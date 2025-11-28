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Новини Міжконтинентальна балістична ракета
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На полігоні під Оренбургом після запуску вибухнула ракета. Імовірно, це "Сармат", - Defense Express

На полігоні "Ясний" під Оренбургом вибухнула російська ракета

У п’ятницю, 28 листопада, у місті Ясне Оренбурзької області РФ, біля кордону з Казахстаном, після запуску впала та вибухнула ракета. Не виключено, що йдеться про міжконтинентальну балістичну ракету РС‑28 "Сармат".

Про це пише аналітичний портал Defense Express, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі невдалого запуску

Зазначається, що останній пуск ракети РС-28 "Сармат" закінчився вибухом прямо у шахті, тому росіяни, ймовірно, перенесли випробування в Ясне. А цього разу, за припущеннями аналітиків, ракета вибухнула відразу після старту.

На наявних у соціальних мережах кадрах видно, як вона падає майже одразу та вибухає, піднявши в небо величезний стовп диму фіолетового кольору.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни спостерігають "отрицательный запуск" ракети та фіолетовий гриб вибуху на полігоні "Ясний" поблизу Оренбурга: "Та ну нах#й! #бать!". ВIДЕО

За оцінками експертів, дим свідчить про використання рідкого палива на основі гептилу та амілу, яке застосовують у російських міжконтинентальних балістичних ракетах. Це токсичне паливо створює серйозні екологічні ризики для місцевості.

Аналітики додали, що саме ці компоненти використовуються у паливі низки радянських та тепер російських ракет.

Також аналітики зазначили, що поряд з Ясним розташований так званий космодром чи правильніше – пускова база з аналогічною назвою.

Він є частиною позиційного району "Домбаровський" 13-ї дивізії ракетних військ стратегічного призначення РФ, яка експлуатує Р-36М2 "Воєвода", що більш відома під західним позначенням "Сатана". Також саме вона має переозброїтись на "Сармат".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ провела "ядерні тренування": було здійснено пуск міжконтинентальної балістики "Ярс". ВIДЕО

Довідка

  • РС‑28 "Сармат" — це російська міжконтинентальна балістична ракета важкого класу, призначена для стратегічного ядерного стримування та заміни старих ракет Р-36М2 ("Воєвода"). Вона може долати до 18 тисяч кілометрів і нести багатоголовкову бойову частину (MIRV) з ядерними боєзарядами.
  • Її бойові головки мають здатність до маневрування, що ускладнює перехоплення системами ПРО. За своїми характеристиками "Сармат" потужніша і швидша за попередника Р-36М2.
  • Після першого успішного запуску у 2022 році програма випробувань неодноразово стикалася із серйозними проблемами.
  •  Часті технічні збої й затримки підривають заявлені Росією плани щодо швидкого введення "Сармата" на бойове чергування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотники атакували газовий завод в Оренбурзькій області РФ: в одному з цехів пожежа. ФОТО

Автор: 

ракети (4447) росія (70393) балістичні ракети (604) Оренбург (4)
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Топ коментарі
+29
В Чорному морі підірвані два танкери Kairos і Virat зі складу російського тіньового флоту. (с)
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28.11.2025 20:52 Відповісти
+22
Шкода що без бойової частини
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28.11.2025 20:51 Відповісти
+11
Москва буде знищена! Вогонь! 🚀🚀🚀
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28.11.2025 20:54 Відповісти
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Шкода що без бойової частини
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28.11.2025 20:51 Відповісти
І так норм. БЧ всеодно не вибухнула б, а хімічними сполуками трохи засрали все навкруги.Можливо і кілька кацапів здохло.
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28.11.2025 21:30 Відповісти
Можливо й не кілька , можливо набагато більше .
Хіміки кажуть що від отієї фіолетової хмари треба не просто тікати , а - тікати щодуху , і якомога далі . Та хімія що утворилася в хмарі - тертаоскид диазота , надзвичайно токсична штука , і навіть мікроскопічна її доза при вдиханні - випалює легені до тла . А хмара величезна , і куди її вітром понесе хз . Якщо на якесь місто то місцевим жителям - амінь .
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28.11.2025 21:44 Відповісти
Та там под Оренбургом ещё казаки Пугачёва скачут, их ни какая химия не возьмёт!
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28.11.2025 22:07 Відповісти
тетраоксид азоту (який у данному випадку є окислювачем у двигуні) небезпечний у газоподібному стані до першого контакту з вологою. З водою він швидко утворює азотну та азотисту кислоту, які просто забруднюють грунт і водойми. А от якщо стався витік несиметричного дімєтілгідразінУ, то це більш стійка і небезпечна сполука, тому бажано щоб вітер декілька днів дув у бік Оренбурга.
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28.11.2025 22:14 Відповісти
Да й Боже щоб так
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29.11.2025 10:32 Відповісти
В Чорному морі підірвані два танкери Kairos і Virat зі складу російського тіньового флоту. (с)
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28.11.2025 20:52 Відповісти
"Яке прикре самогубство".
...
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28.11.2025 20:53 Відповісти
Москва буде знищена! Вогонь! 🚀🚀🚀
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28.11.2025 20:54 Відповісти
Москва буде знищена! Вогонь Ключь на старт! Пратяжка 1 Пратяжка 2 Старт!
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28.11.2025 21:04 Відповісти
А може це АрЄщнік?
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28.11.2025 20:54 Відповісти
А може це двірник злий?
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28.11.2025 21:02 Відповісти
Нє, АрьЄшнік, АднАзначнА
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28.11.2025 21:04 Відповісти
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28.11.2025 21:14 Відповісти
бло
в чому не на мацкві *******
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28.11.2025 20:57 Відповісти
Бережуть хайло - бо якщо йо*не гептілом неподалік від місць, де перебуває хоч іноді ***** чи його двійники - з того трупака ходячого ж шкіра полізе у всіх на очах.

