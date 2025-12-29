Китай о переговорах Трампа и Зеленского: Мы приняли во внимание результаты встречи

В МИД Китая заявили, что приняли во внимание результаты переговоров между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом во Флориде, подчеркнув, что поддерживают все усилия, способствующие мирному урегулированию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.

Что известно?

Мы приняли во внимание сообщение о результатах этой встречи", - отметил Линь.

Он подчеркнул, что его страна поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта, и надеется на заключение мирного соглашения в кратчайшие сроки.

"Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию "украинского кризиса", и надеется, что стороны конфликта путем диалога и переговоров как можно скорее достигнут справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения", - отметил спикер.

Встреча президентов Украины и США