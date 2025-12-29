Китай о переговорах Трампа и Зеленского: Мы приняли во внимание результаты встречи
В МИД Китая заявили, что приняли во внимание результаты переговоров между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом во Флориде, подчеркнув, что поддерживают все усилия, способствующие мирному урегулированию.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.
Что известно?
Мы приняли во внимание сообщение о результатах этой встречи", - отметил Линь.
Он подчеркнул, что его страна поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта, и надеется на заключение мирного соглашения в кратчайшие сроки.
"Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию "украинского кризиса", и надеется, что стороны конфликта путем диалога и переговоров как можно скорее достигнут справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения", - отметил спикер.
Встреча президентов Украины и США
- В воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
- Ранее сообщалось, что встреча лидеров будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
- Трамп выразил готовность обратиться к Верховной Раде Украины, а Зеленский анонсировал новую встречу с США и европейскими партнерами в январе.
- Стороны заявили, что увидели прогресс в мирном урегулировании войны в Украине.
- В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что внимательно следит за позицией Кремля и считает, что Россия якобы демонстрирует заинтересованность в завершении войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Є повномасштабна війна,агресія однієї недодержави проти незалежної,суверенної держави Україна.Не мішало на Китай наложити 500% мита.Він дуже чутливий до податків.
Ковід,війна,
Бог вас узкооких ще покарає!