Новости Орешник на территории Беларуси
665 20

Лукашенко говорит, что Беларусь якобы может получить от РФ "максимум десяток" "Орешников"

лукашенко

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь якобы может получить от России "максимум десяток" ракетных комплексов "Орешник".

Его заявление цитирует белорусское государственное агентство "Белта", сообщает Цензор.НЕТ.

"Максимум десяток"

22 декабря после неформальной встречи глав государств-участников СНГ журналист спросил Лукашенко, получил ли Минск "десятку" комплексов "Орешник", как это ранее якобы обсуждалось с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Десяток — это будет максимум", — ответил Лукашенко.

Таким образом журналисты вспомнили о заявлении Лукашенко ранее. Тогда на вопрос о планах поставки "Орешника" Лукашенко сказал: "Думаю, что пока десяток, а потом посмотрим".

Впоследствии, в январе этого года, он заявлял, что "пошутил" о "10 комплексах" и что "достаточно одного комплекса", чтобы "обезопасить Беларусь".

Читайте также: Лукашенко: "Орешник" в Беларуси со "вчерашнего дня". И заступает на боевое дежурство

Что предшествовало?

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский баллистический комплекс "Орешник" якобы уже находится на территории страны и заступает на боевое дежурство.

Что такое "Орешник"?

  • Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".
  • Оккупанты впервые применили это оружие по Украине ранним утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.
  • 31 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в декабре планируется поставить на боевое дежурство российский ракетный комплекс "Орешник".

Читайте также: Мы понимаем, где именно будет размещен "Орешник" в Беларуси, говорим об этом партнерам, - Зеленский

Беларусь (8132) Лукашенко Александр (3673) баллистические ракеты (486)
Топ комментарии
+3
ну, який у сраку "арєшнік"?
на бєлорасєє "дранік".
скоро буде максимум 10 "драніков", якими від вдарить по окупованому кенігсбергу.
показать весь комментарий
22.12.2025 17:52 Ответить
+3
а вони у природі існують, ті гамнєшніки? у такій кількості?
показать весь комментарий
22.12.2025 18:04 Ответить
+3
А их есть столько? 🤔🥱
показать весь комментарий
22.12.2025 18:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
ну, який у сраку "арєшнік"?
на бєлорасєє "дранік".
скоро буде максимум 10 "драніков", якими від вдарить по окупованому кенігсбергу.
показать весь комментарий
22.12.2025 17:52 Ответить
путін готує Білорусь для нападу на Україну та Європу після підписання мирної угоди.
показать весь комментарий
22.12.2025 17:56 Ответить
Років через 10.
показать весь комментарий
22.12.2025 18:11 Ответить
Якщо буде мирна угода, путін зможе перекинути війська в Білорусь і переодягнути їх в білоруський однострій.
показать весь комментарий
22.12.2025 18:24 Ответить
таракан ,шо ти мені тут ліпиш ,це раша розміщує свої ракети в бульбашиї
показать весь комментарий
22.12.2025 17:53 Ответить
Скоріше на своїй території, якої тимчасово довірила керувати бульбафюреру
показать весь комментарий
22.12.2025 18:22 Ответить
І в дупи собі їх там в бульбостані позатикайте.
показать весь комментарий
22.12.2025 17:53 Ответить
Тобто не більше десяти. Це може бути будь яке число між 0 і 9.
показать весь комментарий
22.12.2025 17:54 Ответить
А там і трактори бехи обганяють. Бульбаш брехати не буде.
показать весь комментарий
22.12.2025 17:57 Ответить
Пюрешник на орешнику висить.
Гойдае вітерець його смердючи ноги.
То хлопці - калиновці йому звернули роги.
показать весь комментарий
22.12.2025 18:00 Ответить
В його віці клізму треба покупати а нє Арешнік
показать весь комментарий
22.12.2025 18:01 Ответить
а вони у природі існують, ті гамнєшніки? у такій кількості?
показать весь комментарий
22.12.2025 18:04 Ответить
Через 1 годину після запуску бульбєшніка з території **********, з мінська зроблять переоране поле...!!!
показать весь комментарий
22.12.2025 18:08 Ответить
А их есть столько? 🤔🥱
показать весь комментарий
22.12.2025 18:11 Ответить
Бульбою займайся, а "арєшнік" залиш лісникам, бо на кличеш біду на країну.
показать весь комментарий
22.12.2025 18:18 Ответить
Їб...нько,де ти будеш ті орєшніки розставляти,фуфлижник, в болотах?Хоча сидиш на троні без виборів 26 років,а блефувати не навчився.Що в ху...ла,що в бульбофюрера суцільна брехня.
показать весь комментарий
22.12.2025 18:19 Ответить
Виживші з ума старпери
показать весь комментарий
22.12.2025 18:20 Ответить
Для чого цьому дебілу Арєшнік ? З ким він збирається воювати ? Білоруси воювати не стануть, то в атаку підуть лукашки з кацапськими генералами ?
показать весь комментарий
22.12.2025 18:37 Ответить
Дєсяток ********* до картошки
показать весь комментарий
22.12.2025 18:41 Ответить
 
 