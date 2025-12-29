Переговоры в США: Трамп готов обратиться к Раде, а Зеленский анонсировал новую встречу в январе

Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности приехать в Украину и обратиться к депутатам Верховной Рады, если это будет способствовать завершению войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях президента США во время общения с журналистами после переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп допускает выступление в Верховной Раде

Дональда Трампа спросили, готов ли он посетить Украину в случае достижения договоренностей о завершении войны. В ответ он подчеркнул, что главным для него является результат.

"Если это поможет, не знаю, поможет ли. Думаю, это помогло бы, но я даже не знаю", - отметил Трамп.

В то же время он добавил, что готов сделать этот шаг, если это позволит сохранить жизни людей и ускорить завершение боевых действий.

Зеленский в ответ сказал Трампу, что он был бы желанным гостем в Украине, если захочет приехать.

Зеленский: позиция Украины по Донбассу - неизменна

Также Зеленский подчеркнул, что вопрос Донбасса является сложным и требует учета норм украинского законодательства и воли граждан.

Глава государства подчеркнул, что именно из-за этого урегулирование ситуации на Донбассе остается одним из самых сложных пунктов в переговорах.

И, конечно, наша позиция очень четкая. Вот почему президент Трамп сказал, что это очень сложный вопрос.

Очередная встреча - в январе

А еще Владимир Зеленский анонсировал, что очередная встреча с Дональдом Трампом и европейскими лидерами состоится в январе.

Он выразил надежду, что на ней будет окончательное согласование "всех вопросов".

Ранее Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по мирному урегулированию войны и анонсировал продолжение обсуждения мирного плана с президентом Украины Зеленским.

