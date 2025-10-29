Космос стає наступним полем бою. РФ розробляє лазерну зброю проти супутників, - Кубілюс
У Єврокомісії пропонують використовувати космос для оборони.
Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Космос та оборона
"Захист космосу - і використання космосу для оборони - стає лише більш актуальним, тому що ми вже зазнаємо атак - в тому числі у космосі", - наголосив він.
За словами єврокомісара, космос наразі є одним із головних питань порядку денного в Європі та центральним у дорожній карті оборонної готовності, представленій два тижні тому.
Можлива агресія РФ проти НАТО
"Нам потрібно бути готовими до 2030 року. Тому що Путін буде готовий протестувати статтю 5 НАТО. А без космосу оборонної готовності не буде. І зараз ми не готові", - додав Кубілюс.
Він також зауважив, що космічні можливості є вирішальними на полі бою.
"В Україні супутники направляють російські бомби та ракети, щоб завдавати руйнувань. Супутники допомагають українцям бути на зв’язку і керувати безпілотниками, захищаючи свою свободу. А космос стає наступним полем бою. Росія розробляє потужну лазерну зброю, яка може назавжди засліпити супутники. Німецькі супутники перебувають під прицілом російських супутників-шпигунів, які можуть пошкодити або знищити їх", - пояснив єврокомісар.
У дорожній карті Єврокомісія пропонує "не лише обороняти космос, але й використовувати космос для оборони". Там пропонують будувати Європейський космічний оборонний щит, який буде запущено наступного літа.
Кубілюс наголосив, що сучасна війна вимагає:
- безпечної розвідки та спостереження;
- безпечного позиціонування та навігації;
- безпечного зв'язку.
"Отже, ми використовуватимемо космос, щоб отримати ці спроможності", - підсумував він.
Е версія, що Енергію збили в районі Австралії ракетою ASAT
..
2. для "знищення" супутника необов'язково його перетворювати на купу брухту, достатньо лазером атакувати камеру(и) та сенсори.
Нагадую, також, що І. Маск 14.10.2025 успішно запустив і успішно провів всі етапи випробування свого РН SuperHeavy та корабля Starship, зв'язка яких дозволить виводити на орбіту не 5 тисяч супутників за 7 років, а десятки тисяч за пару років. І за в рази менші гроші сукупно.
Тож засрашка трішки обісралась з черговим етапом страшилок в дусі "Зоряних війн". Їхній технологічний рівень вже зрозумілий. І описується він "не змогли за 4 роки побудувати новий завод з виробництва танків зразка 1960 року".