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Новини Відео Загроза від РФ у космосі
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Росіяни спостерігають "отрицательный запуск" ракети та фіолетовий гриб вибуху на полігоні "Ясний" поблизу Оренбурга: "Та ну нах#й! #бать!". ВIДЕО

На російському полігоні під Оренбургом стався вибух ракети під час запуску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент трапився на території полігону "Ясний", де розташований космодром та база ракет наземного базування великої дальності.

"Сьогодні росіяни на полігоні під Оренбургом здійснили "отрицательный запуск" ракети, яка вибухнула під час запуску. Там піднявся гриб фіолетового диму. Влада заявляє, що евакуація "не потрібна і загрози населенню немає". На полігоні "Ясний" розташовані космодром та база ракет наземного базування високої дальності. Це один із 11 майданчиків у Росії, звідки запускають ракети великої дальності, включаючи носії ядерних боєголовок", - зазначає автор публікації.

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Увага! Ненормативна лексика!

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аварія (565) космос (871) ракети (4447) росія (70393) запуск (69)
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Топ коментарі
+37
все як обіцяв соловйов !

п'ятниця, ранок, Роттердам полігон ясний арєшніком в труху !

пацан сказав - пацан скіздєл !

.
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28.11.2025 16:45 Відповісти
+27
Бюджет астраханської області впав...
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28.11.2025 16:40 Відповісти
+27
Читав якось - "путіністи" спробували у свою орбіту затягти, з пропогандистською метою, внучку Брєжнєва... Так вона їх "нах" послала, і висміяла: "Вы неспособны, качественно, даже покрасить то, что строил мой дед...".
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28.11.2025 17:02 Відповісти
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Бюджет астраханської області впав...
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28.11.2025 16:40 Відповісти
А до чого тут Астраханська область, якщо негативний зліт був у Оренбурзькій області?
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28.11.2025 17:12 Відповісти
значить потрібно ще з Кап Яру "запустить"
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28.11.2025 17:22 Відповісти
Це Арєшнік полетів, гордість кожного росіянина.
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28.11.2025 16:41 Відповісти
все як обіцяв соловйов !

п'ятниця, ранок, Роттердам полігон ясний арєшніком в труху !

пацан сказав - пацан скіздєл !

.
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28.11.2025 16:45 Відповісти
И только гордый "Буревестник" реет смело и свободно...))))
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28.11.2025 16:42 Відповісти
нє, це арешнік:

"Слышен звон
Бубенцов издальока..."

.
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28.11.2025 16:47 Відповісти
Кажуть - як запустили місяць тому , і до цих пір літає , ніяк спіймати не можуть .!
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28.11.2025 16:51 Відповісти
"Гордо реет,
Курва, над волнами..."
макс пєшкофф

.
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28.11.2025 17:08 Відповісти
Читав якось - "путіністи" спробували у свою орбіту затягти, з пропогандистською метою, внучку Брєжнєва... Так вона їх "нах" послала, і висміяла: "Вы неспособны, качественно, даже покрасить то, что строил мой дед...".
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28.11.2025 17:02 Відповісти
Це анекдот? В неї дід нічого не будував, крім комунізму)
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28.11.2025 20:51 Відповісти
По-перше, це не моє ствердження, а цитування ЇЇ вислову...
По-другкПри "Льонці", дійсно багато чого будувалося...
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28.11.2025 20:58 Відповісти
як завжди без авторства, любиш всяку дичину фейкову повторювати.
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29.11.2025 11:04 Відповісти
И трусливо прячет Путлер тело хилое в утесах...
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28.11.2025 19:14 Відповісти
Воно мені Монтгомері із Сімпсонів нагадує..
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29.11.2025 18:59 Відповісти
Що, матрос Фукс швартові кінці не віддав?
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28.11.2025 16:43 Відповісти
Та забув.
Накатіл за дідов.... І какая разніца
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28.11.2025 19:22 Відповісти
Потомкі пушкіна
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28.11.2025 16:47 Відповісти
Чєрєшнік???
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28.11.2025 16:50 Відповісти
Какашник )
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28.11.2025 17:09 Відповісти
Як що у відео русні немає скрєпного "********!", то немає сенсу витрачати час на перегляд
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28.11.2025 16:53 Відповісти
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28.11.2025 18:02 Відповісти
бать....бать....бать.....бать
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28.11.2025 18:10 Відповісти
Таке враження - що їх словниковий запас, то десяток матюків..
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29.11.2025 19:00 Відповісти
Яка краса!
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28.11.2025 16:56 Відповісти
"Не смешите наши искандеры" - то він от сміху лопнув. Накаркали.
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28.11.2025 17:07 Відповісти
На полігоні "Ясний" розташовані космодром та база ракет наземного базування високої дальності. Джерело: https://censor.net/ua/v3587580