А всім в Оренбурзській області - удачі і здоров'я. Декілька десятків тон гептілу (загальна вага палива в "Сарматі" - 180+ тон, за пропорції в 2.6:1 - це 50+ тон) тепер місцеві жителі будуть дооооовго вихаркувати...
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28.11.2025 21:20 Відповісти
Подивився, що то за місто "Явне". Так там ще й величезний (принаймні на 3 "відкритих розрізи") кар'єр асбестовий. Вони там і без гептілу живуть в зоні екологічного лиха...
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28.11.2025 21:23 Відповісти
Скоро звідти мутанти полізуть. Хоча мєдінскій недарма ж казав про зайву хромосому у кацапів.
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28.11.2025 21:35 Відповісти
уточніть цифри пропорцій, бо не хочеться у гугл лізти.
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28.11.2025 22:18 Відповісти
"від 2:1 до 2.6:1". Точних цифр для конкретно "сарматів" не знає ніхто, бо точного складу і режимів роботи всього там теж ніхто не знає. А цей діапазон - типу на основі просто хімії.
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29.11.2025 01:00 Відповісти
тобто виходить діметілгідразіну в одній срамоті приблизно від 60 до 50 тон.
Сподівась вітер буде з півночі, там від пускової до Ясного десять кілометрів.
Звісно місцевих це зразу не вб'є, але здоровля того вже не буде.
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29.11.2025 01:22 Відповісти
То самознищення Імперії. Не заважаємо. а насолоджуємось.
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28.11.2025 20:57 Відповісти
путлєр в захваті
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28.11.2025 21:00 Відповісти
Цце по факту - черговий вкид. знімали там якись кацапи без ОЗК і форми, якщо б були норм тести, то туди б і за 20 км нікого б не допустили. це все х_/єта.
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28.11.2025 21:05 Відповісти
у тебе гугл мапс забанили? подивись карту цього ракетного полігону, там містечко Ясний зовсім поруч. ??? км 8-10 від містечка пусковий майданчик ракет)))
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28.11.2025 22:43 Відповісти
Це квіточки поки що, самий потужний відос буде коли воїни сил опору України повісять чекіста ***** на червоній площі а мавзалєй зрівняють з землею бульдозером в прямому ефірі
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28.11.2025 21:07 Відповісти
в мавзолеї восковий зліпок лежить
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28.11.2025 23:02 Відповісти
https://www.bible-for-you.org/desk/polit/lenin.php Другой грех Наседкина: он знает истину о мавзолее, где лежит под стеклом Ленин
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28.11.2025 23:05 Відповісти
І всі ресурси, яки кажуть "переходіть на наш телеграм канал" - є кацапськими посікапами, і цензор, теж, бо звідки лапи у телеграма лізуть може не знати або тупий, або кацап.
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28.11.2025 21:08 Відповісти
Дивні ці створіння - россияне. Постійно беруть назви яки або з ненависній хм Європи або яки до них ніякого відношення не мають. От наприклад "Сармат". ЯК відношенно до сарматів мають нащадки істот яких Геродот називав андрофагами? А то шо виибухнула то гарно, погано шо не по рюзькому місту не влучила.
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28.11.2025 21:08 Відповісти
в кацапів і так збочені назви стосовно озброєння.
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28.11.2025 21:41 Відповісти
Тобто жувальна гумка в якості герметика не підійшла.
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28.11.2025 21:13 Відповісти
А де це польоти закривали москалі? Передбачалося,що щось запустять чи там пролітатиме?)))
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28.11.2025 21:33 Відповісти
Слава Богу!
я часто молюся, щоб вони зривалися там де їх запускають
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28.11.2025 23:00 Відповісти
1ий раз Бог почув ваші молитви
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29.11.2025 01:28 Відповісти
Жителям Аренбургскай области крепкава здаровья и долгих лет 😁
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28.11.2025 23:55 Відповісти
 
 