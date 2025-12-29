РУС
6 002 48

Переговоры в США: Трамп готов обратиться к Раде, а Зеленский анонсировал новую встречу в январе

Переговоры между Зеленским и Трампом 29 декабря

Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности приехать в Украину и обратиться к депутатам Верховной Рады, если это будет способствовать завершению войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях президента США во время общения с журналистами после переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп допускает выступление в Верховной Раде

Дональда Трампа спросили, готов ли он посетить Украину в случае достижения договоренностей о завершении войны. В ответ он подчеркнул, что главным для него является результат.

"Если это поможет, не знаю, поможет ли. Думаю, это помогло бы, но я даже не знаю", - отметил Трамп.

В то же время он добавил, что готов сделать этот шаг, если это позволит сохранить жизни людей и ускорить завершение боевых действий.

Зеленский в ответ сказал Трампу, что он был бы желанным гостем в Украине, если захочет приехать.

Зеленский: позиция Украины по Донбассу - неизменна

Также Зеленский подчеркнул, что вопрос Донбасса является сложным и требует учета норм украинского законодательства и воли граждан.

Глава государства подчеркнул, что именно из-за этого урегулирование ситуации на Донбассе остается одним из самых сложных пунктов в переговорах.

И, конечно, наша позиция очень четкая. Вот почему президент Трамп сказал, что это очень сложный вопрос.

Очередная встреча - в январе

А еще Владимир Зеленский анонсировал, что очередная встреча с Дональдом Трампом и европейскими лидерами состоится в январе.

Он выразил надежду, что на ней будет окончательное согласование "всех вопросов".

Зеленский Владимир переговоры Трамп Дональд война в Украине
Для підписання капітуляції, трамп не потрібен.
А миру не буде поки живий пуйло.
Йому потрібна вся Україна а не залишок Донбасу.
29.12.2025 01:06
+14
Звернутися до Ради з пропозицією наголосувати собі статтю "держзрада"?

А давай. Там якраз в СН ще десь 200 дебілів залишилося, які що завгодно проголосують. Заодно і Раду почистимо оптом.
29.12.2025 00:45
+12
Ключове у сьогоднішьому цирку - те, що Трамп подзвонив пуйлу до та подзвонить після зустрічі.
Повна скоординованість позицій пуйла та трампа очевидна.
Про що б не домовились - це не має значення, бо останній, з ким спілкуватиметься Трамп - буде пуйло. Але навіть до чогось домовитися у Трампа не вийшло, бо він спочатку хоче спитати у пуйла про будь-яку поступку.

А позицію пуйла ми вчора та сьогодні чули: або наша капітуляція на 100% вимогах рашки, або продовження війни.
І Трамп буде тиснути саме на нас.
Бо скаже: "пуйло же пропонував, а ви не погодилися".
Де-факто, він весь час це й робить.
І сьогоднішня зустріч нічого не змінила.
І йому все одно, що пуйлу ніякий мир в принципі не цікавий, а дипломатія - це чисто для затягування часу з боку рашки.
29.12.2025 00:50
Звернутися до Ради з пропозицією наголосувати собі статтю "держзрада"?

А давай. Там якраз в СН ще десь 200 дебілів залишилося, які що завгодно проголосують. Заодно і Раду почистимо оптом.
29.12.2025 00:45
Трамп має поспішати зі своїм приїздом , бо депутатики ЗЕсміття , як таргани розбігаються з Неньки ... Юзик може підтвердити .
29.12.2025 06:30
зєлічка на раду стрілки перевів ))
29.12.2025 00:48
Еге ж, тільки к приєхалу там нікого не залишиться...такими темпами стартують, що аж п"яти мелькають
29.12.2025 02:28
Ключове у сьогоднішьому цирку - те, що Трамп подзвонив пуйлу до та подзвонить після зустрічі.
Повна скоординованість позицій пуйла та трампа очевидна.
Про що б не домовились - це не має значення, бо останній, з ким спілкуватиметься Трамп - буде пуйло. Але навіть до чогось домовитися у Трампа не вийшло, бо він спочатку хоче спитати у пуйла про будь-яку поступку.

