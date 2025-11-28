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Новости Видео Угроза от РФ в космосе
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Россияне наблюдают "отрицательный запуск" ракеты и фиолетовый гриб взрыва на полигоне "Ясный" вблизи Оренбурга: "Да ну нах#й! #бать!". ВИДЕО

На российском полигоне под Оренбургом произошел взрыв ракеты во время запуска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел на территории полигона "Ясный", где расположен космодром и база ракет наземного базирования большой дальности.

"Сегодня россияне на полигоне под Оренбургом осуществили "отрицательный запуск" ракеты, которая взорвалась во время запуска. Там поднялся гриб фиолетового дыма. Власти заявляют, что эвакуация "не нужна и угрозы населению нет". На полигоне "Ясный" расположены космодром и база ракет наземного базирования высокой дальности. Это одна из 11 площадок в России, откуда запускают ракеты большой дальности, включая носители ядерных боеголовок", - отмечает автор публикации.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

авария (1262) космос (771) ракеты (3989) россия (97878) запуск (16)
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Топ комментарии
+37
все як обіцяв соловйов !

п'ятниця, ранок, Роттердам полігон ясний арєшніком в труху !

пацан сказав - пацан скіздєл !

.
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28.11.2025 16:45 Ответить
+27
Бюджет астраханської області впав...
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28.11.2025 16:40 Ответить
+27
Читав якось - "путіністи" спробували у свою орбіту затягти, з пропогандистською метою, внучку Брєжнєва... Так вона їх "нах" послала, і висміяла: "Вы неспособны, качественно, даже покрасить то, что строил мой дед...".
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28.11.2025 17:02 Ответить
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Бюджет астраханської області впав...
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28.11.2025 16:40 Ответить
А до чого тут Астраханська область, якщо негативний зліт був у Оренбурзькій області?
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28.11.2025 17:12 Ответить
значить потрібно ще з Кап Яру "запустить"
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28.11.2025 17:22 Ответить
Це Арєшнік полетів, гордість кожного росіянина.
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28.11.2025 16:41 Ответить
все як обіцяв соловйов !

п'ятниця, ранок, Роттердам полігон ясний арєшніком в труху !

пацан сказав - пацан скіздєл !

.
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28.11.2025 16:45 Ответить
И только гордый "Буревестник" реет смело и свободно...))))
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28.11.2025 16:42 Ответить
нє, це арешнік:

"Слышен звон
Бубенцов издальока..."

.
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28.11.2025 16:47 Ответить
Кажуть - як запустили місяць тому , і до цих пір літає , ніяк спіймати не можуть .!
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28.11.2025 16:51 Ответить
"Гордо реет,
Курва, над волнами..."
макс пєшкофф

.
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28.11.2025 17:08 Ответить
Читав якось - "путіністи" спробували у свою орбіту затягти, з пропогандистською метою, внучку Брєжнєва... Так вона їх "нах" послала, і висміяла: "Вы неспособны, качественно, даже покрасить то, что строил мой дед...".
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28.11.2025 17:02 Ответить
Це анекдот? В неї дід нічого не будував, крім комунізму)
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28.11.2025 20:51 Ответить
По-перше, це не моє ствердження, а цитування ЇЇ вислову...
По-другкПри "Льонці", дійсно багато чого будувалося...
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28.11.2025 20:58 Ответить
як завжди без авторства, любиш всяку дичину фейкову повторювати.
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29.11.2025 11:04 Ответить
И трусливо прячет Путлер тело хилое в утесах...
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28.11.2025 19:14 Ответить
Воно мені Монтгомері із Сімпсонів нагадує..
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29.11.2025 18:59 Ответить
Що, матрос Фукс швартові кінці не віддав?
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28.11.2025 16:43 Ответить
Та забув.
Накатіл за дідов.... І какая разніца
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28.11.2025 19:22 Ответить
Потомкі пушкіна
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28.11.2025 16:47 Ответить
Чєрєшнік???
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28.11.2025 16:50 Ответить
Какашник )
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28.11.2025 17:09 Ответить
Як що у відео русні немає скрєпного "********!", то немає сенсу витрачати час на перегляд
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28.11.2025 16:53 Ответить
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28.11.2025 18:02 Ответить
бать....бать....бать.....бать
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28.11.2025 18:10 Ответить
Таке враження - що їх словниковий запас, то десяток матюків..
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29.11.2025 19:00 Ответить
Яка краса!
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28.11.2025 16:56 Ответить
"Не смешите наши искандеры" - то він от сміху лопнув. Накаркали.
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28.11.2025 17:07 Ответить
На полігоні "Ясний" розташовані космодром та база ракет наземного базування високої дальності. Джерело: https://censor.net/ua/v3587580

