Пропагандист Соловьев планирует отомстить за замороженные активы РФ: "В пятницу с 4 до 7 утра ждите "Орешник" по нефтяным терминалам в Роттердаме". ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев мечтает отомстить Евросоюзу за замораживание российских активов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в своем пропагандистском шоу он предложил конфисковать в российский бюджет все европейские активы в РФ, а на сумму недостачи нанести "Орешником" ущерб европейской инфраструктуре. Соловьев, в частности, предлагает атаковать "нефтяные терминалы в Роттердаме".
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+26 Sergey #606813
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+25 Igor Liashenko #598365
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Сємьон Сємьонич!
тріпло штопане
А тролити їм можна довго.
блдській хвойді ***** дужжже страшно за своє майбутнє, бо вже просто нема ніякого виходу з цієї щурячої нори, і йому вже все, як солов'ю - фсьО побую..