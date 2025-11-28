Пропагандист Соловьев планирует отомстить за замороженные активы РФ: "В пятницу с 4 до 7 утра ждите "Орешник" по нефтяным терминалам в Роттердаме". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев мечтает отомстить Евросоюзу за замораживание российских активов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем пропагандистском шоу он предложил конфисковать в российский бюджет все европейские активы в РФ, а на сумму недостачи нанести "Орешником" ущерб европейской инфраструктуре. Соловьев, в частности, предлагает атаковать "нефтяные терминалы в Роттердаме".

Смотрите: Пропагандист Калашников о перспективах войны с Украиной: "Не триумфальный итог. Культурно-цивилизационное поражение". ВИДЕО

Смотрите также: Пропагандисты на шоу Соловьева планируют ракетную атаку: "Орешник" — на Лондон и Париж, "Буревестник" — на Вашингтон, Чикаго и Сиэтл". ВИДЕО