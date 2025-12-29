Трамп намерен позвонить Путину после переговоров с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонит главе РФ Владимиру Путину после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 28 декабря.
Об этом он сказал во время кратких заявлений для СМИ перед началом переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп снова позвонит Путину
Трамп высказал мнение, что его встреча с Зеленским будет "замечательной". Он упомянул о том, что позвонил перед ней главе Кремля Путину и заявил, что позвонит ему после окончания переговоров с президентом Украины.
"Я позвоню Путину после этой встречи и мы продолжим переговоры, действительно сложные переговоры", - сказал американский лидер.
Разговор Трампа с Путиным
- Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что телефонный разговор между лидерами государств длился 1 час 15 минут.
Встреча президентов Украины и США
- В воскресенье, 28 декабря, во Флориде началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
- Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
- Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Ми, скромні посередності, губимося між ними.
Тільки вони ніяк не можуть вирішити, з чого їм почати:
- знищити жидів;
- зробити ядерну зброю;
- захопити Москву;
- чи піти покакать.
З фото Гельсінкі-2018 -- точніше, з виразу мармиз обох -- все було добре видно.