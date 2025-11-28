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Новини Відео Пропаганда Соловйова Пропаганда РФ
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Пропагандист Соловйов планує помститися за заморожені активи РФ: "В пятницу с 4 до 7 утра ждите "Орешник" по нефтяным терминалам в Роттердаме". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов мріє помститися Євросоюзу за замороження російських активів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своєму пропагандистському шоу він запропонував конфіскувати до російського бюджету усі європейські активи в РФ, а на суму недостачі завдати "Орєшніком" збитків європейській інфраструктурі. Соловйов, зокрема, пропонує атакувати "нефтяные терминалы в Роттердаме".

Дивіться: Пропагандист Калашников про перспективи війни з Україною: "Не триумфальный итог. Культурно-цивилизационное поражение". ВIДЕО

Також дивіться: Пропагандисти на шоу Соловйова планують ракетну атаку: "Орешник" - на Лондон и Париж, "Буревестник" - на Вашингтон, Чикаго и Сиэтл". ВIДЕО

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погрози (532) Євросоюз (15223) Соловйов Володимир (152)
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Топ коментарі
+26
Дайте йому галоперідолу
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28.11.2025 12:27 Відповісти
+25
Навіщо взагалі рекламувати цього шута путіна, що він там говорить на своїх передачах нікому нецікаво і обговорювати це немає сенсу. Соловйов це фейк і путін це фейк і вся росія це фейк і ми цей фейк знищимо силою зброї!
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28.11.2025 12:30 Відповісти
+17
Не допоможе, потрібен розплавнений свинець у пельку, хоча б 9 грам.
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28.11.2025 13:10 Відповісти
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попкорн вже купляти? чи за суботу може щось змінитись?...
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28.11.2025 12:27 Відповісти
Навіщо взагалі рекламувати цього шута путіна, що він там говорить на своїх передачах нікому нецікаво і обговорювати це немає сенсу. Соловйов це фейк і путін це фейк і вся росія це фейк і ми цей фейк знищимо силою зброї!
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28.11.2025 12:30 Відповісти
Сила зброї на 2му місті, на першому ігнорування
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28.11.2025 13:49 Відповісти
Після кількок років війни ми вже не будемо ігнорувати російську загрозу, ми будемо її ліквідовувати.
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28.11.2025 16:19 Відповісти
ну не змогли його ліквідувати за 12 років напривеликий жаль
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28.11.2025 16:23 Відповісти
Дайте йому галоперідолу
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28.11.2025 12:27 Відповісти
Не допоможе, потрібен розплавнений свинець у пельку, хоча б 9 грам.
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28.11.2025 13:10 Відповісти
Не знав що підріла ще в штабі підробляє.
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28.11.2025 12:28 Відповісти
Придворна шавка )))))))))
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28.11.2025 12:28 Відповісти
Так вже п'ятниця - 12:28
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28.11.2025 12:28 Відповісти
шо то я плохо не поняв куди орешник дівся
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28.11.2025 12:30 Відповісти
Влетів Соловьову в скворєчнік.
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28.11.2025 13:11 Відповісти
так він же не сказав, "в какую імєнно пятніцу"!
Сємьон Сємьонич!
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28.11.2025 13:42 Відповісти
І хоч би хто з них загадався питанням: а що буде, коли назад прилетить?
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28.11.2025 12:29 Відповісти
А їм та за што?
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28.11.2025 13:17 Відповісти
А я не заперечує, може це спонукає Європу прокинутись?
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28.11.2025 12:29 Відповісти
Коли отримаю пізди від кадирівців, вирішив показувати оскал краще тим, хто навіть не буде реагувати на його заяви.
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28.11.2025 12:30 Відповісти
Влажниє мєчти старава підараса...Главноє по озєру Комо не бамбітє арєшніком,я ішо надєюсь туда пріпалзті,павілять хвастом і папрасіть пращєнія...
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28.11.2025 12:32 Відповісти
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28.11.2025 12:32 Відповісти
Сам осідлає "Орешнік"
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28.11.2025 12:33 Відповісти
2 дачі на озері Комо вже продали? Він думає що не отримає отвєтку.Не буває так,в одну сторону.У війну грають удвох і бумеранг повертається.А солов'їний помьот хай л'ється дриснею.
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28.11.2025 12:34 Відповісти
А її й досі не відібрали ?
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28.11.2025 14:51 Відповісти
Все просто, путин ***** не хочет отвечать за содеянное, хочет безнаказанно захватить чужие земли, вчера оно само призналось в этом, люди его не интересуют и вернуть свои замороженные деньги, фсе.
