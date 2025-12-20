РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8337 посетителей онлайн
Новости Отношения РФ и Китая Отношения Украины и Китая
1 115 34

Китай мог бы завершить войну РФ против Украины, но не имеет никакого желания, - Зеленский

Зеленский о влиянии Китая на РФ

Среди стран, которые могли бы заставить Россию прекратить войну, если США не удастся это сделать, президент Украины Владимир Зеленский назвал Китай, отметив, что он, однако, не проявляет желания.

Об этом президент рассказал во время общения с журналистами 20 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Китай мог бы, но не хочет

В частности, на вопрос о том, кто мог бы убедить Россию остановить войну, если США и президент Трамп не смогут этого сделать, Зеленский назвал Китай и другие страны.

"Наверное, представители Ближнего Востока, но я считаю, все равно Соединенные Штаты имеют больше шансов. "Коалиция желающих" - это Европа плюс, наши друзья из Канады и из Японии, но они все равно в том или ином качестве за столом переговоров. И еще, наверное, Китай мог бы, но мы точно не видим никакого желания со стороны Китая закончить эту войну", - рассказал президент.

Читайте также: Китай может заставить РФ к серьезным переговорам о мире, - Вадефуль

Это должно быть дипломатической победой США

По словам Зеленского, искать альтернативы Соединенным Штатам все равно не стоит.

"Я считаю, что такая сила есть у Соединенных Штатов и у президента Трампа. Я считаю, что это должно быть дипломатической победой Соединенных Штатов, а не поражением. И поэтому нужно остановить Путина", - отметил он.

Читайте также: Китай помог Беларуси наладить производство боеприпасов для России, — DW

РФ отвергает переговоры

В то же время Зеленский подчеркнул, что Россия стремится к полной оккупации Украины. Именно поэтому публично Россия отвергает переговоры и навязывает свои условия для переговоров.

"Россия всегда этого хотела. Поэтому и давление санкций, уменьшение денег. Не будет у него денег, хочет он, не хочет, он просто не сможет. Поэтому нужно давить именно на это", — отметил президент.

Глава государства добавил, что США должны сильнее давить на Россию, не только с помощью дипломатии, но и санкциями и помощью Украине в войне.

Читайте также: МИД КНР о намерениях ЕС использовать замороженные активы РФ: Китай последовательно выступает против односторонних санкций

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Украина не видит никаких признаков того, что Китаю было бы выгодно окончание российско-украинской войны. Пекин и Москва наращивают сотрудничество.

Автор: 

Зеленский Владимир (23067) Китай (3287) США (28720)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Дурік..вони як і європейці заробляють на цій війні.. І Трамп хоче заробити
показать весь комментарий
20.12.2025 22:04 Ответить
+6
І? Ну далі що? Владімір Ссанич, ну пукнули сказали ви це , в чому суть новини?
показать весь комментарий
20.12.2025 22:04 Ответить
+6
хоче до Сі....
Особисто ... із дЄрмаком!
показать весь комментарий
20.12.2025 22:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурік..вони як і європейці заробляють на цій війні.. І Трамп хоче заробити
показать весь комментарий
20.12.2025 22:04 Ответить
Тут тільки Китай саме заробляє на ній без будь-яких додаткових витрат. Отримав весь кацапський ринок без будь-яких зусиль, мало того, ті самі жопу підставляють, щоб той засадив глибше і радіють
показать весь комментарий
20.12.2025 22:35 Ответить
І? Ну далі що? Владімір Ссанич, ну пукнули сказали ви це , в чому суть новини?
показать весь комментарий
20.12.2025 22:04 Ответить
хоче до Сі....
Особисто ... із дЄрмаком!
показать весь комментарий
20.12.2025 22:07 Ответить
"Зависання Володимира Зеленського у внутрішньополітичній кризі - не вимушене, а свідоме рішення. Відмова від оперативного призначення нового керівника офісу президента, як і небажання виводити за дужки з виконавчої влади людей Єрмака - це спосіб якомога довше не чіпати системи управління, яку https://zn.ua/ukr/POLITICS/sistema-vpala-shcho-dali.html Єрмак вибудував для нього." - цитата зі статті Вєдєрнікової на ДТ
ЧИТАТИ УСІМ

