Китай про переговори Трампа і Зеленського: Ми взяли до уваги результати зустрічі
У МЗС Китаю заявили, що взяли до уваги результати переговорів між президентами України Володимиром Зеленським та США Дональдом Трампом у Флориді, наголосивши, що підтримують усі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь на брифінгу.
Що відомо?
Ми взяли до уваги повідомлення про результати цієї зустрічі", - зазначив Лінь.
Він наголосив, що його країна підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту, і сподівається на укладення мирної угоди в найкоротші терміни.
"Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню "української кризи", і сподівається, що сторони конфлікту шляхом діалогу та переговорів якомога швидше досягнуть справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди", - зазначив речник.
Зустріч президентів України та США
- У неділю, 28 грудня, у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.
- Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.
- Трамп висловив готовність звернутися до Верховної Ради України, а Зеленський анонсував нову зустріч з США і європейськими партнерами у січні.
- Сторони заявили, що побачили прогрес щодо мирного врегулювання війни в Україні.
- Своєю чергою американський президент Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.
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