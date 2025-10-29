Космос стає наступним полем бою. РФ розробляє лазерну зброю проти супутників, - Кубілюс

У Єврокомісії пропонують використовувати космос для оборони.

Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Космос та оборона

"Захист космосу - і використання космосу для оборони - стає лише більш актуальним, тому що ми вже зазнаємо атак - в тому числі у космосі", - наголосив він.

За словами єврокомісара, космос наразі є одним із головних питань порядку денного в Європі та центральним у дорожній карті оборонної готовності, представленій два тижні тому.

Можлива агресія РФ проти НАТО

"Нам потрібно бути готовими до 2030 року. Тому що Путін буде готовий протестувати статтю 5 НАТО. А без космосу оборонної готовності не буде. І зараз ми не готові", - додав Кубілюс.

Він також зауважив, що космічні можливості є вирішальними на полі бою.

"В Україні супутники направляють російські бомби та ракети, щоб завдавати руйнувань. Супутники допомагають українцям бути на зв’язку і керувати безпілотниками, захищаючи свою свободу. А космос стає наступним полем бою. Росія розробляє потужну лазерну зброю, яка може назавжди засліпити супутники. Німецькі супутники перебувають під прицілом російських супутників-шпигунів, які можуть пошкодити або знищити їх", - пояснив єврокомісар.

У дорожній карті Єврокомісія пропонує "не лише обороняти космос, але й використовувати космос для оборони". Там пропонують будувати Європейський космічний оборонний щит, який буде запущено наступного літа.

Кубілюс наголосив, що сучасна війна вимагає:

безпечної розвідки та спостереження;

безпечного позиціонування та навігації;

безпечного зв'язку.

"Отже, ми використовуватимемо космос, щоб отримати ці спроможності", - підсумував він.