Перший раз чую про цей космодром.
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28.11.2025 17:12 Відповісти
Рашка самознищується, не заважаємо.
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28.11.2025 17:14 Відповісти
Полігон " Ясний", в кацапи - темні
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28.11.2025 17:29 Відповісти
"*****! Да ну на)(у!" - вялікій срузьке язьіг.
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28.11.2025 17:34 Відповісти
В небі над полігоном «Ясний», імовірно, вибухнула суперзброя путіна - міжконтинентальна балістична ракета «Сармат» - https://defence-ua.com/news/duzhe_shozhe_scho_u_rf_znovu_vibuhnuv_sarmat_jakij_zapustili_z_puskovoji_bazi_jasnoe-21032.html Defence Express

Видання зазначає, що такий колір диму притаманний лише ракетам, які використовують доволі токсичне паливо. Він утворюється при сполученні речовин аміл та гептил, які використовуються в паливі радянських ракет та нинішніх російських.

При падінні інших російських ракет, наприклад, «Протон», спостерігався аналогічний ефект.
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28.11.2025 17:38 Відповісти
Ну шо, нельзя было сделать так, чтобы хоть до моЦквы долетело ? От жеж ****** ватные, ну всё у них через жопу...
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28.11.2025 17:42 Відповісти
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28.11.2025 17:46 Відповісти
До Вороніжу не долетіла - спроба не защитана.
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28.11.2025 17:48 Відповісти
Правду говорит: да ну *****
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28.11.2025 17:49 Відповісти
Нічого дивного , це новітня підземна ракета.
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28.11.2025 17:52 Відповісти
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28.11.2025 17:52 Відповісти
"Там піднявся гриб фіолетового диму". Джерело: https://censor.net/ua/v3587580

Да это Deep Purple какой-то.
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28.11.2025 17:54 Відповісти
Тим московити і страшні! Вони безтолкові дебіли що не мають відчуття сорому і аналітики
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28.11.2025 18:10 Відповісти
***** хотів налякати трампона, але сам обхезався.
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28.11.2025 18:12 Відповісти
АНАЛОГОВНЕТ в дії.Знову українців в терорі звинуватять?
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28.11.2025 18:13 Відповісти
А кого кацапи требують **ать? Один одного?
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28.11.2025 18:22 Відповісти
НАТА-трєпєщі...
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28.11.2025 18:29 Відповісти
А що запускали то?
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28.11.2025 18:40 Відповісти
А какая разніца. Кілька десятків мільйонів доларів на вітер. І це вже добре.
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28.11.2025 20:13 Відповісти
на всіх каналах кацапТВ нова рубрика: "Бей своих, чтоб чужие боялись". В програмі відео з усіх полігонів лаптіленда!
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28.11.2025 19:03 Відповісти
бояришнік, точняк
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28.11.2025 19:07 Відповісти
Йазик пушкіна і достаєвскага... Тут більш повне відео. Від Штірліца.

https://www.facebook.com/reel/1178690504450954 Вогник вогник жарко жарко
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28.11.2025 21:59 Відповісти
Гептіл, звісно загрози населенню не представляє )))) здоров"я вам і гарного настрою )))
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29.11.2025 10:26 Відповісти
Вони не випробовувати "польот". Вони випробовували "вилєт". Тому випробовування успішні. Дивіться на Першому каналі звіт.
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29.11.2025 12:34 Відповісти
"Эта был эксперимент, в мирных целях... Дым фиалетавый видели? Эта гарели саединения калия... А, как всем известна, в сельскам хазяйстве используются калийные удабрения...
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29.11.2025 13:13 Відповісти
 
 