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28.11.2025 12:34 Відповісти
у них є щось в голові окрім війни!?
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28.11.2025 12:35 Відповісти
І що? З 4 до 7 ранку п'ятниці вже минуло. Салавєй гдє орєшнік? Чи як завжди - підераснік?
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28.11.2025 12:39 Відповісти
Днями інший рудий ідіот сказав фразу, гідну політичних прозрінь Бродського. Головна поступка Росії - приблизно так сказав він - полягає в тому, що вона припинить воювати. Рудому ідіоту книжка Павела Решки «Столик з видом на Кремль» уже не допоможе, але її висновок цілком очевидний: Росія не припинить воювати, доки народи й держави, які вічно, косясь, давали їй дорогу, не припинять її існування.
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28.11.2025 12:52 Відповісти
Цікаво а що роблять рашистські активи в проклятій гейропі проти якої Сосія воює і так люто ненавидить? І на що московський режим розраховував коли починав війну проти Європи, що вони не будуть націоналізовувати кошти ворога, як це зробила сама Сосія відібравши сотні мільярдів у всіх хто мав на Сосії якийсь бізнес
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28.11.2025 12:57 Відповісти
це про сьогоднішню п'ятницю чи наступну?
тріпло штопане
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28.11.2025 13:02 Відповісти
І саме сумне, що про цей висєр всі вже забули.
А тролити їм можна довго.
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28.11.2025 13:06 Відповісти
Чому цьому прищу досі дають жити?
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28.11.2025 13:09 Відповісти
Нічого не буде, пустобрех помийний.
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28.11.2025 13:14 Відповісти
Чому ця нациська істота єврейського походження існує до цієї пори?
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28.11.2025 13:19 Відповісти
Цей поц остаточно збожеволів , коли залишився без чотирьох вілл на озері Комо. Він без відпочинку вже чотири роки.
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28.11.2025 13:20 Відповісти
Пєнси сморчками висохлими по сухому потерли.
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28.11.2025 13:24 Відповісти
Дайте цьому єврею оселедця, може трохи попустить….
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28.11.2025 13:34 Відповісти
З російського великого Дурдому ще й не таке почуємо
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28.11.2025 13:37 Відповісти
Так кацапські пропагандисти стільки ж говорять про "скворєшнік ",як наші пропагандисти про "фуфломінго" а у підсумко обоє це -чиста пропаганда і порожнє місце .
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28.11.2025 13:56 Відповісти
Ось таки жидокацапські червонобрюхи "каміссари" і влаштовували Голодомор в Україні, зараз їх послідовники типу цього жидорашиста влаштували новий геноцид українському народу. Здохни Рашка.
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28.11.2025 14:00 Відповісти
придворний кремлівський клоун соловйов "прочно підсів" на щось міцне...
блдській хвойді ***** дужжже страшно за своє майбутнє, бо вже просто нема ніякого виходу з цієї щурячої нори, і йому вже все, як солов'ю - фсьО побую..
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28.11.2025 14:16 Відповісти
Це все -"триндьож" для "внутренней аудитории"... Важливими э ДІЇ Кремля, а не "СЛОВЕСА" його наймита.... А це і початок продажу золота, зі стратегічного запасу, і урізання та затримки виплат "героям СВО", і перекидання грошей, з освіти і охорони здоров"я, на ці потреби, і нестача 2 млн. працівників у галузі економіки... Солов"йов - це музикант на "Титаніку", під час катастрофи - грає веселу музику, коли тоне корабель...
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28.11.2025 14:23 Відповісти
Ви арєшнік відєлі? - нєт. - А он єсть.
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28.11.2025 14:26 Відповісти
Шапиро, таки, страшен в гневе!
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28.11.2025 14:39 Відповісти
Шапіристи, мать його триста. Вже леніністи з тих же там були -загули.
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28.11.2025 14:57 Відповісти
**...смешной..клоун..а сам спит в памперсах...
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28.11.2025 18:36 Відповісти
Була б у нас дипломатія - уже всьому б світу тикали під ніс тисячі доказів людожерської сущності московського режиму і домінуючого на московщині населення
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28.11.2025 19:33 Відповісти
этого ********* клоуна давно в мире никто не воспринимает всерьёз!они с медведом соревнуются кто страшнее страшилку придумает!
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28.11.2025 19:45 Відповісти
Старшой по палаті номер 6 - Соловйов дає вказівки.
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28.11.2025 20:52 Відповісти
Ну что пятница вижу слова на ветер не бросаешь ты,видел как ты запустил сармат хорошо летает продолжай в том же духе,почти как айдол.
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28.11.2025 21:25 Відповісти
А чому він не каже, що потім Minuteman-III прилетить і що залишиться на місці Москви?
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29.11.2025 00:07 Відповісти
 
 