Китай про переговори Трампа і Зеленського: Ми взяли до уваги результати зустрічі

У МЗС Китаю заявили, що взяли до уваги результати переговорів між президентами України Володимиром Зеленським та США Дональдом Трампом у Флориді, наголосивши, що підтримують усі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь на брифінгу.

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Ми взяли до уваги повідомлення про результати цієї зустрічі", - зазначив Лінь.

Він наголосив, що його країна підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту, і сподівається на укладення мирної угоди в найкоротші терміни.

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"Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню "української кризи", і сподівається, що сторони конфлікту шляхом діалогу та переговорів якомога швидше досягнуть справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди", - зазначив речник.

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Зустріч президентів України та США