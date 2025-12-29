РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9359 посетителей онлайн
Новости Переговоры с США
548 6

Китай о переговорах Трампа и Зеленского: Мы приняли во внимание результаты встречи

Китай о переговорах Зеленского и Трампа

В МИД Китая заявили, что приняли во внимание результаты переговоров между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом во Флориде, подчеркнув, что поддерживают все усилия, способствующие мирному урегулированию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Мы приняли во внимание сообщение о результатах этой встречи", - отметил Линь.

Он подчеркнул, что его страна поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта, и надеется на заключение мирного соглашения в кратчайшие сроки.

Читайте: Путин накануне встречи Зеленского с Трампом повлиял на позицию США по перемирию, - The Times

"Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию "украинского кризиса", и надеется, что стороны конфликта путем диалога и переговоров как можно скорее достигнут справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения", - отметил спикер.

Читайте также: Не вижу готовности Китая присоединиться к мирному треку, - Зеленский

Встреча президентов Украины и США

Автор: 

Зеленский Владимир (23164) Китай (3296) переговоры (5466) Трамп Дональд (7323)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хорошо что у китая много конкурентов если не будем покупать китайского, то они с голоду скоро нападут на росию...
показать весь комментарий
29.12.2025 11:11 Ответить
Жовтороті,хитрожопі китайози,вони взяли до уваги.Яка "українська криза"?
Є повномасштабна війна,агресія однієї недодержави проти незалежної,суверенної держави Україна.Не мішало на Китай наложити 500% мита.Він дуже чутливий до податків.
показать весь комментарий
29.12.2025 11:14 Ответить
Там нічого було брати до уваги : все тіж, те саме і тому що.
показать весь комментарий
29.12.2025 11:16 Ответить
В рота ви взяли черговий раз,на ваших жовтошкірих лапах кров та мільйони смертей!
Ковід,війна,
Бог вас узкооких ще покарає!
показать весь комментарий
29.12.2025 11:18 Ответить
У Бога нет других рук кроме твоих, начинай карать перестань покупать китайское!
показать весь комментарий
29.12.2025 11:20 Ответить
Китайцы это звери хитрожопые, с ними надо быть поосторожнее, хорошо что хоть воевать не умеют...
показать весь комментарий
29.12.2025 11:40 Ответить
 
 