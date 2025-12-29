Президент США упомянул Путина во время выступления перед СМИ: "Хочет завершения войны"
Американский президент Дональд Трамп во время общения с прессой заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТпо итогам пресс-конференции Трампа и Зеленского в США.
В то же время Трамп подчеркнул, что если дипломатия не сработает, может произойти дальнейшая эскалация.
Трамп о Путине и войне в Украине
Дональд Трамп заявил, что во время последнего общения увидел "очень интересного Путина" и склонен верить в его намерения завершить войну.
"Сегодня я увидел очень интересного Путина. Я ему верю. Он хочет это закончить", — заявил Трамп.
Президент США также отметил, что в случае провала переговоров стороны могут снова вернуться к силовому сценарию.
"Если ничего не получится, придется воевать и умирать", — добавил он.
Заявления об АЭС и восстановлении Украины
Трамп отдельно остановился на теме сотрудничества России с Украиной в энергетической сфере. По его словам, Москва якобы хочет участвовать в проектах, связанных с атомной энергетикой.
Американский президент заявил, что Россия работает с Украиной над запуском крупнейшей в мире атомной электростанции. По его словам, на объекте задействованы тысячи работников. Он также утверждает, что РФ якобы готова присоединиться к восстановлению Украины.
По словам Трампа, в Кремле рассматривают возможность поставок в Украину дешевой электроэнергии.
- Перед этим Трамп выразил готовность обратиться к Верховной Раде Украины, а Зеленский анонсировал новую встречу с США и европейскими партнерами в январе.
- Стороны заявили, что увидели прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.
Хіба що для отримання особистої безпеки в разі його наказу про вивід ЗСУ з Донбасу?
П. С. Якщо х7йло "бажає миру" то наступні перемовини мають бути у Києві, Трмапу немає чого боятись ..... ну не буде ж запускати ракети той хто "бажає миру".....
Своєю смертю вони не помруть.
Дуже багато зла зробили ці виродки у всьому світі.
Душі мільйонів загинувших людей - особливо дітей благають Бога про справедливу помсту.
бліда з косою вже в дорозі...
У чому полягає мета Путіна? Вона дуже проста. Отримання абсолютної влади.
Ну хоча б
1 По правук руку короля за обіднім столом , коли вигнали журналістів обідати в підворотні нарешті РУБІО!!!
2 За Рубіо наступна - трампівська Єрмакиня Сьюзен ВАЙЛЗ - котра недавно в інтерв"ю в пух і прах розкритикувала команду трампа у Білому Домі а його назвала не алкашем, але людиноюз психікою мстивого алкаша
3, По ліву руку короля - Негсет
4 Поряд слідуючий 4 зірковий діючий генерал - критик дій Трма з йог хегсетом ...
Але то такое- може він на відпочинку?
А допит від парламетарів ПРИСКІПЛИВУ будуть робити саме Рубіо та Хегсет ...
Вони тупо вважають що ми проковтнемо любу лажу бо "втомились і схаваємо" ДУЖЕ ВТОМИЛИСЬ!!!! Але ці виродки готують уже битву за Дніпро Одесу і Харків ніщо інше
А бодай одне мудило згадало, що параша записала 5 областей України до своєї гімно-"конституції", і що тепер робити з цим фактом з міжнародно-правової точки зору??
P.S. Й_й цирк, ***ть.
"Ми говорили із ввх про Запорізьку АЕС. Він хотів би бачити її відкритою і для України, зокрема", - сказав він медіа після зустрічі з Зеленським у Мар-а-Лаго. Як додав Трамп, ***** не "вразив ракетами" ЗАЕС.
Також він зазначив, що "протягом наступних кількох місяців" можуть бути захоплені нові українські землі, і "краще укласти угоду зараз".
Пізніше президент США заявив, що РФ начебто під час перемовин висловила намір продажу Україні енергоносіїв за низькими цінами. "Це звучить трохи дивно, але я пояснював п Зеленському , що ***** був дуже щедрим у своїх почуттях щодо успіху України, включаючи постачання енергії, електроенергії та інших речей за дуже низькими цінами", - сказав він.
На питання, чи обговорювалося питання фінансування повоєнного відновлення України з боку РФ, Трамп відповів: "Обговорювали. Вони допомагатимуть. Росія хоче, щоб Україна досягла успіху".