
показать весь комментарий
29.12.2025 01:21
москальське ***** і трампон довго не проживають.
Своєю смертю вони не помруть.
Дуже багато зла зробили ці виродки у всьому світі.
Душі мільйонів загинувших людей - особливо дітей благають Бога про справедливу помсту.
бліда з косою вже в дорозі...
показать весь комментарий
29.12.2025 01:23
Такі заяви лише підтверджують олігофренію Трампа і ********* США. Американці, як бачимо, тєрпіли ще ті - перешли з демократії до диктатури за декілька місяців. Стрімко. Впевнено. Без ознак непотрібної рефлексії, "вєрной дорогой *****" бо "Америка понад усе"..
показать весь комментарий
29.12.2025 01:23
Агент Краснов в черговий раз пережрав красної ікри і почав нести небувальщину про дружню співпрацю РФ і України.
показать весь комментарий
29.12.2025 01:24
Путін не потребує підписання паперу, який легітимізує його захоплення. Навпаки, йому потрібен постійний привід для розпалювання істерії всередині країни та ненависті до росіян за кордоном.

У чому полягає мета Путіна? Вона дуже проста. Отримання абсолютної влади.

У чому полягає мета Путіна? Вона дуже проста. Отримання абсолютної влади.
показать весь комментарий
29.12.2025 01:28
Для oтримання абсолютної влади путіну потрібна війна.
показать весь комментарий
29.12.2025 01:32
ПОЗИТИВУ ОБМАЛЬ АЛЕ ВІН Є
Ну хоча б
1 По правук руку короля за обіднім столом , коли вигнали журналістів обідати в підворотні нарешті РУБІО!!!
2 За Рубіо наступна - трампівська Єрмакиня Сьюзен ВАЙЛЗ - котра недавно в інтерв"ю в пух і прах розкритикувала команду трампа у Білому Домі а його назвала не алкашем, але людиноюз психікою мстивого алкаша
3, По ліву руку короля - Негсет
4 Поряд слідуючий 4 зірковий діючий генерал - критик дій Трма з йог хегсетом ...
показать весь комментарий
29.12.2025 01:38
Й не було Венса , кажуть у нього інтим з вдовою застреленого нещодано нациста Кірка й розлад до крику на людях з дружиною індускою .Котра помічена без обручки й з котрою він робив шлюб коли не був з цистами - й приклеїв на лобі собі родимку індуського ритуалу.

Але то такое- може він на відпочинку?
А допит від парламетарів ПРИСКІПЛИВУ будуть робити саме Рубіо та Хегсет ...

Але то такое- може він на відпочинку?
А допит від парламетарів ПРИСКІПЛИВУ будуть робити саме Рубіо та Хегсет ...
показать весь комментарий
29.12.2025 01:47
Не обплював гостей і не показав пісюна - вже прогрес з таким ідіотом, як Трамп
показать весь комментарий
29.12.2025 01:43
ВОНИ ВСІ ДУМАЮТЬ ЩО НАСТІЛЬКИ ТУПІ!!!! ДА ДА ДА ДА ДА!!!

Вони тупо вважають що ми проковтнемо любу лажу бо "втомились і схаваємо" ДУЖЕ ВТОМИЛИСЬ!!!! Але ці виродки готують уже битву за Дніпро Одесу і Харків ніщо інше
показать весь комментарий
29.12.2025 01:55
Ну они читают таких ********* и думаю что народ устал и готов на них
показать весь комментарий
29.12.2025 02:45
Бл, що ти там белькочиш на свинособачому? Думаєш всі повинні розуміти твою примітивну писанину ?
показать весь комментарий
29.12.2025 02:52
Ппц у тебя ненависть до человечества, ты не чем не лучше рашистов и фуйла
показать весь комментарий
29.12.2025 02:56
Ты кто такой вообще?
показать весь комментарий
29.12.2025 04:41
Ви два окацаплені довбогриза. Це як потрібно не поважати себе і країну в якій живеш, щоб на українському сайті писати цією кацапською сцяниною?
показать весь комментарий
29.12.2025 06:32
Хоч одне мудило на цій прес-конференції згадало, що зробило хйло і його хйлодума 01.03.2014?

