Россияне наблюдают "отрицательный запуск" ракеты и фиолетовый гриб взрыва на полигоне "Ясный" вблизи Оренбурга: "Да ну нах#й! #бать!". ВИДЕО
На российском полигоне под Оренбургом произошел взрыв ракеты во время запуска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел на территории полигона "Ясный", где расположен космодром и база ракет наземного базирования большой дальности.
"Сегодня россияне на полигоне под Оренбургом осуществили "отрицательный запуск" ракеты, которая взорвалась во время запуска. Там поднялся гриб фиолетового дыма. Власти заявляют, что эвакуация "не нужна и угрозы населению нет". На полигоне "Ясный" расположены космодром и база ракет наземного базирования высокой дальности. Это одна из 11 площадок в России, откуда запускают ракеты большой дальности, включая носители ядерных боеголовок", - отмечает автор публикации.
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п'ятниця, ранок,
Роттердамполігон ясний арєшніком в труху !
пацан сказав - пацан скіздєл !
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"Слышен звон
Бубенцов издальока..."
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Курва, над волнами..."
макс пєшкофф
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По-другкПри "Льонці", дійсно багато чого будувалося...
Накатіл за дідов.... І какая разніца
Перший раз чую про цей космодром.
Видання зазначає, що такий колір диму притаманний лише ракетам, які використовують доволі токсичне паливо. Він утворюється при сполученні речовин аміл та гептил, які використовуються в паливі радянських ракет та нинішніх російських.
При падінні інших російських ракет, наприклад, «Протон», спостерігався аналогічний ефект.
Да это Deep Purple какой-то.
https://www.facebook.com/reel/1178690504450954 Вогник вогник жарко жарко