Переговоры в США: Трамп готов обратиться к Раде, а Зеленский анонсировал новую встречу в январе
Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности приехать в Украину и обратиться к депутатам Верховной Рады, если это будет способствовать завершению войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях президента США во время общения с журналистами после переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Трамп допускает выступление в Верховной Раде
Дональда Трампа спросили, готов ли он посетить Украину в случае достижения договоренностей о завершении войны. В ответ он подчеркнул, что главным для него является результат.
"Если это поможет, не знаю, поможет ли. Думаю, это помогло бы, но я даже не знаю", - отметил Трамп.
В то же время он добавил, что готов сделать этот шаг, если это позволит сохранить жизни людей и ускорить завершение боевых действий.
Зеленский в ответ сказал Трампу, что он был бы желанным гостем в Украине, если захочет приехать.
Зеленский: позиция Украины по Донбассу - неизменна
Также Зеленский подчеркнул, что вопрос Донбасса является сложным и требует учета норм украинского законодательства и воли граждан.
Глава государства подчеркнул, что именно из-за этого урегулирование ситуации на Донбассе остается одним из самых сложных пунктов в переговорах.
И, конечно, наша позиция очень четкая. Вот почему президент Трамп сказал, что это очень сложный вопрос.
Очередная встреча - в январе
А еще Владимир Зеленский анонсировал, что очередная встреча с Дональдом Трампом и европейскими лидерами состоится в январе.
Он выразил надежду, что на ней будет окончательное согласование "всех вопросов".
- Ранее Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по мирному урегулированию войны и анонсировал продолжение обсуждения мирного плана с президентом Украины Зеленским.
А давай. Там якраз в СН ще десь 200 дебілів залишилося, які що завгодно проголосують. Заодно і Раду почистимо оптом.
Повна скоординованість позицій пуйла та трампа очевидна.
Про що б не домовились - це не має значення, бо останній, з ким спілкуватиметься Трамп - буде пуйло. Але навіть до чогось домовитися у Трампа не вийшло, бо він спочатку хоче спитати у пуйла про будь-яку поступку.
А позицію пуйла ми вчора та сьогодні чули: або наша капітуляція на 100% вимогах рашки, або продовження війни.
І Трамп буде тиснути саме на нас.
Бо скаже: "пуйло же пропонував, а ви не погодилися".
Де-факто, він весь час це й робить.
І сьогоднішня зустріч нічого не змінила.
І йому все одно, що пуйлу ніякий мир в принципі не цікавий, а дипломатія - це чисто для затягування часу з боку рашки.
А миру не буде поки живий пуйло.
Йому потрібна вся Україна а не залишок Донбасу.
Готовий здати цьому рижому бовдуру квартиру задарма у Києві на три роки - він буде найкраще у світі ППО.
-- Зеленський погодився на Капітуляцію України перед москальськими окупантами.
-- банда Зеленського отримала гарантії їхньої особистої безпеки і безпеки награбованого ними в Українського народу.
-- Україна не отримала гарантій безпеки від чергового нападу москальських окупантів, а отримала черговий ''будапештський меморандум'' - тільки тепер його проголосують в Конгресі.
Єдина гарантія безпеки - яку не отримав і не отримає Зеленський - від Українських Воїнів - це гарантія збереження його життя після капітуляції перед москальськими окупантами.
Українські Воїни патріоти після підписання Зеленським капітуляції перед москальськими окупантами - можуть пристрелити Зеленського.
Поїде у Вашингтон, там підпише капітуляцію на тристоронній зустрічі з трампом і пуйлом... і вже не вернеться в Україну.
І буде собі щасливо жити десь на заході або в Ізраїлі. І ніхто з України його там не дістане.
Поки путлер, до речі, ставить ультиматум всьому НАТО і в умови припинення війни включає його відкат до 97-го року, а віддуваємось одні ми. 200-250 тис. на фронті, при цьому ще й не воюють найбільш боєздатні - офіцери, силовики, охоронці, молоді відставники, а хапають таких, про яких писала Аліна Михайлова... Це все навіть не знаю як назвати.
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/12/04/8010332/
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Яких хапають і силою кидають
Хоч, в такому різночитанні нема нічого дивного - з його то багатослівністю ні про що.
Це нагадує одне відоме відео, де кацапка каже щось подібне...
Де зброя, містер... пару тижднів?