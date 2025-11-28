На полігоні під Оренбургом після запуску вибухнула ракета. Імовірно, це "Сармат", - Defense Express
У п’ятницю, 28 листопада, у місті Ясне Оренбурзької області РФ, біля кордону з Казахстаном, після запуску впала та вибухнула ракета. Не виключено, що йдеться про міжконтинентальну балістичну ракету РС‑28 "Сармат".
Про це пише аналітичний портал Defense Express, передає Цензор.НЕТ.
Деталі невдалого запуску
Зазначається, що останній пуск ракети РС-28 "Сармат" закінчився вибухом прямо у шахті, тому росіяни, ймовірно, перенесли випробування в Ясне. А цього разу, за припущеннями аналітиків, ракета вибухнула відразу після старту.
На наявних у соціальних мережах кадрах видно, як вона падає майже одразу та вибухає, піднявши в небо величезний стовп диму фіолетового кольору.
За оцінками експертів, дим свідчить про використання рідкого палива на основі гептилу та амілу, яке застосовують у російських міжконтинентальних балістичних ракетах. Це токсичне паливо створює серйозні екологічні ризики для місцевості.
Аналітики додали, що саме ці компоненти використовуються у паливі низки радянських та тепер російських ракет.
Також аналітики зазначили, що поряд з Ясним розташований так званий космодром чи правильніше – пускова база з аналогічною назвою.
Він є частиною позиційного району "Домбаровський" 13-ї дивізії ракетних військ стратегічного призначення РФ, яка експлуатує Р-36М2 "Воєвода", що більш відома під західним позначенням "Сатана". Також саме вона має переозброїтись на "Сармат".
Довідка
- РС‑28 "Сармат" — це російська міжконтинентальна балістична ракета важкого класу, призначена для стратегічного ядерного стримування та заміни старих ракет Р-36М2 ("Воєвода"). Вона може долати до 18 тисяч кілометрів і нести багатоголовкову бойову частину (MIRV) з ядерними боєзарядами.
- Її бойові головки мають здатність до маневрування, що ускладнює перехоплення системами ПРО. За своїми характеристиками "Сармат" потужніша і швидша за попередника Р-36М2.
- Після першого успішного запуску у 2022 році програма випробувань неодноразово стикалася із серйозними проблемами.
- Часті технічні збої й затримки підривають заявлені Росією плани щодо швидкого введення "Сармата" на бойове чергування.
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Хіміки кажуть що від отієї фіолетової хмари треба не просто тікати , а - тікати щодуху , і якомога далі . Та хімія що утворилася в хмарі - тертаоскид диазота , надзвичайно токсична штука , і навіть мікроскопічна її доза при вдиханні - випалює легені до тла . А хмара величезна , і куди її вітром понесе хз . Якщо на якесь місто то місцевим жителям - амінь .
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в чому не на мацкві *******
А всім в Оренбурзській області - удачі і здоров'я. Декілька десятків тон гептілу (загальна вага палива в "Сарматі" - 180+ тон, за пропорції в 2.6:1 - це 50+ тон) тепер місцеві жителі будуть дооооовго вихаркувати...
Сподівась вітер буде з півночі, там від пускової до Ясного десять кілометрів.
Звісно місцевих це зразу не вб'є, але здоровля того вже не буде.
я часто молюся, щоб вони зривалися там де їх запускають