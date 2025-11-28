Россияне наблюдают "отрицательный запуск" ракеты и фиолетовый гриб взрыва на полигоне "Ясный" вблизи Оренбурга: "Да ну нах#й! #бать!". ВИДЕО

На российском полигоне под Оренбургом произошел взрыв ракеты во время запуска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел на территории полигона "Ясный", где расположен космодром и база ракет наземного базирования большой дальности.

"Сегодня россияне на полигоне под Оренбургом осуществили "отрицательный запуск" ракеты, которая взорвалась во время запуска. Там поднялся гриб фиолетового дыма. Власти заявляют, что эвакуация "не нужна и угрозы населению нет". На полигоне "Ясный" расположены космодром и база ракет наземного базирования высокой дальности. Это одна из 11 площадок в России, откуда запускают ракеты большой дальности, включая носители ядерных боеголовок", - отмечает автор публикации.

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