Перший раз чую про цей космодром.
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28.11.2025 17:12 Ответить
Рашка самознищується, не заважаємо.
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28.11.2025 17:14 Ответить
Полігон " Ясний", в кацапи - темні
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28.11.2025 17:29 Ответить
"*****! Да ну на)(у!" - вялікій срузьке язьіг.
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28.11.2025 17:34 Ответить
В небі над полігоном «Ясний», імовірно, вибухнула суперзброя путіна - міжконтинентальна балістична ракета «Сармат» - https://defence-ua.com/news/duzhe_shozhe_scho_u_rf_znovu_vibuhnuv_sarmat_jakij_zapustili_z_puskovoji_bazi_jasnoe-21032.html Defence Express

Видання зазначає, що такий колір диму притаманний лише ракетам, які використовують доволі токсичне паливо. Він утворюється при сполученні речовин аміл та гептил, які використовуються в паливі радянських ракет та нинішніх російських.

При падінні інших російських ракет, наприклад, «Протон», спостерігався аналогічний ефект.
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28.11.2025 17:38 Ответить
Ну шо, нельзя было сделать так, чтобы хоть до моЦквы долетело ? От жеж ****** ватные, ну всё у них через жопу...
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28.11.2025 17:42 Ответить
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28.11.2025 17:46 Ответить
До Вороніжу не долетіла - спроба не защитана.
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28.11.2025 17:48 Ответить
Правду говорит: да ну *****
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28.11.2025 17:49 Ответить
Нічого дивного , це новітня підземна ракета.
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28.11.2025 17:52 Ответить
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28.11.2025 17:52 Ответить
"Там піднявся гриб фіолетового диму". Джерело: https://censor.net/ua/v3587580

Да это Deep Purple какой-то.
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28.11.2025 17:54 Ответить
Тим московити і страшні! Вони безтолкові дебіли що не мають відчуття сорому і аналітики
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28.11.2025 18:10 Ответить
***** хотів налякати трампона, але сам обхезався.
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28.11.2025 18:12 Ответить
АНАЛОГОВНЕТ в дії.Знову українців в терорі звинуватять?
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28.11.2025 18:13 Ответить
А кого кацапи требують **ать? Один одного?
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28.11.2025 18:22 Ответить
НАТА-трєпєщі...
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28.11.2025 18:29 Ответить
А що запускали то?
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28.11.2025 18:40 Ответить
А какая разніца. Кілька десятків мільйонів доларів на вітер. І це вже добре.
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28.11.2025 20:13 Ответить
на всіх каналах кацапТВ нова рубрика: "Бей своих, чтоб чужие боялись". В програмі відео з усіх полігонів лаптіленда!
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28.11.2025 19:03 Ответить
бояришнік, точняк
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28.11.2025 19:07 Ответить
Йазик пушкіна і достаєвскага... Тут більш повне відео. Від Штірліца.

https://www.facebook.com/reel/1178690504450954 Вогник вогник жарко жарко
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28.11.2025 21:59 Ответить
Гептіл, звісно загрози населенню не представляє )))) здоров"я вам і гарного настрою )))
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29.11.2025 10:26 Ответить
Вони не випробовувати "польот". Вони випробовували "вилєт". Тому випробовування успішні. Дивіться на Першому каналі звіт.
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29.11.2025 12:34 Ответить
"Эта был эксперимент, в мирных целях... Дым фиалетавый видели? Эта гарели саединения калия... А, как всем известна, в сельскам хазяйстве используются калийные удабрения...
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29.11.2025 13:13 Ответить
 
 