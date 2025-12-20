Китай мог бы завершить войну РФ против Украины, но не имеет никакого желания, - Зеленский

Среди стран, которые могли бы заставить Россию прекратить войну, если США не удастся это сделать, президент Украины Владимир Зеленский назвал Китай, отметив, что он, однако, не проявляет желания.

Об этом президент рассказал во время общения с журналистами 20 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Китай мог бы, но не хочет

В частности, на вопрос о том, кто мог бы убедить Россию остановить войну, если США и президент Трамп не смогут этого сделать, Зеленский назвал Китай и другие страны.

"Наверное, представители Ближнего Востока, но я считаю, все равно Соединенные Штаты имеют больше шансов. "Коалиция желающих" - это Европа плюс, наши друзья из Канады и из Японии, но они все равно в том или ином качестве за столом переговоров. И еще, наверное, Китай мог бы, но мы точно не видим никакого желания со стороны Китая закончить эту войну", - рассказал президент.

Это должно быть дипломатической победой США

По словам Зеленского, искать альтернативы Соединенным Штатам все равно не стоит.

"Я считаю, что такая сила есть у Соединенных Штатов и у президента Трампа. Я считаю, что это должно быть дипломатической победой Соединенных Штатов, а не поражением. И поэтому нужно остановить Путина", - отметил он.

РФ отвергает переговоры

В то же время Зеленский подчеркнул, что Россия стремится к полной оккупации Украины. Именно поэтому публично Россия отвергает переговоры и навязывает свои условия для переговоров.

"Россия всегда этого хотела. Поэтому и давление санкций, уменьшение денег. Не будет у него денег, хочет он, не хочет, он просто не сможет. Поэтому нужно давить именно на это", — отметил президент.

Глава государства добавил, что США должны сильнее давить на Россию, не только с помощью дипломатии, но и санкциями и помощью Украине в войне.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Украина не видит никаких признаков того, что Китаю было бы выгодно окончание российско-украинской войны. Пекин и Москва наращивают сотрудничество.