А бодай одне мудило згадало, що параша записала 5 областей України до своєї гімно-"конституції", і що тепер робити з цим фактом з міжнародно-правової точки зору??

P.S. Й_й цирк, ***ть.
показать весь комментарий
29.12.2025 02:25
Старий рудий маразматик висказався що нібито паРаша хоче поставляти в Україну дешеву електроенергію.Він не розуміє що по-перше ми від'єднанні від спільної мережі з паРашою,якби було протилежне то ми сиділи б вже давно в блекауті.Це і в майбутньому могло бути пасткою.По-друге,завдяки що ми в спільній системі електричної енергії з Євросоюзом,ми маємо світло.
показать весь комментарий
29.12.2025 03:00
западенець.
показать весь комментарий
29.12.2025 04:42
А може просто вивести війська
показать весь комментарий
29.12.2025 05:46
Руде гівно або притворяєься придурком,або насправді ним являється!?Таке "городити"?
показать весь комментарий
29.12.2025 05:49
Тільки він не уточнив, що для ***** "завершення війни" - це наша капітуляція.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:10
Путiнський архаровець. Другими словами , Трамп - муфлон.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:13
Трамп: "Путін хоче припинення війни... Просто сам цього не розуміє... І, будучи розгубленим, продовжує посилювать бойові дії...".
показать весь комментарий
29.12.2025 07:20
Чи дурний ,чи наївний ,чи альцгеймерний. Гей Америка ,поясніть в кінці-кінців цьому "унікуму" -трупін хоче савєцкій саюз за будь яку ціну. Це настільки очевидно як і те що Крим не острів і не омивається 4-ма океанами.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:23
Трам.ездол також хоче створити iмперiю: посягання на Iсландiю, Данiю, Канаду. Доречi, чому Гiтлер напав першим на краiну тов Сталiна? бо Сталiн у листi до Гiтлера (лютий 1941 р) зробив пред`яву на Норвегiю... Гiтлер на той лист вiдповiв нападом на СРСР. Так що Европа , знаючи про iсконнi намiри кремлядi, буде нам продов
показать весь комментарий
29.12.2025 07:53 Ответить
Доні точно не сповна розуму і вже втратив адекватне сприйняття навколишньої ситуації. На часі вже уряду США застосовувати поправку про недієспроможність президента, яка реалізується набагато швидше за імпічмент.
показать весь комментарий
29.12.2025 07:43 Ответить
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1131998.html Трамп заявив, що ***** "працює з Україною над відкриттям Запорізької АЕС".
"Ми говорили із ввх про Запорізьку АЕС. Він хотів би бачити її відкритою і для України, зокрема", - сказав він медіа після зустрічі з Зеленським у Мар-а-Лаго. Як додав Трамп, ***** не "вразив ракетами" ЗАЕС.
Також він зазначив, що "протягом наступних кількох місяців" можуть бути захоплені нові українські землі, і "краще укласти угоду зараз".
Пізніше президент США заявив, що РФ начебто під час перемовин висловила намір продажу Україні енергоносіїв за низькими цінами. "Це звучить трохи дивно, але я пояснював п Зеленському , що ***** був дуже щедрим у своїх почуттях щодо успіху України, включаючи постачання енергії, електроенергії та інших речей за дуже низькими цінами", - сказав він.
На питання, чи обговорювалося питання фінансування повоєнного відновлення України з боку РФ, Трамп відповів: "Обговорювали. Вони допомагатимуть. Росія хоче, щоб Україна досягла успіху".
показать весь комментарий
29.12.2025 08:26 Ответить
Той хто почав цю війну, той має і може її завершити, і для цього перемовини трела лише про декілька речей, коли вони вийдуть з української території, як будуть сплачувари репарації, коли віддадуть викраденних дітей, і в яких тюрьмах будуть сидіти ті, хто вбивав!
показать весь комментарий
29.12.2025 08:43 Ответить
 
 