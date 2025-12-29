Переговори в США: Трамп готовий звернутися до Ради, а Зеленський анонсував нову зустріч у січні
Американський президент Дональд Трамп заявив про готовність приїхати в Україну та звернутися до депутатів Верховної Ради, якщо це сприятиме завершенню війни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заявах президента США під час спілкування з журналістами після переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським.
Трамп допускає виступ у Верховній Раді
Дональда Трампа запитали, чи готовий він відвідати Україну у разі досягнення домовленостей щодо завершення війни. У відповідь він підкреслив, що головним для нього є результат.
" Якщо це допоможе, не знаю, чи допоможе. Думаю, це допомогло б, але я навіть не знаю", — зазначив Трамп.
Водночас він додав, що готовий зробити цей крок, якщо це дозволить зберегти життя людей і прискорити завершення бойових дій.
Зеленський у відповідь сказав Трампу, що він був би бажаним гостем в Україні, якщо захоче приїхати.
Зеленський: позиція України щодо Донбасу - незмінна
Також Зеленський наголосив, що питання Донбасу є складним і потребує врахування норм українського законодавства та волі громадян.
Глава держави підкреслив, що саме через це врегулювання ситуації на Донбасі залишається одним із найважчих пунктів у переговорах.
І, звичайно, наша позиція дуже чітка. Ось чому президент Трамп сказав, що це дуже складне питання.
Чергова зустріч - у січні
А ще Володимир Зеленський анонсував, що чергова зустріч із Дональдом Трампом і європейськими лідерами відбудетьсяу січні.
Він висловив сподівання, що на ній буде остаточне узгодження "всіх питань".
- Раніше Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо мирного врегулювання війни та анонсував продовження обговорення мирного плану з Президентом України Зеленським.
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А миру не буде поки живий пуйло.
Йому потрібна вся Україна а не залишок Донбасу.
Повна скоординованість позицій пуйла та трампа очевидна.
Про що б не домовились - це не має значення, бо останній, з ким спілкуватиметься Трамп - буде пуйло. Але навіть до чогось домовитися у Трампа не вийшло, бо він спочатку хоче спитати у пуйла про будь-яку поступку.
А позицію пуйла ми вчора та сьогодні чули: або наша капітуляція на 100% вимогах рашки, або продовження війни.
І Трамп буде тиснути саме на нас.
Бо скаже: "пуйло же пропонував, а ви не погодилися".
Де-факто, він весь час це й робить.
І сьогоднішня зустріч нічого не змінила.
І йому все одно, що пуйлу ніякий мир в принципі не цікавий, а дипломатія - це чисто для затягування часу з боку рашки.
А давай. Там якраз в СН ще десь 200 дебілів залишилося, які що завгодно проголосують. Заодно і Раду почистимо оптом.