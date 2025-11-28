Пропагандист Соловйов планує помститися за заморожені активи РФ: "В пятницу с 4 до 7 утра ждите "Орешник" по нефтяным терминалам в Роттердаме". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов мріє помститися Євросоюзу за замороження російських активів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своєму пропагандистському шоу він запропонував конфіскувати до російського бюджету усі європейські активи в РФ, а на суму недостачі завдати "Орєшніком" збитків європейській інфраструктурі. Соловйов, зокрема, пропонує атакувати "нефтяные терминалы в Роттердаме".

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