Космос стає наступним полем бою. РФ розробляє лазерну зброю проти супутників, - Кубілюс

Війна у космосі. РФ готує лазерну зброю проти супутників

У Єврокомісії пропонують використовувати космос для оборони.

Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Космос та оборона

"Захист космосу - і використання космосу для оборони - стає лише більш актуальним, тому що ми вже зазнаємо атак - в тому числі у космосі", - наголосив він.

За словами єврокомісара, космос наразі є одним із головних питань порядку денного в Європі та центральним у дорожній карті оборонної готовності, представленій два тижні тому.

Також читайте: Франція попередила про посилення ворожої активності у космосі з боку РФ

Можлива агресія РФ проти НАТО

"Нам потрібно бути готовими до 2030 року. Тому що Путін буде готовий протестувати статтю 5 НАТО. А без космосу оборонної готовності не буде. І зараз ми не готові", - додав Кубілюс.

Він також зауважив, що космічні можливості є вирішальними на полі бою.

"В Україні супутники направляють російські бомби та ракети, щоб завдавати руйнувань. Супутники допомагають українцям бути на зв’язку і керувати безпілотниками, захищаючи свою свободу. А космос стає наступним полем бою. Росія розробляє потужну лазерну зброю, яка може назавжди засліпити супутники. Німецькі супутники перебувають під прицілом російських супутників-шпигунів, які можуть пошкодити або знищити їх", - пояснив єврокомісар.

Читайте: Без космічних даних неможливо вести війну ефективно, - Залужний

У дорожній карті Єврокомісія пропонує "не лише обороняти космос, але й використовувати космос для оборони". Там пропонують будувати Європейський космічний оборонний щит, який буде запущено наступного літа.

Кубілюс наголосив, що сучасна війна вимагає:

  • безпечної розвідки та спостереження;
  • безпечного позиціонування та навігації;
  • безпечного зв'язку.

"Отже, ми використовуватимемо космос, щоб отримати ці спроможності", - підсумував він.

Читайте: Росія вдавалась до дій проти німецьких супутників, - Пісторіус

космос (883) супутник (325) Кубілюс Андрюс (85) лазерна зброя (28)
+2
анало говнет
29.10.2025 13:44 Відповісти
+2
прямі поставки від лабораторій алиекспрес???...
29.10.2025 13:46 Відповісти
+2
Збивайте кацапські супутники над москвою - ділов то
29.10.2025 13:53 Відповісти
анало говнет
29.10.2025 13:44 Відповісти
Європейці знають що українці догігікались, доаналоговнетілісь. Тому дуже серйозні.
29.10.2025 13:55 Відповісти
Вони то серйозні, але ну дуууже повільні.
29.10.2025 15:08 Відповісти
прямі поставки від лабораторій алиекспрес???...
29.10.2025 13:46 Відповісти
Иільон лазерних указок?
29.10.2025 14:31 Відповісти
29.10.2025 13:46 Відповісти
https://prom.ua/ua/Prozhigayuschij-lazer.html Лазери купити
29.10.2025 13:48 Відповісти
Збивайте кацапські супутники над москвою - ділов то
29.10.2025 13:53 Відповісти
Нічого корисного для людства кацапня створити не здатна, тільки зброю, смерть і руйнацію!!
29.10.2025 14:03 Відповісти
А зробити так,щоб руські супутники теж були під прицілом і під загрозою знищення чи засліпленяя слабо?Русні треба відповідати дзеркально і відразу.
29.10.2025 14:03 Відповісти
Перед своїм розпадом совок вже зробив спробу вивести лазерну бойову космічну станцію СКІФ ДМ в космос на ракеті Енергія. Станція , під час першого вітка на орбіті повинна була знищити наземні і повітряні мішені, розміщені на полігоні №10 ГНІЦ. Захід цього допустити не міг.
Е версія, що Енергію збили в районі Австралії ракетою ASAT
29.10.2025 14:06 Відповісти
Зробити великі плакати з гнівним занепокоєнням ,!!
29.10.2025 14:08 Відповісти
Лазерну - шо ??
..
29.10.2025 14:11 Відповісти
...та отож
29.10.2025 14:19 Відповісти
1. у русні є лабораторії, які мають та створюють фемтолазери
2. для "знищення" супутника необов'язково його перетворювати на купу брухту, достатньо лазером атакувати камеру(и) та сенсори.
29.10.2025 14:30 Відповісти
Можливо й так, але чи є в орків достатняскількість супутників-кіллерів з лазерною зброєю? Цей висер нагадує мені робота фєдю, з кацапом всередені!
29.10.2025 14:36 Відповісти
Лазер буде наземний, як в проектах ТЕРРА.
29.10.2025 14:55 Відповісти
Дегенерати. З тими 5'000 супутників, що зміг вивести І. Маск на орбіту за 7 років, всі ці "лазерні зброї" - це черговий дебілістичний пропогандонський висєр. Бо І. Маску для знищення будь-чого, що зможе вивести засрашка на орбіту "з лазерною зброєю" достатньо трішки змінити орбіти десятка-двох супутників (а всі вони мають бортовий іонний рушій для корекції орбіти) і через годину, день чи тиждень - вони просто своєю масою знищать засрашинське лайно.

Нагадую, також, що І. Маск 14.10.2025 успішно запустив і успішно провів всі етапи випробування свого РН SuperHeavy та корабля Starship, зв'язка яких дозволить виводити на орбіту не 5 тисяч супутників за 7 років, а десятки тисяч за пару років. І за в рази менші гроші сукупно.

Тож засрашка трішки обісралась з черговим етапом страшилок в дусі "Зоряних війн". Їхній технологічний рівень вже зрозумілий. І описується він "не змогли за 4 роки побудувати новий завод з виробництва танків зразка 1960 року".
29.10.2025 14:56 Відповісти
Питання у тому, чи буде кацапський шпигун Маск це робити ?
29.10.2025 15:01 Відповісти
Нарешті до Європи починає доходити, що їх чекає те, що й нас.
29.10.2025 15:09 Відповісти
Валяюсь. Вони б хоч створили щось, що здатне на декілька кілометрів знищити ціль. Якщо б мали, то вже б було на фронті. А так хай обіцяють самі собі що завгодно.
29.10.2025 15:25 Відповісти
 
 