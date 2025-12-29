Після зустрічей із партнерами не виключено можливості переговорів з Росією, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що після серії зустрічей з європейськими та американськими партнерами може дійти і до переговорів з російською стороною в одному з форматів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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За словами Зеленського, найближчими днями планується зустріч на рівні радників. Президент уточнив, що міністр оборони Рустем Умєров уже контактує з американськими та європейськими радниками, а Україна зацікавлена в проведенні такої зустрічі на своїй території.

Після цього, як зазначив глава держави, відбудеться підготовка документів радниками та зустріч на рівні європейських лідерів разом з Україною у широкому форматі. Окремо Зеленський згадав про заплановану зустріч так званої "Коаліції охочих".

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Обговорення формату зустрічі

Президент повідомив, що обговорює її проведення з партнерами після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, зокрема з президентом Франції Емманюелем Макроном та іншими лідерами. За його словами, такі консультації тривають.

Після узгодження документів на рівні всіх лідерів, за словами Зеленського, готуватиметься зустріч за участю президента США та європейських лідерів. Він також наголосив, що всі сторони налаштовані провести ці зустрічі у січні.

"І після цього думаю, що якщо все буде йти крок за кроком, то після цього вже буде зустріч в тому чи іншому форматі з рускімі", - сказав президент, додавши, що Україна готова до відповідних форматів, про які вже заявляла раніше.

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Зустріч президентів України та США

У неділю, 28 грудня, у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.

Трамп висловив готовність звернутися до Верховної Ради України, а Зеленський анонсував нову зустріч з США і європейськими партнерами у січні.

Сторони заявили, що побачили прогрес щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Своєю чергою американський президент Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.

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