Лукашенко говорит, что Беларусь якобы может получить от РФ "максимум десяток" "Орешников"

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь якобы может получить от России "максимум десяток" ракетных комплексов "Орешник".

Его заявление цитирует белорусское государственное агентство "Белта", сообщает Цензор.НЕТ.

"Максимум десяток"

22 декабря после неформальной встречи глав государств-участников СНГ журналист спросил Лукашенко, получил ли Минск "десятку" комплексов "Орешник", как это ранее якобы обсуждалось с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Десяток — это будет максимум", — ответил Лукашенко.

Таким образом журналисты вспомнили о заявлении Лукашенко ранее. Тогда на вопрос о планах поставки "Орешника" Лукашенко сказал: "Думаю, что пока десяток, а потом посмотрим".

Впоследствии, в январе этого года, он заявлял, что "пошутил" о "10 комплексах" и что "достаточно одного комплекса", чтобы "обезопасить Беларусь".

Что предшествовало?

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский баллистический комплекс "Орешник" якобы уже находится на территории страны и заступает на боевое дежурство.

Что такое "Орешник"?

Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".

Оккупанты впервые применили это оружие по Украине ранним утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.

31 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в декабре планируется поставить на боевое дежурство российский ракетный комплекс "Орешник".

