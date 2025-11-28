На полигоне под Оренбургом после запуска взорвалась ракета. Вероятно, это "Сармат", - Defense Express
В пятницу, 28 ноября, в городе Ясное Оренбургской области РФ, у границы с Казахстаном, после запуска упала и взорвалась ракета. Не исключено, что речь идет о межконтинентальной баллистической ракете РС-28 "Сармат".
Об этом пишет аналитический портал Defense Express, передает Цензор.НЕТ.
Детали неудачного запуска
Отмечается, что последний пуск ракеты РС-28 "Сармат" закончился взрывом прямо в шахте, поэтому россияне, вероятно, перенесли испытания в Ясное. А на этот раз, по предположениям аналитиков, ракета взорвалась сразу после старта.
На имеющихся в социальных сетях кадрах видно, как она падает почти сразу и взрывается, подняв в небо огромный столб дыма фиолетового цвета.
По оценкам экспертов, дым свидетельствует об использовании жидкого топлива на основе гептила и амила, которое применяется в российских межконтинентальных баллистических ракетах. Это токсичное топливо создает серьезные экологические риски для местности.
Аналитики добавили, что именно эти компоненты используются в топливе ряда советских и теперь российских ракет.
Также аналитики отметили, что рядом с Ясным расположен так называемый космодром или, правильнее, пусковая база с аналогичным названием.
Он является частью позиционного района "Домбаровский" 13-й дивизии ракетных войск стратегического назначения РФ, которая эксплуатирует Р-36М2 "Воевода", более известную под западным обозначением "Сатана". Также именно она должна перевооружиться на "Сармат".
Справка
- РС-28 "Сармат" — это российская межконтинентальная баллистическая ракета тяжелого класса, предназначенная для стратегического ядерного сдерживания и замены старых ракет Р-36М2 ("Воевода"). Она может преодолевать до 18 тысяч километров и нести многозарядную боевую часть (MIRV) с ядерными боезарядами.
- Ее боевые головки обладают способностью к маневрированию, что затрудняет перехват системами ПРО. По своим характеристикам "Сармат" мощнее и быстрее предшественника Р-36М2.
- После первого успешного запуска в 2022 году программа испытаний неоднократно сталкивалась с серьезными проблемами.
- Частые технические сбои и задержки подрывают заявленные Россией планы по быстрому введению "Сармата" на боевое дежурство.
Хіміки кажуть що від отієї фіолетової хмари треба не просто тікати , а - тікати щодуху , і якомога далі . Та хімія що утворилася в хмарі - тертаоскид диазота , надзвичайно токсична штука , і навіть мікроскопічна її доза при вдиханні - випалює легені до тла . А хмара величезна , і куди її вітром понесе хз . Якщо на якесь місто то місцевим жителям - амінь .
...
ВогоньКлючь на старт! Пратяжка 1 Пратяжка 2 Старт!
в чому не на мацкві *******
А всім в Оренбурзській області - удачі і здоров'я. Декілька десятків тон гептілу (загальна вага палива в "Сарматі" - 180+ тон, за пропорції в 2.6:1 - це 50+ тон) тепер місцеві жителі будуть дооооовго вихаркувати...