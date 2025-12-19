Мы понимаем, где именно будет размещен "Орешник" в Беларуси, говорим об этом партнерам, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что партнеры должны ввести санкции, чтобы Россия не могла получать компоненты для изготовления баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ в Польше, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Завершается перемещение "Орешника" на территорию Беларуси. Мы понимаем, где он будет размещен. Мы передаем информацию нашим партнерам. Думаю, партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как им на это реагировать.

До этого мы предупреждали наших европейских и американских партнеров о том, что Россия будет размещать "Орешник" на территории Беларуси. Мы показывали дистанцию, на которую он будет действовать. Это угроза для многих европейских стран, в частности для Польши, Германии и других", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что Россия уже била "Орешником" по территории Украины.

"Мы понимаем, как с этим бороться. Мы просили, чтобы партнеры применили санкции против компаний, которые находятся как в Европе, так и на других континентах. Компании, которые продают компоненты, что подходят к "Орешнику", через третьи страны.

Без этих компонентов Россия развивать производство "Орешника" просто не может. Я не вижу этих введенных санкций, если честно. Пока что", - добавил он.

Сейчас Россия производить много "Орешников" не может, однако они это делают не просто так, сказал президент.

Также президент сложно понимает, почему Россия атакует американские системы ПВО на территории Украины.

"Почему тогда партнеры не делают выводы об угрозах на территории Беларуси. Которыми будет управлять РФ. Как и ракеты, в первую ночь полномасштабного вторжения, на территорию нашей страны летели из Беларуси в частности", - подытожил он.

Что предшествовало?

Напомним, во время российско-белорусских учений "Запад-2025" отработали применение ракетного комплекса "Орешник" и современных методов ведения боя.

Также пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявляла, что российский ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Беларуси до конца 2025 года.

Диктатор Лукашенко заявил, что "Орешик" заступает на боевое дежурство.

Что такое "Орешник"?

Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".

Оккупанты впервые применили это оружие по Украине рано утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.

31 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в декабре планируется поставить на боевое дежурство российский ракетный комплекс "Орешник".