А позицію пуйла ми вчора та сьогодні чули: або наша капітуляція на 100% вимогах рашки, або продовження війни.
І Трамп буде тиснути саме на нас.
Бо скаже: "пуйло же пропонував, а ви не погодилися".
Де-факто, він весь час це й робить.
І сьогоднішня зустріч нічого не змінила.
І йому все одно, що пуйлу ніякий мир в принципі не цікавий, а дипломатія - це чисто для затягування часу з боку рашки.
29.12.2025 00:50
А як інакше можна досягнути миру? Він як посередник має говорити з обома сторонами.
29.12.2025 00:56
Кого хтось питав бути посередником?
29.12.2025 00:59
Для підписання капітуляції, трамп не потрібен.
А миру не буде поки живий пуйло.
Йому потрібна вся Україна а не залишок Донбасу.
29.12.2025 01:06
Буде цирк на дроті, американський президент у залі Верховної Ради України буде умовляти з трибуни депутатів погодитись віддати терористу путлєру Донбас. Такого ми ще не бачили.

Готовий здати цьому рижому бовдуру квартиру задарма у Києві на три роки - він буде найкраще у світі ППО.
29.12.2025 00:51
Дарма.Путін своїх вбиває.❤️🇺🇦❤️
29.12.2025 00:58
Ми бачили Буша який просив не розвалювати СРСР. Це було би щось схоже.
29.12.2025 04:48
Ніяких питань про Донбас і Крим(який пропустили навмисно)бути не може.Питання соборної України не обговорюється тим більше президентом.Він є гарантом соборності України.❤️🇺🇦❤️
29.12.2025 00:55
Наступна зустріч 1 січня? Замахали тягнути і розтягувати...
29.12.2025 00:56
Результати так званих ''мирних'' переговорів:
-- Зеленський погодився на Капітуляцію України перед москальськими окупантами.
-- банда Зеленського отримала гарантії їхньої особистої безпеки і безпеки награбованого ними в Українського народу.
-- Україна не отримала гарантій безпеки від чергового нападу москальських окупантів, а отримала черговий ''будапештський меморандум'' - тільки тепер його проголосують в Конгресі.

