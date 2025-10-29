Космос становится следующим полем боя. РФ разрабатывает лазерное оружие против спутников, - Кубилюс

В Еврокомиссии предлагают использовать космос для обороны.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Космос и оборона

"Защита космоса - и использование космоса для обороны - становится только более актуальным, потому что мы уже подвергаемся атакам - в том числе в космосе", - подчеркнул он.

По словам еврокомиссара, космос в настоящее время является одним из главных вопросов повестки дня в Европе и центральным в дорожной карте оборонной готовности, представленной две недели назад.

Возможная агрессия РФ против НАТО

"Нам нужно быть готовыми к 2030 году. Потому что Путин будет готов протестировать статью 5 НАТО. А без космоса оборонной готовности не будет. И сейчас мы не готовы", - добавил Кубилюс.

Он также отметил, что космические возможности являются решающими на поле боя.

"В Украине спутники направляют российские бомбы и ракеты, чтобы наносить разрушения. Спутники помогают украинцам быть на связи и управлять беспилотниками, защищая свою свободу. А космос становится следующим полем боя. Россия разрабатывает мощное лазерное оружие, которое может навсегда ослепить спутники. Немецкие спутники находятся под прицелом российских спутников-шпионов, которые могут повредить или уничтожить их", - пояснил еврокомиссар.

В дорожной карте Еврокомиссия предлагает "не только защищать космос, но и использовать космос для защиты". Там предлагают строить Европейский космический оборонный щит, который будет запущен следующим летом.

Кубилюс подчеркнул, что современная война требует:

безопасной разведки и наблюдения;

безопасного позиционирования и навигации;

безопасной связи.

"Итак, мы будем использовать космос, чтобы получить эти возможности", - подытожил он.

