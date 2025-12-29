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Новини Мирні перемовини
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Після зустрічей із партнерами не виключено можливості переговорів з Росією, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що після серії зустрічей з європейськими та американськими партнерами може дійти і до переговорів з російською стороною в одному з форматів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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За словами Зеленського, найближчими днями планується зустріч на рівні радників. Президент уточнив, що міністр оборони Рустем Умєров уже контактує з американськими та європейськими радниками, а Україна зацікавлена в проведенні такої зустрічі на своїй території.

Після цього, як зазначив глава держави, відбудеться підготовка документів радниками та зустріч на рівні європейських лідерів разом з Україною у широкому форматі. Окремо Зеленський згадав про заплановану зустріч так званої "Коаліції охочих".

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Обговорення формату зустрічі

Президент повідомив, що обговорює її проведення з партнерами після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, зокрема з президентом Франції Емманюелем Макроном та іншими лідерами. За його словами, такі консультації тривають.

Після узгодження документів на рівні всіх лідерів, за словами Зеленського, готуватиметься зустріч за участю президента США та європейських лідерів. Він також наголосив, що всі сторони налаштовані провести ці зустрічі у січні.

"І після цього думаю, що якщо все буде йти крок за кроком, то після цього вже буде зустріч в тому чи іншому форматі з рускімі", - сказав президент, додавши, що Україна готова до відповідних форматів, про які вже заявляла раніше.

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Зустріч президентів України та США

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) переговори з Росією (1633)
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Топ коментарі
+10
Народ, який йде на поступки москві, врешті неминуче стає її рабом та об"єктом для голодоморів, репресій і мільйонів смертей. Це ж вже було у 20-му столітті. Але у 21-му буде уже невиправно гірше. Нам відступати немає куди, позаду - неминуча смерть. Бороьбба дає надію на виживання.
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29.12.2025 11:27 Відповісти
+9
Які ***** переговори???!😡😡😡😡
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29.12.2025 11:24 Відповісти
+7
Мда... Це все більше перетворюється на театр абсурду.
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29.12.2025 11:24 Відповісти

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