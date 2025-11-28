Росіяни спостерігають "отрицательный запуск" ракети та фіолетовий гриб вибуху на полігоні "Ясний" поблизу Оренбурга: "Та ну нах#й! #бать!". ВIДЕО

На російському полігоні під Оренбургом стався вибух ракети під час запуску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент трапився на території полігону "Ясний", де розташований космодром та база ракет наземного базування великої дальності.

"Сьогодні росіяни на полігоні під Оренбургом здійснили "отрицательный запуск" ракети, яка вибухнула під час запуску. Там піднявся гриб фіолетового диму. Влада заявляє, що евакуація "не потрібна і загрози населенню немає". На полігоні "Ясний" розташовані космодром та база ракет наземного базування високої дальності. Це один із 11 майданчиків у Росії, звідки запускають ракети великої дальності, включаючи носії ядерних боєголовок", - зазначає автор публікації.

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