Ілюзія влади. Якої фатальної помилки може припуститися Зеленський
показать весь комментарий
20.12.2025 22:37 Ответить
У Китаю дипломатія одна:
чекати внизу по течії річки і спостерігати труп кого із воюючих ворогів першим пропливе по течії...
А уже потім із ослабленим іншим ворогом буде ... (далі зрозуміло)
показать весь комментарий
20.12.2025 22:05 Ответить
Скуяли китайцам помогать Зельцу, когда тот киданул Китай на 1.5 млрд. долларов, отобрав Южмаш, по велению американцев
показать весь комментарий
20.12.2025 22:20 Ответить
не Южмаш, а Мотор - Січ! І не Зе, а богуслаєв....
показать весь комментарий
20.12.2025 22:22 Ответить
Мотор Сич. Это при Петре было
показать весь комментарий
20.12.2025 22:28 Ответить
Ок, но ситуацию не исправили. Не нужно считать Китай лохами. Украденные полтора млрд. долларов они цинично возмещают на войне, продавая Украине железо. Или наоборот, не продавая
показать весь комментарий
20.12.2025 22:31 Ответить
Пострадала частная компания, хоть и связанная наверняка с китайским ВПК. А правительство Китая, частный капитал, не защищает особо. За государственный, порвут як мавпа газету. Все таки, это коммунисты, хоть и плюнули давно, в бороду Марксу
показать весь комментарий
20.12.2025 22:46 Ответить
Так Зєля в геополітиці -нуль , кожна країна має свої геополітичні інтереси , а не так як нам чогось хочеться.
показать весь комментарий
20.12.2025 22:28 Ответить
він думає, що дипломатія - це як грати на роялі ....
показать весь комментарий
20.12.2025 22:30 Ответить
але грати без рук
показать весь комментарий
20.12.2025 22:32 Ответить
Фух, добре що у самого Зеленського бажання закінчити війну хоч відбавляй.
показать весь комментарий
20.12.2025 22:09 Ответить
Ти хочеш ще щоб Китай ввів війська на боці рашистів? Тоді Китай дійсно закінчить війну за три дні. Але це тобі не сподобається як і всім іншим українцям. Чи про яке закінчення війни ти весь час ниєш?
показать весь комментарий
20.12.2025 22:15 Ответить
Чогось це чмо сьогодні дуже розкукурікалось.
показать весь комментарий
20.12.2025 22:15 Ответить
свіжу партію завезли..
показать весь комментарий
20.12.2025 22:17 Ответить
Нащо це китаю робити? У тебе що, є ядерна зброя? Лох.
показать весь комментарий
20.12.2025 22:17 Ответить
Навіщо це Китаю? Він спокійно чекає, а ти попрошайка вже заманав скигленням.
показать весь комментарий
20.12.2025 22:22 Ответить
А комплектуючі до твого "мільйона дронів" часом не китайські ?
показать весь комментарий
20.12.2025 22:25 Ответить
Як і всі " гуманітарні" павер банки та ліхтарики
показать весь комментарий
20.12.2025 22:27 Ответить
Папуга квартальна. Повторює те, що вже всі сказали. І не один раз.
показать весь комментарий
20.12.2025 22:27 Ответить
"Многоходовочник" сам ****** ту мотузку, на якій його повісять... РОзпочавши російсько-українську війну, він спалив ресурси Росії - як матеріальні, так і людські, і Китай зараз тільки чекає, коли Сибір, як стигле яблуко, впаде йому до рук...
показать весь комментарий
20.12.2025 22:27 Ответить
Так то вже всім давно зрозуміло ,крім наших диванних геополітиків.
показать весь комментарий
20.12.2025 22:31 Ответить
Где то в 2005 году я такое уже слышал
показать весь комментарий
20.12.2025 22:33 Ответить
Де? На "Лахті"? Чи у "Ольгіно"?
показать весь комментарий
20.12.2025 22:41 Ответить
От таких как ты, или тому подобных пациентов кстати, тут был такой буйно помешанный, Сенатор, где он в чичас? От он вонял своим сном разума )
показать весь комментарий
20.12.2025 22:45 Ответить
хто міг би переконати Росію зупинити війну Джерело: https://censor.net/ua/n3591601
- тобто - вже так стоїть питання ?! А пам'ятаю 2-3 роки тому питання стояло в тому , аби дати кацапам 3,14здюлєй і викинути їх до кордонів 1991 року !
показать весь комментарий
20.12.2025 22:32 Ответить
Саме Китай всіма силами підштовхував ********* до війни. За спиною ***** стоїть світложовта постать Сі і прагнення Китаю повернути свої втрачені землі. Їм потрібний слабкий і тотально залежний *********. В прикордонних з Китаєм регіонах *********у з першого класу вже замість англійської вивчають китайську. Китаю необхідно щоб війна продовжувалась якомога довше і ********* остаточно виснажився. Будь яка демагогія про "мирні зусилля Китаю" і апеляція до "китайських болванчиків" позбавлена всякого сенсу. Киватимуть ... і чекатимуть на труп ворога...
показать весь комментарий
20.12.2025 23:04 Ответить
Чудо-президент - практично всі можуть завершити війну, крім нього💩
показать весь комментарий
20.12.2025 23:12 Ответить
Хто розмінував чонгар гнида? Чи ти вже шашликів наїлося?
показать весь комментарий
20.12.2025 23:15 Ответить
 
 