РФ применяла разведданные с китайских спутников для ударов по энергетике Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, в частности о размещении на территории Беларуси комплексов "Орешник" и использовании Россией данных космической разведки от Китая.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Что доложила СВР
Первое – это попытки россиян вывести свои энергетические компании из-под действия санкций мира. По словам Зеленского, привлекаются другие временные владельцы, много фиктивных юридических схем.
"Все это отслеживаем и будем коммуницировать с партнерами, чтобы давление работало и чтобы России не удавалось зарабатывать деньги на войну благодаря таким манипуляциям", - отметил он.
Орешник в Беларуси
- Второе – это размещение на территории Беларуси комплексов "Орешник".
"Разведка получила больше деталей по этому поводу, и важно, чтобы партнеры тоже это знали и учитывали в своих защитных шагах. Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия несет глобальную угрозу и создает опасный прецедент. Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов", - заявил президент.
Сотрудничество Китая и РФ
- Третье – состояние российского военного производства, сотрудничество с компаниями и субъектами из других стран.
В частности, Украина фиксирует увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут предоставлять данные космической разведки.
"К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики. Рассматриваем такие случаи как деятельность, которая позволяет России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными. Будем и по этому поводу общаться с нашими партнерами", - добавил Зеленский.