Єдина гарантія безпеки - яку не отримав і не отримає Зеленський - від Українських Воїнів - це гарантія збереження його життя після капітуляції перед москальськими окупантами.
Українські Воїни патріоти після підписання Зеленським капітуляції перед москальськими окупантами - можуть пристрелити Зеленського.
29.12.2025 01:03
Труба тоді ЗЄльонкіну.
29.12.2025 01:07
Зеля зробить простіше.
Поїде у Вашингтон, там підпише капітуляцію на тристоронній зустрічі з трампом і пуйлом... і вже не вернеться в Україну.
І буде собі щасливо жити десь на заході або в Ізраїлі. І ніхто з України його там не дістане.
29.12.2025 01:09
Ну пока никакой сдачи я не вижу. Борьба Зеленского и Европы за независимость Украины продолжается!
29.12.2025 01:16
Зеленського і Європи, а ти передбачливо втік до Америки.
Поки путлер, до речі, ставить ультиматум всьому НАТО і в умови припинення війни включає його відкат до 97-го року, а віддуваємось одні ми. 200-250 тис. на фронті, при цьому ще й не воюють найбільш боєздатні - офіцери, силовики, охоронці, молоді відставники, а хапають таких, про яких писала Аліна Михайлова... Це все навіть не знаю як назвати.
29.12.2025 01:36
І не Зеленського і Європи, а наших звичайних людей, все більше переважно отаких:
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Яких хапають і силою кидають
29.12.2025 02:11
Чому у цьому мирному плані Трампа-Зеленського зовсім не згадується український Крим?
29.12.2025 01:08
Приїде звернутися до Ради…виявляється, що Зеленський ще навіть не клоун.
29.12.2025 01:22
Все з Канади воюєш за свою соціалку?
29.12.2025 01:38
вам стало обідно за зеленського ? не варто...він далеко не обіжений
29.12.2025 08:50
Плювати в пику кожному депутату який аплодуватиме Трампу слюни не вистачить - зелені "нацмени" напевно влаштують овацію по каманді Арахамії... Після цього шабашу "єрмакратії" їх всіх доведеться перевішати...
29.12.2025 01:29
Приїде трамп в верховну зраду, роздасть по конвертику з баксами (як це вони *******), і питання вирішено. Їм же в зраді не принципово за що голосувати, хоч за капітуляцію, аби заплатили за це.
29.12.2025 01:37
Всі найпотужніші антикапітулянти чогось закордоном, наплювали на присягу і втекли. З ким в Британії воюєш?
29.12.2025 01:39
Товарищ Белов отставіть разгаворчікі. Как пагодка в Пітере?
29.12.2025 02:03
Ще один воювач з Німеччини. По прапорцю видно, що я в Україні.
29.12.2025 02:07
Товарищ Белов ага ага прапорець. Прапорець можна який хочеш зробити. Твій ІР видає чомусь Пітєр.
29.12.2025 02:36
Не неси маячню, прапорець ставиться автоматично залежно від айпішніка країни, з якої пишеш. Ти пишеш з Німеччини, куди втік, наплювавши на присягу, а я зараз в Україні, от в суботу добу з 2 ночі сидів без світла через обстріли ТЕЦ-6, а сам айпішник тут невидно, брехливе ти створіння, зараз хочеш втопити нас в крові задля своєї соціалки, от з такими ми жили до 22-го року, противно, а найпротивніше, що припретесь всі назад, якщо ця війна колись закінчиться і там припинять соціалку, і будете качати права.
29.12.2025 02:45
Товаріщ Белов твій ІР з Пітера. Ти через VPN.
29.12.2025 05:42
дєвочкі нє ссорьтєсь . кто-то із пітєра а кто із фатєрлянда нє ругайтєсь і ..все буде добре..
29.12.2025 06:12
Зеленський: позиція України щодо Донбасу - незмінна
29.12.2025 02:01
Українці отримали те шо хтіли ...китай Ізраель ,москва , вам тепер друзя ,які скористалися вашою гостинністью ,вони будуть мати ваше все і вас теж , всі люди братя і весь світ ваш ...питання до тих самих розумних , журналістів , політиків ,військових, чиновників ,які агітували за цього гребаного чорта ,🤡зеленського , ви тепер ,отримали не тільки новиє ліца а і нове життя ...тримайТЕ...
29.12.2025 03:43
нихххххххя !!!!(((( нихххххя !!!!(((
29.12.2025 04:11
На пресконференції 95% часу говорив Трамп і питання журналістів були в основному до нього, зє виглядав якимсь тимчасовим пасажиром. Можливий візит та виступ Т. в Україні - "якщо це може врятувати 25 тис. життів щомісяця". Т. повторив багато разів: Пуйло - дуже хоче миру і завжди хотів. Власне, після цього можна далі було і не слухати. А ще П. буде управляти ЗАЕС (про Україну ні слова), і взагалі якби не Б. (колишній президент), то війни і б не було. Важливо що зє, коли йому дозволяли щось сказати, ні разу не згадав про терор і бомбардування України які відбуваються кожен день, хто насправді розпочав війну і т.д. Все виглядало так, що під час закритої зустрічі з Т., зє чітко вказали як себе вести, і хто тут вирішує.
29.12.2025 05:22
колись президент буш виступав у вр і закликав не виходити із сєрєсєру . додік буде закликати віддати чотири області і крим під новий туалетний папір ..будапештський меморандум..№2
29.12.2025 06:05
Все ясно (рудий покидьок ломатиме Раду((А це легше роздати суму між купою покидьків,їм не звикати(((
29.12.2025 06:28
Інший ресурс щодо його готовності дати брифінг в ВР перекладає його пряму мову так: "https://ua.interfax.com.ua/news/general/1131996.html Я не впевнений, що це справді буде необхідно, але якщо це допоможе врятувати 25 000 життів на місяць чи скільки завгодно, я точно буду готовий це зробити"
Хоч, в такому різночитанні нема нічого дивного - з його то багатослівністю ні про що.
29.12.2025 07:27
"Якщо це допоможе, не знаю, чи допоможе. Думаю, це допомогло б, але я навіть не знаю", - зазначив Трамп.
Це нагадує одне відоме відео, де кацапка каже щось подібне...
29.12.2025 08:28
Мир можливий тільки через силу!
Де зброя, містер... пару тижднів?
29.12.2025 08:39
Синочка маммримми до держдуми рашки, а пуйло до скажемо сенату США..і шо? Вон у дурці деякі з Наполеоном та членіном радяться та збБогом в карти грають, а ценз?
29.12.2025 08:42
Трамп привезе отакенні конверти для ради
29.12.2025 08:49
 
 