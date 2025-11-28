На полігоні під Оренбургом після запуску вибухнула ракета. Імовірно, це "Сармат", - Defense Express

У п’ятницю, 28 листопада, у місті Ясне Оренбурзької області РФ, біля кордону з Казахстаном, після запуску впала та вибухнула ракета. Не виключено, що йдеться про міжконтинентальну балістичну ракету РС‑28 "Сармат".

Про це пише аналітичний портал Defense Express, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі невдалого запуску

Зазначається, що останній пуск ракети РС-28 "Сармат" закінчився вибухом прямо у шахті, тому росіяни, ймовірно, перенесли випробування в Ясне. А цього разу, за припущеннями аналітиків, ракета вибухнула відразу після старту.

На наявних у соціальних мережах кадрах видно, як вона падає майже одразу та вибухає, піднявши в небо величезний стовп диму фіолетового кольору.

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За оцінками експертів, дим свідчить про використання рідкого палива на основі гептилу та амілу, яке застосовують у російських міжконтинентальних балістичних ракетах. Це токсичне паливо створює серйозні екологічні ризики для місцевості.

Аналітики додали, що саме ці компоненти використовуються у паливі низки радянських та тепер російських ракет.

Також аналітики зазначили, що поряд з Ясним розташований так званий космодром чи правильніше – пускова база з аналогічною назвою.

Він є частиною позиційного району "Домбаровський" 13-ї дивізії ракетних військ стратегічного призначення РФ, яка експлуатує Р-36М2 "Воєвода", що більш відома під західним позначенням "Сатана". Також саме вона має переозброїтись на "Сармат".

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Довідка

РС‑28 "Сармат" — це російська міжконтинентальна балістична ракета важкого класу, призначена для стратегічного ядерного стримування та заміни старих ракет Р-36М2 ("Воєвода"). Вона може долати до 18 тисяч кілометрів і нести багатоголовкову бойову частину (MIRV) з ядерними боєзарядами.

Її бойові головки мають здатність до маневрування, що ускладнює перехоплення системами ПРО. За своїми характеристиками "Сармат" потужніша і швидша за попередника Р-36М2.

Після першого успішного запуску у 2022 році програма випробувань неодноразово стикалася із серйозними проблемами.

Часті технічні збої й затримки підривають заявлені Росією плани щодо швидкого введення "Сармата" на бойове чергування.

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