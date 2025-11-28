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Росіяни спостерігають "отрицательный запуск" ракети та фіолетовий гриб вибуху на полігоні "Ясний" поблизу Оренбурга: "Та ну нах#й! #бать!". ВIДЕО
На російському полігоні під Оренбургом стався вибух ракети під час запуску.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент трапився на території полігону "Ясний", де розташований космодром та база ракет наземного базування великої дальності.
"Сьогодні росіяни на полігоні під Оренбургом здійснили "отрицательный запуск" ракети, яка вибухнула під час запуску. Там піднявся гриб фіолетового диму. Влада заявляє, що евакуація "не потрібна і загрози населенню немає". На полігоні "Ясний" розташовані космодром та база ракет наземного базування високої дальності. Це один із 11 майданчиків у Росії, звідки запускають ракети великої дальності, включаючи носії ядерних боєголовок", - зазначає автор публікації.
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Топ коментарі
+37 Алекс Мышкевич
показати весь коментар28.11.2025 16:45 Відповісти Посилання
+27 Роман Демченко
показати весь коментар28.11.2025 16:40 Відповісти Посилання
+27 Яр Холодний
показати весь коментар28.11.2025 17:02 Відповісти Посилання
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п'ятниця, ранок,
Роттердамполігон ясний арєшніком в труху !
пацан сказав - пацан скіздєл !
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"Слышен звон
Бубенцов издальока..."
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Курва, над волнами..."
макс пєшкофф
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По-другкПри "Льонці", дійсно багато чого будувалося...
Накатіл за дідов.... І какая разніца
Перший раз чую про цей космодром.
Видання зазначає, що такий колір диму притаманний лише ракетам, які використовують доволі токсичне паливо. Він утворюється при сполученні речовин аміл та гептил, які використовуються в паливі радянських ракет та нинішніх російських.
При падінні інших російських ракет, наприклад, «Протон», спостерігався аналогічний ефект.
Да это Deep Purple какой-то.
https://www.facebook.com/reel/1178690504450954 Вогник вогник жарко жарко