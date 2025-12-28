Трамп має намір зателефонувати Путіну після переговорів із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що зателефонує очільнику РФ Володимиру Путіну після розмови з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 28 грудня.

Про це він сказав під час під час коротких заяв для ЗМІ перед початком переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трамп знову зателефонує Путіну

Трамп висловив думку, що його зустріч із Зеленським буде "чудовою". Він згадав про те, що зателефонував перед нею главі Кремля Путіну та заявив, що подзвонить йому після закінчення переговорів з президентом України.

"Я зателефоную Путіну після цієї зустрічі і ми продовжимо переговори, дійсно складні переговори", - сказав американський лідер.

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Розмова Трампа з Путіним

Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що телефонна розмова між лідерами держав тривала 1 годину 15 хвилин.

Зустріч президентів України та США

У неділю, 28 грудня, у Флориді розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.

Перед зустріччю із Зеленським Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

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