1 928 15

РФ применяла разведданные с китайских спутников для ударов по энергетике Украины, - Зеленский

Доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко.

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, в частности о размещении на территории Беларуси комплексов "Орешник" и использовании Россией данных космической разведки от Китая.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Что доложила СВР

Первое – это попытки россиян вывести свои энергетические компании из-под действия санкций мира. По словам Зеленского, привлекаются другие временные владельцы, много фиктивных юридических схем.

"Все это отслеживаем и будем коммуницировать с партнерами, чтобы давление работало и чтобы России не удавалось зарабатывать деньги на войну благодаря таким манипуляциям", - отметил он.

Орешник в Беларуси

  • Второе – это размещение на территории Беларуси комплексов "Орешник".

"Разведка получила больше деталей по этому поводу, и важно, чтобы партнеры тоже это знали и учитывали в своих защитных шагах. Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия несет глобальную угрозу и создает опасный прецедент. Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов", - заявил президент.

Сотрудничество Китая и РФ

  • Третье – состояние российского военного производства, сотрудничество с компаниями и субъектами из других стран.

В частности, Украина фиксирует увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки.

"К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики. Рассматриваем такие случаи как деятельность, которая позволяет России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными. Будем и по этому поводу общаться с нашими партнерами", - добавил Зеленский.

Беларусь (8137) Зеленский Владимир (23112) Китай (3292) санкции (12107) СВР (200) Иващенко Олег (15)
Топ комментарии
+7
Посла кожаноїдів визвали? Докази в рило кинули?
Як шо ні, то 3,14здиш для того шоб комплектуючидля дронів нам не постпвляли?
показать весь комментарий
24.12.2025 16:12 Ответить
+6
пригадується, що такий собі "арахамія", втікач від війни в Абхазії, якого в Україні блаЗЄнь зробив одним з лідерів від "слуг", в 2019р., яко "лібертаріанець", прпонував Україні китайську модель: замість компартії -- "слуги_народу"...
показать весь комментарий
24.12.2025 16:15 Ответить
+4
Їм потрібен сам процес в якому зав'язне західна коаліція та не стане чинити опору при захваті Китаєм Тайваню чи інших островів на які вони давно поклали око.
показать весь комментарий
24.12.2025 16:17 Ответить
Мотори для дронів вже в Україні виробляють, решту теж будемо виробляти.
показать весь комментарий
24.12.2025 16:31 Ответить
Де наші удари по енергетиці ворога ? Чому їх досі нема?
показать весь комментарий
24.12.2025 16:14 Ответить
Якщо туди відправляють "двушечкі" мільйонів баксів друзі зєрчіля, то явно туди комусь бити бажання нуль. А ще там і дружини, і діти, і майно в кожного "слуги"...
Але миколи вірять незламному лідору. Фламінго, песпатрон, кордони 92-го! Перемога близько!
показать весь комментарий
24.12.2025 17:15 Ответить
И какой интерес у китайцев? Зачем им победа рашки?
показать весь комментарий
24.12.2025 16:16 Ответить
Саме так. Ну і якщо Рашка достатьньо ослабне, повернути свої території, на Дальньому Сході
показать весь комментарий
24.12.2025 16:21 Ответить
Китайози руками кацапів пробивають шовковий шлях в Європу. Самі китайози зараз воювати відкрито не хочуть тому що весьсвіт стане дибки проти них. А от руками рашистів, **********, корейців і іранців простіше всього воювати проти Заходу. А потім коли вже Захід видихнеться то далі вступлять в війну жовтопикі. І скоріше всього першою на їхшляху буде сама Сосія. Китайози будуть видавлювати козломордих орків зі східної Сосії в Європу для її дестабілізації а самі будуть займати територію Сосії
показать весь комментарий
24.12.2025 16:34 Ответить
А навіщо їм перемога України? Вони однозначно заявили, що не допустять поразки ерефії.
показать весь комментарий
24.12.2025 16:39 Ответить
Китайські розвіддані, китайські компоненти для російської зброї та зрештою і китайські бойові комплекси. Але Китай не учасник війни проти України. А постачальники зброї до України чомусь називаються прямими учасниками війни проти Матушкі расєї, по версії самих же кацапоїдів.
показать весь комментарий
24.12.2025 16:16 Ответить
Ну тому що кацапоїди не бояться назвати постачальників зброї учасниками війни проти себе. Це ж очевидно.
показать весь комментарий
24.12.2025 16:40 Ответить
А де їрмак? Присилає свою шістку іващенка а сам десь сховався?
показать весь комментарий
24.12.2025 16:19 Ответить
Все понятно, просто я би не наїзджав на Китай, це повинні робити хтось з ЕС.
показать весь комментарий
24.12.2025 16:52 Ответить
Вова, давай, дави Китай - ти зможеш! А мільйон дронів тобі Дикий зробить, разом із пінгвінами.
Другий дой%б до Китаю за два дні - це вже система. Десь у кремлі готують медальку незламному...
показать весь комментарий
24.12.2025 17:12 Ответить
 
 