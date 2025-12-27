РУС
987 29

Не вижу готовности Китая присоединиться к мирному треку, - Зеленский

китай мог бы давить на рф

Китай пока не демонстрирует готовности присоединиться к мирному треку и, наоборот, наращивает импорт российских энергоресурсов.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я пока не вижу готовности Китая присоединиться к мирному треку. Мы всегда хотели, чтобы Китай, а он может, способен - давил на Россию по поводу остановки этой войны. Китай этого не сделал, к сожалению. Китай наоборот увеличил объем импорта российских энергоресурсов. На сегодняшний день Китай - крупнейший импортер, а мы знаем, куда идут эти деньги", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что деньги от экспорта российской энергетики Россия тратит на войну: "Вот такая на сегодня, к сожалению, роль Китая".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Украина не видит никаких признаков того, что Китаю было бы выгодно окончание российско-украинской войны. Пекин и Москва наращивают сотрудничество. Зеленский также уже отмечал, чтоКитай мог бы завершить войну РФ против Украины, но не имеет никакого желания.

Зеленский Владимир (23147) Китай (3295)
Топ комментарии
+11
Ну шо це обкурене чмо із себе корчить!?
показать весь комментарий
27.12.2025 15:22 Ответить
+5
До ''мирного треку''? А що це таке? Китай орієнтується на міжнародне право і не дозволить собі забруднитися в зелене лайно, порушуючи Конституцію і міжнародне право.
показать весь комментарий
27.12.2025 15:24 Ответить
+5
Ну, одно из обозначений термина "трек"-дорожка, что в контексте Хрипатого начинает иметь смысл.
показать весь комментарий
27.12.2025 15:32 Ответить
Ну шо це обкурене чмо із себе корчить!?
показать весь комментарий
27.12.2025 15:22 Ответить
А що не так про Китай?
показать весь комментарий
27.12.2025 15:25 Ответить
цей обкурений покидьок вже на скоростні вибори намилився
показать весь комментарий
27.12.2025 15:53 Ответить
А що , Китай це планував ?
показать весь комментарий
27.12.2025 15:22 Ответить
китай вже мега країна. і ви якби не хотіли вийому нічого не зробите. він чужими руками заграбастав увесь світ. повний бойкот товарів з китаю,виведення бізнесу та санкції. єдиний метод присадити *********.
показать весь комментарий
27.12.2025 15:23 Ответить
"...Не бачу готовності Китаю доєднатися до мирного треку, - Зеленський..." - геостратег вийшов на арену....
показать весь комментарий
27.12.2025 15:23 Ответить
До ''мирного треку''? А що це таке? Китай орієнтується на міжнародне право і не дозволить собі забруднитися в зелене лайно, порушуючи Конституцію і міжнародне право.
показать весь комментарий
27.12.2025 15:24 Ответить
А Китай доєднався - дає мотори для шахедів, заводи з виробництва всього, спутникові дані що бють по нам
показать весь комментарий
27.12.2025 15:24 Ответить
Мир в очке путлера бачив, а в очах Сі - ні!?
показать весь комментарий
27.12.2025 15:26 Ответить
"...мирного треку"- переведите, мне тупому, этот новояз, плиз.
показать весь комментарий
27.12.2025 15:26 Ответить
Трекерман.
показать весь комментарий
27.12.2025 15:30 Ответить
Ну, одно из обозначений термина "трек"-дорожка, что в контексте Хрипатого начинает иметь смысл.
показать весь комментарий
27.12.2025 15:32 Ответить
Ти не бачив, що тут робиться за своєю "потужною" спиною,а що хочеш аж у Китаї побачити?
показать весь комментарий
27.12.2025 15:32 Ответить
У Зеленского китайский фетиш.
показать весь комментарий
27.12.2025 15:34 Ответить
З якої пори китайські комуняки до мирного треку доєднуються?
Це протирічить "Маніфесту комуністичної партії")
показать весь комментарий
27.12.2025 15:35 Ответить
Може не треба було дінамити Китай з "Мотор Січ" .
показать весь комментарий
27.12.2025 15:41 Ответить
Та напряму віддав би касапам, нащо було посередника китайців залучати?
показать весь комментарий
27.12.2025 16:11 Ответить
Ну самим же не треба .
показать весь комментарий
27.12.2025 16:21 Ответить
А що ж ти хотів, Зеленський? Спочатку ти відмовляєшся від китайського мирного плану. А тепер жалієшся, що вони не доєднуються до мирного треку. Геополітик рівня баби Пріськи з під'їзду.
показать весь комментарий
27.12.2025 15:45 Ответить
а в чому він полягав
показать весь комментарий
27.12.2025 15:55 Ответить
Он реальтно не догоняет. Китай и стоит за всем этим кошмаром. Китай тесно сотрудничает с рашистами в совершенствовании вооружений и координирует с ними военные планы. Но самое паскудное и я не удивлюсь когда Китай еще предложит свои услуги в восстановлении разрушенного в Украине.
показать весь комментарий
27.12.2025 15:53 Ответить
Вивчили модне слово "трек" ,коли ти вивчиш 3000 ракет на москву гнида?
показать весь комментарий
27.12.2025 15:57 Ответить
Китаю больше всех эта война выгодна. Когда ещё нефть можно было брать со скидкой в 2 раза
показать весь комментарий
27.12.2025 15:57 Ответить
То що, Китай - його підлеглий,що він не бачить його готовності?
Це пряма вина самого гундосого,що дотепер не навів дружніх відносин з Китаєм, насамперед з Сі,задля участі в закінченні війни.Це не на кварталі свої байки розповідати і з них реготати.
показать весь комментарий
27.12.2025 16:08 Ответить
Допи₴диться ,шо і ті комплекти до дронів, шо через 3 країни купують, прикриють
показать весь комментарий
27.12.2025 16:09 Ответить
По секрету скажу:всі вже давно це бачать…
показать весь комментарий
27.12.2025 16:21 Ответить
Що воно там ще бачить? Мародер квартальний.
показать весь комментарий
27.12.2025 16:32 Ответить
От твари. Ану вдарь им санкция Вова. Посмотрим как эти желтопузые запоют. Совсем страх потеряли.
показать весь комментарий
27.12.2025 16:41 Ответить
 
 