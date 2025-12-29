РУС
1 686 27

Трамп намерен позвонить Путину после переговоров с Зеленским

Трамп анонсировал новый звонок Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонит главе РФ Владимиру Путину после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 28 декабря.

Об этом он сказал во время кратких заявлений для СМИ перед началом переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп снова позвонит Путину 

Трамп высказал мнение, что его встреча с Зеленским будет "замечательной". Он упомянул о том, что позвонил перед ней главе Кремля Путину и заявил, что позвонит ему после окончания переговоров с президентом Украины.

"Я позвоню Путину после этой встречи и мы продолжим переговоры, действительно сложные переговоры", - сказал американский лидер.

Читайте также: Телефонный разговор Трампа с Путиным длился более часа: Ушаков рассказал подробности

Разговор Трампа с Путиным

  • Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что телефонный разговор между лидерами государств длился 1 час 15 минут.

Встреча президентов Украины и США

  • В воскресенье, 28 декабря, во Флориде началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
  • Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
  • Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Читайте также: Трамп считает, что Путин "серьезно" настроен на прекращение войны, несмотря на атаки по Украине

путин владимир (32603) Трамп Дональд (7323)
+7
Ну да, отчитаться надо - ваше задание, мол, выполнено
28.12.2025 23:36 Ответить
+5
- Путєчка, ти сейчас умрьош. Мнє тут Зєлєнскій **** іграл, а я ево бульйоном с тортом покорміл. Било очєнь вєсєло.
28.12.2025 23:38 Ответить
+4
Спробую випередити всіх свідків завербованості Трампа - БУДЕ ЗВІТУВАТИ КУРАТОРАМ РУДА МАВПА!!!🤣
28.12.2025 23:36 Ответить
28.12.2025 23:36 Ответить
28.12.2025 23:36 Ответить
Не встиг. 😛
28.12.2025 23:39 Ответить
🙁
28.12.2025 23:40 Ответить
і таких тут багато ))
28.12.2025 23:41 Ответить
Нуууу... країна геніїв і дебілів. 😁
Ми, скромні посередності, губимося між ними.

Тільки вони ніяк не можуть вирішити, з чого їм почати:
- знищити жидів;
- зробити ядерну зброю;
- захопити Москву;
- чи піти покакать.
28.12.2025 23:47 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2025 23:41 Ответить
Свідок MAGA ? ((
28.12.2025 23:51 Ответить
Свідок MUGA ! ))
28.12.2025 23:53 Ответить
Як персонал , чи як пацієнт ? ((
28.12.2025 23:56 Ответить
Хочеш приєднатися? А ти хоч розумієш що це? Там відповідальність, якої ти ніколи не брав на себе, треба тяжко і чесно працювати. Потягнеш?
29.12.2025 00:00 Ответить
Як пацієнт - ні ! Постукаю по дереву , нещодавно проходив огляд . А якщо у тебе проблеми , то не рви бідне серденько, захищаючи руде лайно , може не витримати ((
29.12.2025 00:04 Ответить
Ясно, не дойшло до тебе. Та нічого не кожен повинен бути кмітливим, вівці для "випасання" також потрібні.
29.12.2025 00:08 Ответить
Добре що до тебе не тільки дійшло , а навіть минуло , лідере отари )) Прошу не плутати з чабаном ((
29.12.2025 00:14 Ответить
Звітує
28.12.2025 23:37 Ответить
28.12.2025 23:38 Ответить
агент Краснов доповідає куратору.
28.12.2025 23:40 Ответить
дієслова "має", несе модальнісь "повинен" ))
28.12.2025 23:40 Ответить
Добряче хйло рудого за яйця взяв.

З фото Гельсінкі-2018 -- точніше, з виразу мармиз обох -- все було добре видно.
28.12.2025 23:41 Ответить
Прямо так і повисло в повітрі: "Доповідає агєнт Краснов..."
28.12.2025 23:50 Ответить
Там бізнес на першому місці. Пісділ, так би мовити...
29.12.2025 00:08 Ответить
Трамп поспішає відзвітувати "господину", як пройшла зустріч із спільним ворогом
29.12.2025 00:17 Ответить
Агент Краснов відзвітує *****.
29.12.2025 00:36 Ответить
Доповідь, що все виконав, як вимагав Пуйло?
29.12.2025 00:43 Ответить
Президент такої держави скотився до рівня хлопчика на побігеньках!!!
29.12.2025 07:35 Ответить
Ронні перевертається у труні...
29.12.2025 08:23 Ответить
Аякже! Руда псина на короткому повідку зробить доповідь про виконання завдання. Перекладачі та стенографісти при розмові будуть?
29.12.2025 08:40 Ответить
 
 