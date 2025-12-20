Китай би міг завершити війну РФ проти України, але не має жодного бажання, - Зеленський

Серед країн, які могли б змусити Росію припинити війну, якщо США не вдасться це зробити, президент України Володимир Зеленський назвав Китай, наголосивши, що він, однак, не виявляє бажання.

Про це президент розповів під час спілкування із журналістами 20 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Китай міг би, але не хоче

Так, на питання про те, хто міг би переконати Росію зупинити війну, якщо США та президент Трамп не зможе це зробити, Зеленський назвав Китай та інші країни.

"Напевно, представники Близького Сходу, але я вважаю, все одно Сполучені Штати мають більше шансів. "Коаліція охочих" - це Європа плюс, наші друзі з Канади та з Японії, але вони все одно в тому чи в тій чи іншій якості вони за столом перемовин. І ще, напевно, Китай би міг, але ми точно не бачимо ніякого бажання від Китаю закінчити цю війну", - розповів президент.

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Це має бути дипломатичною перемогою США

За словами Зеленського, шукати альтернативи Сполученим Штатам все одно не варто.

"Я вважаю, що така сила є у Сполучених Штатів і у президента Трампа. Я вважаю, що це повинно бути дипломатичною перемогою Сполучених Штатів, а не поразкою. І тому треба зупинити Путіна", — зауважив він.

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РФ відкидає переговори

Водночас Зеленський наголосив, що Росія прагне повної окупації України. Саме тому публічно Росія відкидає переговори та навʼязує свої умови для переговорів.

"Росія завжди цього хотіла. Тому і тиск санкцій, зменшення грошей. Не буде в нього грошей, хоче, не хоче, він просто не зможе. Тому треба тиснути саме на це", — зазначив президент.

Глава держави додав, що США мають сильніше тиснуть на Росію, не лише за допомогою дипломатії, а й санкціями та допомогою Україні у війні.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Україна не бачить жодних ознак, що Китаю було б вигідне закінчення російсько-української війни. Пекін та Москва нарощують співпрацю.