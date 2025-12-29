Президент США упомянул Путина во время выступления перед СМИ: "Хочет завершения войны"

Американский президент Дональд Трамп во время общения с прессой заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.

В то же время Трамп подчеркнул, что если дипломатия не сработает, может произойти дальнейшая эскалация.

Трамп о Путине и войне в Украине

Дональд Трамп заявил, что во время последнего общения увидел "очень интересного Путина" и склонен верить в его намерения завершить войну.

"Сегодня я увидел очень интересного Путина. Я ему верю. Он хочет это закончить", — заявил Трамп.

Президент США также отметил, что в случае провала переговоров стороны могут снова вернуться к силовому сценарию.

"Если ничего не получится, придется воевать и умирать", — добавил он.

Заявления об АЭС и восстановлении Украины

Трамп отдельно остановился на теме сотрудничества России с Украиной в энергетической сфере. По его словам, Москва якобы хочет участвовать в проектах, связанных с атомной энергетикой.

Американский президент заявил, что Россия работает с Украиной над запуском крупнейшей в мире атомной электростанции. По его словам, на объекте задействованы тысячи работников. Он также утверждает, что РФ якобы готова присоединиться к восстановлению Украины.

По словам Трампа, в Кремле рассматривают возможность поставок в Украину дешевой электроэнергии.

Перед этим Трамп выразил готовность обратиться к Верховной Раде Украины, а Зеленский анонсировал новую встречу с США и европейскими партнерами в январе.

Стороны заявили, что увидели прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.

