Новости Межконтинентальная баллистическая ракета
3 206 29

На полигоне под Оренбургом после запуска взорвалась ракета. Вероятно, это "Сармат", - Defense Express

На полигоне "Ясный" под Оренбургом взорвалась российская ракета

В пятницу, 28 ноября, в городе Ясное Оренбургской области РФ, у границы с Казахстаном, после запуска упала и взорвалась ракета. Не исключено, что речь идет о межконтинентальной баллистической ракете РС-28 "Сармат".

Об этом пишет аналитический портал Defense Express, передает Цензор.НЕТ.

Детали неудачного запуска

Отмечается, что последний пуск ракеты РС-28 "Сармат" закончился взрывом прямо в шахте, поэтому россияне, вероятно, перенесли испытания в Ясное. А на этот раз, по предположениям аналитиков, ракета взорвалась сразу после старта.

На имеющихся в социальных сетях кадрах видно, как она падает почти сразу и взрывается, подняв в небо огромный столб дыма фиолетового цвета.

По оценкам экспертов, дым свидетельствует об использовании жидкого топлива на основе гептила и амила, которое применяется в российских межконтинентальных баллистических ракетах. Это токсичное топливо создает серьезные экологические риски для местности.

Аналитики добавили, что именно эти компоненты используются в топливе ряда советских и теперь российских ракет.

Также аналитики отметили, что рядом с Ясным расположен так называемый космодром или, правильнее, пусковая база с аналогичным названием.

Он является частью позиционного района "Домбаровский" 13-й дивизии ракетных войск стратегического назначения РФ, которая эксплуатирует Р-36М2 "Воевода", более известную под западным обозначением "Сатана". Также именно она должна перевооружиться на "Сармат".

Справка

  • РС-28 "Сармат" — это российская межконтинентальная баллистическая ракета тяжелого класса, предназначенная для стратегического ядерного сдерживания и замены старых ракет Р-36М2 ("Воевода"). Она может преодолевать до 18 тысяч километров и нести многозарядную боевую часть (MIRV) с ядерными боезарядами.
  • Ее боевые головки обладают способностью к маневрированию, что затрудняет перехват системами ПРО. По своим характеристикам "Сармат" мощнее и быстрее предшественника Р-36М2.
  • После первого успешного запуска в 2022 году программа испытаний неоднократно сталкивалась с серьезными проблемами.
  •  Частые технические сбои и задержки подрывают заявленные Россией планы по быстрому введению "Сармата" на боевое дежурство.

Шкода що без бойової частини
показать весь комментарий
28.11.2025 20:51 Ответить
І так норм. БЧ всеодно не вибухнула б, а хімічними сполуками трохи засрали все навкруги.Можливо і кілька кацапів здохло.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:30 Ответить
Можливо й не кілька , можливо набагато більше .
Хіміки кажуть що від отієї фіолетової хмари треба не просто тікати , а - тікати щодуху , і якомога далі . Та хімія що утворилася в хмарі - тертаоскид диазота , надзвичайно токсична штука , і навіть мікроскопічна її доза при вдиханні - випалює легені до тла . А хмара величезна , і куди її вітром понесе хз . Якщо на якесь місто то місцевим жителям - амінь .
показать весь комментарий
28.11.2025 21:44 Ответить
Та там под Оренбургом ещё казаки Пугачёва скачут, их ни какая химия не возьмёт!
показать весь комментарий
28.11.2025 22:07 Ответить
тетраоксид азоту (який у данному випадку є окислювачем у двигуні) небезпечний у газоподібному стані до першого контакту з вологою. З водою він швидко утворює азотну та азотисту кислоту, які просто забруднюють грунт і водойми. А от якщо стався витік несиметричного дімєтілгідразінУ, то це більш стійка і небезпечна сполука, тому бажано щоб вітер декілька днів дув у бік Оренбурга.
показать весь комментарий
28.11.2025 22:14 Ответить
В Чорному морі підірвані два танкери Kairos і Virat зі складу російського тіньового флоту. (с)
показать весь комментарий
28.11.2025 20:52 Ответить
"Яке прикре самогубство".
...
показать весь комментарий
28.11.2025 20:53 Ответить
Москва буде знищена! Вогонь! 🚀🚀🚀
показать весь комментарий
28.11.2025 20:54 Ответить
Москва буде знищена! Вогонь Ключь на старт! Пратяжка 1 Пратяжка 2 Старт!
показать весь комментарий
28.11.2025 21:04 Ответить
А може це АрЄщнік?
показать весь комментарий
28.11.2025 20:54 Ответить
А може це двірник злий?
показать весь комментарий
28.11.2025 21:02 Ответить
Нє, АрьЄшнік, АднАзначнА
показать весь комментарий
28.11.2025 21:04 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2025 21:14 Ответить
бло
в чому не на мацкві *******
показать весь комментарий
28.11.2025 20:57 Ответить
Бережуть хайло - бо якщо йо*не гептілом неподалік від місць, де перебуває хоч іноді ***** чи його двійники - з того трупака ходячого ж шкіра полізе у всіх на очах.

