Пропагандист Соловйов планує помститися за заморожені активи РФ: "В пятницу с 4 до 7 утра ждите "Орешник" по нефтяным терминалам в Роттердаме". ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов мріє помститися Євросоюзу за замороження російських активів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своєму пропагандистському шоу він запропонував конфіскувати до російського бюджету усі європейські активи в РФ, а на суму недостачі завдати "Орєшніком" збитків європейській інфраструктурі. Соловйов, зокрема, пропонує атакувати "нефтяные терминалы в Роттердаме".
Топ коментарі
+26 Sergey #606813
показати весь коментар28.11.2025 12:27 Відповісти Посилання
+25 Igor Liashenko #598365
показати весь коментар28.11.2025 12:30 Відповісти Посилання
+17 Анатолій Панасюк
показати весь коментар28.11.2025 13:10 Відповісти Посилання
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Сємьон Сємьонич!
тріпло штопане
А тролити їм можна довго.
блдській хвойді ***** дужжже страшно за своє майбутнє, бо вже просто нема ніякого виходу з цієї щурячої нори, і йому вже все, як солов'ю - фсьО побую..