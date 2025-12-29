Переговори в США: Трамп готовий звернутися до Ради, а Зеленський анонсував нову зустріч у січні

Американський президент Дональд Трамп заявив про готовність приїхати в Україну та звернутися до депутатів Верховної Ради, якщо це сприятиме завершенню війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заявах президента США під час спілкування з журналістами після переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським.

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Трамп допускає виступ у Верховній Раді

Дональда Трампа запитали, чи готовий він відвідати Україну у разі досягнення домовленостей щодо завершення війни. У відповідь він підкреслив, що головним для нього є результат.

" Якщо це допоможе, не знаю, чи допоможе. Думаю, це допомогло б, але я навіть не знаю", — зазначив Трамп.

Водночас він додав, що готовий зробити цей крок, якщо це дозволить зберегти життя людей і прискорити завершення бойових дій.

Зеленський у відповідь сказав Трампу, що він був би бажаним гостем в Україні, якщо захоче приїхати.

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Зеленський: позиція України щодо Донбасу - незмінна

Також Зеленський наголосив, що питання Донбасу є складним і потребує врахування норм українського законодавства та волі громадян.

Глава держави підкреслив, що саме через це врегулювання ситуації на Донбасі залишається одним із найважчих пунктів у переговорах.

І, звичайно, наша позиція дуже чітка. Ось чому президент Трамп сказав, що це дуже складне питання.

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Чергова зустріч - у січні

А ще Володимир Зеленський анонсував, що чергова зустріч із Дональдом Трампом і європейськими лідерами відбудетьсяу січні.

Він висловив сподівання, що на ній буде остаточне узгодження "всіх питань".

Раніше Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо мирного врегулювання війни та анонсував продовження обговорення мирного плану з Президентом України Зеленським.

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