А всім в Оренбурзській області - удачі і здоров'я. Декілька десятків тон гептілу (загальна вага палива в "Сарматі" - 180+ тон, за пропорції в 2.6:1 - це 50+ тон) тепер місцеві жителі будуть дооооовго вихаркувати...
показать весь комментарий
28.11.2025 21:20 Ответить
Подивився, що то за місто "Явне". Так там ще й величезний (принаймні на 3 "відкритих розрізи") кар'єр асбестовий. Вони там і без гептілу живуть в зоні екологічного лиха...
показать весь комментарий
28.11.2025 21:23 Ответить
Скоро звідти мутанти полізуть. Хоча мєдінскій недарма ж казав про зайву хромосому у кацапів.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:35 Ответить
уточніть цифри пропорцій, бо не хочеться у гугл лізти.
показать весь комментарий
28.11.2025 22:18 Ответить
То самознищення Імперії. Не заважаємо. а насолоджуємось.
показать весь комментарий
28.11.2025 20:57 Ответить
путлєр в захваті
показать весь комментарий
28.11.2025 21:00 Ответить
Цце по факту - черговий вкид. знімали там якись кацапи без ОЗК і форми, якщо б були норм тести, то туди б і за 20 км нікого б не допустили. це все х_/єта.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:05 Ответить
у тебе гугл мапс забанили? подивись карту цього ракетного полігону, там містечко Ясний зовсім поруч. ??? км 8-10 від містечка пусковий майданчик ракет)))
показать весь комментарий
28.11.2025 22:43 Ответить
Це квіточки поки що, самий потужний відос буде коли воїни сил опору України повісять чекіста ***** на червоній площі а мавзалєй зрівняють з землею бульдозером в прямому ефірі
показать весь комментарий
28.11.2025 21:07 Ответить
І всі ресурси, яки кажуть "переходіть на наш телеграм канал" - є кацапськими посікапами, і цензор, теж, бо звідки лапи у телеграма лізуть може не знати або тупий, або кацап.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:08 Ответить
Дивні ці створіння - россияне. Постійно беруть назви яки або з ненависній хм Європи або яки до них ніякого відношення не мають. От наприклад "Сармат". ЯК відношенно до сарматів мають нащадки істот яких Геродот називав андрофагами? А то шо виибухнула то гарно, погано шо не по рюзькому місту не влучила.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:08 Ответить
в кацапів і так збочені назви стосовно озброєння.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:41 Ответить
Тобто жувальна гумка в якості герметика не підійшла.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:13 Ответить
А де це польоти закривали москалі? Передбачалося,що щось запустять чи там пролітатиме?)))
показать весь комментарий
28.11.2025 21:33 Ответить
 
 