Не вижу готовности Китая присоединиться к мирному треку, - Зеленский
Китай пока не демонстрирует готовности присоединиться к мирному треку и, наоборот, наращивает импорт российских энергоресурсов.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я пока не вижу готовности Китая присоединиться к мирному треку. Мы всегда хотели, чтобы Китай, а он может, способен - давил на Россию по поводу остановки этой войны. Китай этого не сделал, к сожалению. Китай наоборот увеличил объем импорта российских энергоресурсов. На сегодняшний день Китай - крупнейший импортер, а мы знаем, куда идут эти деньги", - отметил Зеленский.
Он также подчеркнул, что деньги от экспорта российской энергетики Россия тратит на войну: "Вот такая на сегодня, к сожалению, роль Китая".
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Украина не видит никаких признаков того, что Китаю было бы выгодно окончание российско-украинской войны. Пекин и Москва наращивают сотрудничество. Зеленский также уже отмечал, чтоКитай мог бы завершить войну РФ против Украины, но не имеет никакого желания.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це протирічить "Маніфесту комуністичної партії")
Це пряма вина самого гундосого,що дотепер не навів дружніх відносин з Китаєм, насамперед з Сі,задля участі в закінченні війни.Це не на кварталі свої байки розповідати і з них реготати.